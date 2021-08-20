مقارنة بين تكامل التطبيقات وتكامل البيانات

تؤدي عملية تكامل التطبيقات إلى إنشاء موصلات بين تطبيقين أو أكثر حتى يتمكنوا من العمل مع بعضهم.

من خلال توحيد سير عمل التطبيقات ودمج البيانات في الوقت الفعلي، يؤدي التكامل إلى القضاء على صوامع البيانات وزيادة الكفاءة عبر المؤسسة. على سبيل المثال، قد ترغب شركة ما في دمج أداة مراسلة فورية مثل Slack مع Salesforce لمتابعة أسرع وأكثر كفاءة مع العملاء المحتملين. وهنا، يتيح تكامل التطبيقات للمستخدمين إمكانية مشاركة المعلومات بسلاسة بين الطرفين.

يُعد تكامل التطبيقات أيضًا وسيلة للشركات لربط التطبيقات القائمة على السحابة وتطبيقات SaaS بالبيئات المحلية و الأنظمة القديمة حتى يتمكن الموظفون من استخدام الأدوات والتقنية الأحدث مع الأنظمة المتوفرة.

تتضمن مزايا تكامل التطبيقات ما يلي:

توفير الوقت: يمكن أن يؤدي دمج البيانات بين تطبيقين أو أكثر إلى تقليل العمل الشاق المتمثل في نقل البيانات ذهابًا وإيابًا يدويًا.

يمكن أن يؤدي دمج البيانات بين تطبيقين أو أكثر إلى تقليل العمل الشاق المتمثل في نقل البيانات ذهابًا وإيابًا يدويًا. زيادة الوظائف: يؤدي الجمع بين إمكانات تطبيقات متعددة، مثل التطبيق المصرفي مع التطبيق المحاسبي، إلى جعل العمل أكثر كفاءة ويزيد من الإنتاجية ويضيف قيمة للمستخدم.

يؤدي الجمع بين إمكانات تطبيقات متعددة، مثل التطبيق المصرفي مع التطبيق المحاسبي، إلى جعل العمل أكثر كفاءة ويزيد من الإنتاجية ويضيف قيمة للمستخدم. تشجيع تبادل المعلومات: يؤدي ربط التطبيقات عبر المؤسسة إلى القضاء على الصوامع التي تمنع مختلف الفرق والأقسام من مشاركة الأفكار. يساعد تكامل التطبيقات على تعزيز ثقافة التعاون.

