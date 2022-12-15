ما المقصود بإدارة الطاقة؟

رسم توضيحي يوضح كيف تساعد إدارة الطاقة في مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم فيه وتحسينه

ما المقصود بإدارة الطاقة؟

إدارة الطاقة هي مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم فيه وتحسينه بصورة استباقية ومنظمة في المؤسسة لتقليل الاستخدام وخفض تكاليف الطاقة.

تتضمن إدارة الطاقة إجراءات بسيطة مثل مراقبة فواتير الطاقة الشهرية والترقية إلى المصابيح الموفّرة للطاقة. ويمكن أن يشمل ذلك تحسينات أكثر شمولًا مثل إضافة العزل أو تركيب غطاء سقف عاكس أو تحسين معدات التدفئة والتبريد (HVAC) لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

وتشمل إدارة الطاقة أيضًا أنشطة أكثر تفصيلًا، مثل إعداد إسقاطات مالية لتشغيل خدمات الطاقة المتجددة وإجراء تحسينات أخرى لتعزيز استهلاك الطاقة النظيفة وخفض تكاليف الطاقة في السنوات المقبلة.

تستفيد برامج إدارة الطاقة الأكثر تطورًا من التقنية. فعلى سبيل المثال، يتنبأ برنامج تتبّع المرافق باستخدام الطاقة في المستقبل ويُخطّط لميزانيات الطاقة. مما يساعد صنّاع القرار الاستراتيجي في الشركة على ضمان توافق استراتيجية إدارة الطاقة مع أهدافها وخططها المالية. وتستخدم برمجيات إدارة المؤسسات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصالات المتقدمة والبيانات الكبيرة، مما يتيح للشركات الاستفادة من تحليلات بيانات الطاقة لتحسين إدارة المرافق، ويساعدها في مواجهة تحديات استهلاك الطاقة وإدارة الطاقة.

لماذا تعتبر برامج إدارة الطاقة مهمة

في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة ملحّة لتوفير الطاقة، مما يؤثر على الأسعار، وأهداف خفض الانبعاثات، والتشريعات التي تمسّنا جميعًا. ولا تقتصر إدارة الطاقة على المساعدة في الحد من انبعاثات الكربون التي تسهم في الاحتباس الحراري، بل تساعد أيضًا في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الذي يزداد ندرة.

ووفقًا لموقع energystar.gov، يُعدّ استهلاك الطاقة أكبر نفقات التشغيل في مباني المكاتب التجارية في الولايات المتحدة. ويمثّل نحو ثلث ميزانية التشغيل النموذجية للمؤسسة، ويشكّل ما يقرب من 20% من الانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة في البلاد. تقول Energy Star® إن مباني المكاتب تهدر ما يصل إلى ثلث الطاقة التي تستهلكها.

وتعد إدارة الطاقة أكثر أهمية في أوروبا، حيث تكون إمدادات الطاقة عرضة بشكل خاص للهجمات الإلكترونية. ويُعزى ذلك إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي تستثمر، في المتوسط، نسبة أقل بنسبة 41% في أمن المعلومات مقارنة بالشركات الأمريكية. ولذلك، تحتاج الشركات الأوروبية إلى مزيد من المبادرات التي تنفّذ حلول أمن الطاقة وتساعدها على حماية البيانات، وإدارة الوصول، وتأمين الشبكات.

كيف تستفيد الشركات من برامج إدارة الطاقة

إلى جانب المساهمة في الحد من المشكلات العالمية الناتجة عن انبعاثات الكربون، فإن برامج إدارة الطاقة توفر أيضًا فوائد مهمة للشركات.

ويساعد اعتماد برمجيات إدارة الطاقة في التحكم في ميزانية الشركة وتقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، والتي قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار في العمل. كما يتيح تتبع تكاليف المرافق وكفاءة الطاقة للشركات إعداد ميزانيات أكثر دقة واكتساب رؤى أوضح حول التكاليف التشغيلية الإجمالية. وبحسب Energy Star، يمكن أن يؤدي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% إلى زيادة قدرها 1.5% في صافي الدخل التشغيلي.

ولا تقتصر مراقبة الطاقة وإدارتها على تحقيق وفورات مالية عبر تقليل الاستخدام والاستهلاك، بل يمكن أن تسهم أيضًا في تقليل الاعتماد على سلاسل توريد قد تكون متقلبة في بعض الأحيان. ويمكن لبرامج إدارة الطاقة كذلك أن تساعد الشركات في خفض التكاليف من خلال عمليات الشراء التنافسية.

إدارة الطاقة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)

إن وجود أساس قوي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) يساعد الشركات على توفير الطاقة، وتعزيز الشفافية، والعمل نحو تحقيق أهداف استدامة أفضل.

وتُسهم حلول إدارة الطاقة التي تعتمد على نظام تسجيل موحّد لتقليل استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف، وتوفير الوقت، وتقليل عبء إعداد التقارير، في منح العملاء القدرة على إدارة تأثير المخاطر البيئية بفعالية. وفي الوقت نفسه، يتم تحديد فرص تحسين الكفاءة وتقييم مخاطر الاستدامة، مع التركيز على النتائج الاستراتيجية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

وإلى جانب توفير تكاليف الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، فإن تقليل البصمة الكربونية لشركتك يعكس التزام الشركة بالبيئة، مما يعزز صورتها في مجال الاستدامة ويدعم الدعوة إلى الطاقة الخضراء. ويسهم خفض انبعاثات غازات الدفيئة في تعزيز مستوى المسؤولية الاجتماعية للشركات والحصول على الاعتراف بها.

