ما نموذج متعدد المستأجرين؟

في بنية البرمجيات متعددة المستأجرين، والتي تسمى أيضًا تعدد مستأجري البرمجيات، يخدم مثيل واحد من تطبيق برمجي (وقاعدة البيانات والأجهزة الأساسية الخاصة به) مستأجرين متعددين (أو حسابات مستخدمين).
يمكن أن يكون المستأجر مستخدمًا فرديًا، ولكن في كثير من الأحيان، يكون المستأجر عبارة عن مجموعة من المستخدمين، مثل مجموعة عملاء، يتشاركون في الوصول المشترك والامتيازات داخل التطبيق. ويتم عزل بيانات كل مستأجر عن بيانات المستأجرين الآخرين الذين يشاركون التطبيق، ما يضمن أمن البيانات وخصوصيتها لجميع المستأجرين.
تعدد مستأجري البرمجيات هو البنية التي يتم على أساسها تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS). إذا كانت مجموعتك تستخدم salesforce.com، أو HubSpot أو عرض SaaS آخر قائم على السحابة، فأنت مستأجر في عرض متعدد المستأجرين.
من المربك إلى حد ما أن مصطلح متعدد المستأجرين قد يشير أيضًا إلى عروض الاستضافة السحابية. في الاستضافة متعددة المستأجرين، والتي تسمى أيضًا الاستضافة المشتركة ، يتم مشاركة جهاز كمبيوتر فعلي واحد أو جهاز افتراضي (VM) بين مستخدمين متعددين أو مجموعات عملاء. ويتم تقديم حلول الاستضافة متعددة المستأجرين من قِبل مزودي الخدمة السحابية عادةً كبديل منخفض التكلفة لحلول استضافة مستأجر واحد أو حلول الاستضافة المخصصة .
يركز الجزء المتبقي من هذه المقالة على تعدد مستأجري البرمجيات. تعرف على المزيد حول أنواع الاستضافة متعددة المستأجرين والاستضافة لمستأجر واحد هنا.
وبالمقارنة مع بنية المستأجر الواحد، حيث يحصل كل مستأجر على مثيله الخاص من التطبيق وقاعدة البيانات والبنية التحتية للأجهزة الداعمة، فإن البنية متعددة المستأجرين توفر فوائد كبيرة لمزودي البرامج والعملاء المستأجرين، بما في ذلك
غالبًا ما كانت السحابة متعددة المستأجرين تُستخدم (ولكن الآن بشكل أقل تواترًا) كمرادف للاستضافة المشتركة أو لأي بنية يشارك فيها العملاء في حوسبة الموارد عبر السحابة العامة عام أو السحابة الخاصة. واليوم، من المفهوم أن معظم مزودي الخدمات السحابية الرائدين يقدمون معظم عروضهم، كل شيء بخلاف خدمة الاستضافة المخصصة، استنادًا إلى نموذج متعدد المستأجرين.
يسمح استخدام نموذج متعدد المستأجرين لمزودي الخدمات بتعظيم الاستفادة من أجهزة مركز البيانات والبنية التحتية الخاصة بهم، ومن ثَمَّ تقديم الخدمات السحابية للعملاء بأقل التكاليف الممكنة.
عند اختيار قاعدة بيانات للتطبيقات متعددة المستأجرين، يجب على المطورين تحقيق التوازن بين حاجة العملاء أو رغبتهم في عزل البيانات والحل الذي يتوسع بسرعة وبأسعار معقولة استجابةً للنمو أو الارتفاع المفاجئ في حركة مرور التطبيقات.
ولضمان العزل الكامل، يمكن للمطور تخصيص مثيل قاعدة بيانات منفصل لكل مستأجر؛ في الطرف الآخر، لضمان أقصى قدر من قابلية التوسع، ويمكن للمطور أن يتيح لجميع المستأجرين مشاركة قاعدة بيانات المثيل نفسها. لكن معظم المطورين يختارون استخدام مخزن بيانات مثل PostgreSQL، الذي يتيح لكل مستأجر أن يكون له مخططه الخاص داخل قاعدة بيانات المثيل نفسه (يُطلق عليه أحيانًا "العزل المرن") ويوفر أفضل ما في كلا الخيارين.
تحسُّن بنسبة 35% في أداء المعالجة وانخفاض بنسبة 20% في التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات.
ماذا لو كان بإمكانك تسريع أنظمة SAP لديك بمقدار 10 أضعاف؟ حقِّق قيمة أعمال أكبر مع SAP على IBM® Power.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكَّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة.
IBM Power هي مجموعة من الخوادم تعتمد على معالجات IBM Power وقادرة تشغيل IBM AIX وIBM i وLinux.
تُعَد IBM Cloud منصة سحابية مؤسسية مصممة للصناعات المنظمة، تقدِّم حلولًا آمنة وهجينة جاهزة للذكاء الاصطناعي.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشِف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال استراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
IBM Cloud: جاهزة للذكاء الاصطناعي، وآمنة، وذات تصميم هجين. هي منصة سحابية للمؤسسات مصمَّمة للصناعات الأكثر تنظيمًا، وتقدِّم هذه المنصة تقنيات سحابية على قدر عالٍ من المرونة، والكفاءة، والأمن، والامتثال.