مقارنة بين تكامل التطبيقات وتكامل البيانات

تقع إدارة البيانات في صميم كل من تكامل التطبيقات وتكامل البيانات. كلاهما له الهدف نفسه — تسهيل الوصول إلي البيانات وجعلها أكثر فعالية للمستخدم النهائي.
كلاهما يترجم مصادر البيانات المختلفة ويحولها إلى مجموعة جديدة وكاملة من البيانات. وعادةً ما يكون تكامل التطبيقات وتكامل البيانات قائمًا على السحابة، ما يوفر إمكانية الوصول و قابلية التوسع التي تتميز بها الحوسبة السحابية.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بحالات الاستخدام، توجد عدة طرق تختلف بها هذه الأنواع من عمليات التكامل. عادةً ما يُجرى تكامل البيانات على دفعات تركز على إنشاء مجموعة بيانات جديدة يمكن أن تكشف عن معارف الأعمال. يُستخدم تكامل التطبيقات لإنشاء سير عمل أفضل في العمليات اليومية.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تؤدي عملية تكامل التطبيقات إلى إنشاء موصلات بين تطبيقين أو أكثر حتى يتمكنوا من العمل مع بعضهم.
من خلال توحيد سير عمل التطبيقات ودمج البيانات في الوقت الفعلي، يؤدي التكامل إلى القضاء على صوامع البيانات وزيادة الكفاءة عبر المؤسسة. على سبيل المثال، قد ترغب شركة ما في دمج أداة مراسلة فورية مثل Slack مع Salesforce لمتابعة أسرع وأكثر كفاءة مع العملاء المحتملين. وهنا، يتيح تكامل التطبيقات للمستخدمين إمكانية مشاركة المعلومات بسلاسة بين الطرفين.
يُعد تكامل التطبيقات أيضًا وسيلة للشركات لربط التطبيقات القائمة على السحابة وتطبيقات SaaS بالبيئات المحلية و الأنظمة القديمة حتى يتمكن الموظفون من استخدام الأدوات والتقنية الأحدث مع الأنظمة المتوفرة.
تتضمن مزايا تكامل التطبيقات ما يلي:
للتعرف على تكامل التطبيقات المؤسسية (يُسمى أيضًا التكامل المؤسسي)، اقرأ "التكامل المؤسسي: ما المقصود به وما أهميته".
تكامل البيانات هي عملية جمع البيانات من مصادر مختلفة بتنسيقات مختلفة ودمجها في مجموعة بيانات واحدة.
لكن عملية تكامل البيانات لا تقتصر على مجرد نقل البيانات من قاعدة بيانات إلى أخرى — إنها أيضًا عملية جعل البيانات أكثر قابلية للاستخدام. في عملية تكامل البيانات، تُجمع البيانات المنظمة وغير المنظمة من مصادر متباينة لإنشاء مجموعات بيانات جديدة ذات قيمة. وهذا يعزز إمكانات التحليلات لديك، ما يتيح لك فهم عمليات الأعمال بشكل أفضل وتحديد فرص جديدة للابتكار.
تتمثل الوظيفة الأساسية لتكامل البيانات في جمع البيانات من مصدر واحد، وتحويل تلك البيانات إلى شكل يتعرف عليه تطبيق آخر، ثم تحميلها إلى ذلك التطبيق. لكن متطلبات عمليات تكامل البيانات الحديثة تجاوزت إمكانات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL). يساعد إجراء التكامل على دفعات بالإضافة إلى التكامل في الوقت الفعلي واستخدام الأتمتة لمعالجة الأخطاء الشركات على إزالة الصوامع وتحقيق أقصى استفادة من بياناتها اليوم.
تتضمن مزايا تكامل البيانات ما يلي:
أوجه الاختلاف الرئيسية هي سرعة تحويل البيانات وكمية البيانات المتضمنة. يعمل تكامل التطبيقات في الوقت الفعلي مع مجموعات بيانات أصغر، بحيث يمكن للشركات الاستجابة بسرعة للمعلومات الجديدة أو مشكلات الأداء عند حدوثها. كما أنه يُمكّن الأشخاص عبر الشركة من الوصول إلى المعلومات نفسها داخل التطبيق على الفور، حتى عند تحديث المعلومات في مواقع مختلفة.
عادةً ما يُجرى تكامل البيانات على دفعات، وغالبًا ما يكون بعد اكتمال العمليات، للتخلص من التكرارات وضمان جودة البيانات. عادةً ما يعالج تكامل البيانات مجموعات كبيرة من البيانات المخزنة؛ ويحدث بمجرد اكتمال العملية التي أنشأت البيانات. أما تكامل التطبيقات، من ناحية أخرى، فهو لدمج البيانات في الوقت الفعلي بين تطبيقين أو أكثر.
كما أنهما يختلفان في كيفية إدارتهما مؤسسيًا. تُدار عمليات تكامل التطبيقات من خلال عمليات التطوير كجزء من عمليات تطوير البرامج الشاملة بالشركة. ويتمثل دورها في ربط التطبيقات لإنشاء سير عمل فعالة، إما من خلال منصات التكامل الحالية أو من خلال تطوير منصة تكامل مخصصة. تُدار عمليات تكامل البيانات من خلال عمليات البيانات، والتي تركز فقط على إدارة وتنظيم البيانات لأغراض العمل.
بشكل عام، يُستخدم تكامل البيانات عندما تحتاج المؤسسات إلى دمج البيانات الثابتة وتحليلها، بينما يكون تكامل التطبيقات هو الأفضل عندما تحتاج إلى التفاعل مع البيانات المتغيرة في الوقت الفعلي.
إليك، على سبيل المثال، ذكاء الأعمال. عند استخدام البيانات الكبيرة، سيضمن تكامل البيانات اتساق البيانات وإمكانية وصول أدوات التحليلات إليها في عرض واحد. يعمل تكامل البيانات على تحليل الأشكال المتباينة من البيانات بدقة، ما يفتح المجال أمام الشركات لاستخدام معارف جديدة لتحسين العمليات.
يُعد تكامل التطبيقات ضروريًا في الحالات التي تكون فيها السرعة ضرورية. بينما يضمن تكامل البيانات الدقة، إلا أنه أبطأ بكثير من تكامل التطبيقات. جمع البيانات من خلال التطبيقات، سواء كانت بيانات العملاء أو مدخلات للإنتاج، يعني أنه يمكنك ترجمتها إلى أدوات وتطبيقات أخرى من خلال تكامل التطبيقات والتصرف على الفور بطرق متنوعة. يساعد الوصول بشكل أكبر إلى البيانات من مصادر متباينة في عرض واحد على توسيع إمكانات الابتكار.
يُستخدم تكامل التطبيقات عادةً لفعل ما يلي:
يُستخدم تكامل البيانات عادةً لفعل ما يلي:
العرض الأساسي لتكامل التطبيقات من IBM هو IBM Cloud Pak® for Integration، والعرض الأساسي لتكامل البيانات من IBM هو IBM Cloud Pak® for Data. يشتمل كلاهما على إمكانات الأتمتة بما في ذلك تخطيط العمليات، و الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي. يساعد هذا على جعل عمليات التكامل لديك أكثر كفاءة ويمنح فريقك مزيدًا من الوقت للعمل على مبادرات عالية المستوى.
اتخِذ الخطوة التالية:
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
إنشاء أنظمة تدفق البيانات الذكية وإدارتها من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.
يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM® Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.