ويساعد النهج الاستراتيجي القائم على التشاور مع خبراء الاستدامة حول استراتيجية الاستدامة وخارطة الطريق الخاصة بك على تحقيق إدارة أكثر فعالية للطاقة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وبالإضافة إلى الفوائد الأخرى، يمكن للاستشارات المتعلقة بالجهود التي تشمل إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة المتجددة أن تساعد أعمالك أيضًا على جذب موظفين جدد—وغالبًا أصغر سنًا—ممن يقدّرون تحسين استخدام الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة، ويتعاملون بجدية مع المسؤولية الاجتماعية للشركات.

الإدارة الذكية للأصول تحقق كفاءة في استخدام الطاقة للمباني وسلسلة التوريد والتصنيع

يمكن للإدارة الذكية للأصول أن تحقق كفاءة في استخدام الطاقة لعدة حالات استخدام في مختلف الصناعات. ومن بينها ما يلي:

  • المباني: تساعدك إدارة الطاقة في مكاتبك ومصانعك ومرفقك الأخرى على توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية بطرق متعددة. وتستخدم إدارة الأصول الذكية تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات لمساعدتك على فحص كفاءة المبنى ومراقبتها، وحساب التأثيرات المحتملة على الشبكة، وتوقع الأعطال، والتخطيط الأفضل لإجراءات الصيانة. ويمكن للشركات التي تعتمد هذه التقنيات تعزيز إنتاجيتها وجعل مرافقها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مما يسهم في خفض الانبعاثات، والحد من المخاطر المناخية، وإطالة دورة حياة الأصول. كما تكتسب هذه الشركات رؤى تشغيلية حول مصادر الطاقة النظيفة، والإدارة الفعالة للنفايات، وجهود إزالة الكربون.
  • سلاسل التوريد المستدامة: باستخدام الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، يمكن للأتمتة الذكية لسلاسل التوريد أن تقلل من تأثير نقاط الضعف الحالية في سلسلة التوريد على أعمالك. وتُتيح سلسلة التوريد الأكثر مرونة واستدامة للعملاء التصرّف بسرعة وثقة والتخفيف من آثار الاضطرابات.ويمنح قياس انبعاثات النطاق 3—وهي الانبعاثات غير المباشرة التي لا تولّدها الشركة مباشرةً بل تحدث داخل سلسلة التوريد، مثل عمليات التخزين والنقل ومعالجة النفايات وغيرها—ميزةً تنافسية من حيث الاستدامة. وعلى الرغم من أن انبعاثات النطاق 3 تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للشركات، فإن قياسها يساعد على تحديد مشكلات الانبعاثات داخل سلسلة التوريد ويُتيح إمكانية التأثير في تحسينها. وبالمقارنة مع انبعاثات النطاق 1 (المباشرة) والنطاق 2 (غير المباشرة)، تمثّل انبعاثات النطاق 3 عادةً أعلى مستويات غازات الدفيئة.
  • التصنيع: تستهلك مرافق التصنيع كميات كبيرة من الوقود الأحفوري وتُعد من أكبر مستهلكي الطاقة. ويتضمن إنشاء برنامج لإدارة الطاقة يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة في قطاع التصنيع بشكل مستدام جمع وتحليل بيانات كفاءة الطاقة، من العدّادات المختلفة، وقواعد البيانات، ومواقع المصانع، إلى جانب إعداد خطة لإدارة المشروع. كما أن بيئة المصنع المعتمدة على تقنيات تكنولوجيا المعلومات، باستخدام إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) والتحليلات، تُسهم في تحسين الصيانة التنبؤية وجودة الإنتاج، مما يؤدي إلى تصنيع أكثر ذكاءً. وتُظهر دراسات الحالة أن تغيير أنماط استهلاك الطاقة في قطاع التصنيع يتطلب فريقًا إداريًا ملتزمًا بخفض الاستخدام، نظرًا لكون ذلك يتطلب التغيير والاستثمار في البنية التحتية وربما إعادة التدريب.

تحديات إدارة الطاقة

تأتي إدارة الطاقة أيضا مع مجموعة من التحديات الخاصة بها. ومن بينها ما يلي:

  • عدم تكامل البيانات أو محدودية التحليل أو غياب المعايير الواضحة: لا توفر أنظمة إدارة المباني التقليدية والعدادات التي تجمع البيانات يدويًا عبر تدقيق الطاقة المعلومات الكافية التي تُمكّنك من تحديد أنماط استخدام الطاقة المهدرة. يسهّل استخدام نظام إدارة الطاقة الوصول إلى المزيد من البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة والاستفادة منها بشكل أكثر ملاءمة. ويقوم نظام إدارة الطاقة القوي بإعداد تقارير طاقة منتظمة وموثوقة ومخصّصة تلقائيًا.
  • أنظمة معيبة، وإعدادات غير صحيحة، ومعدات لا تتم صيانتها بالشكل الكافي: تؤدي عمليات الفحص المجدولة التي تُجرى على فترات متباعدة إلى إهدار الوقت والمال. كما أن تعطل المعدات بشكل غير متوقع يدفعك إلى صيانة تفاعلية، قد تخلق تحديات ونفقات غير متوقعة. وفي المقابل، تنبّهك أنظمة الطاقة الذكية فورًا إلى تعطل المعدات أو حدوث هدر في الطاقة. وتوفر هذه الأنظمة معلومات في الوقت الفعلي حول استهلاك الطاقة، كما يمكنك تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية للطاقة (KPIs) لضمان نتائج متسقة. ويسهم امتلاك استراتيجية صيانة استباقية مع جداول صيانة دورية ووقائية في صيانة المعدات بانتظام وإطالة عمرها التشغيلي.
  • غياب التخطيط لتحديثات الطاقة: تمكّنك بيانات الطاقة المتعمقة من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن عمليات تحديث الطاقة أو مبادرات الترقية التي تحقق وفورات في التكاليف وعائد استثمار جيد.
