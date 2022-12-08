تسير صناعة الطاقة على مسار تحول غير مسبوق، حيث تتحول نحو نموذج أكثر تركيزًا على النظام البنائي استجابة لأربعة عوامل رئيسية: إزالة الكربون، واللامركزية، والرقمنة، والديمقراطية — لتكون في قلب التحول إلى صافي صفر انبعاثات الكربون.



وفقًاللوكالة الدولية للطاقة (يوجد الرابط خارج ibm.com)، فإن تأثيرات جائحة كوفيد-19، وانقطاعات سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية للحفاظ على أسعار الغذاء والوقود في متناول الجميع، أثرت في وتيرة التقدم نحو تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG 7) (يوجد الرابط خارج ibm.com) لضمان الوصول إلى طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة وحديثة بحلول عام 2030.

لم تكن هناك لحظة أكثر أهمية من الآن بالنسبة إلى شركات الطاقة ومرافق الخدمات لتبني مبادرات الاستدامة كجانب أساسي من جوانب المؤسسة ونماذج أعمالها. إن المنظمات المهتمة بالبيئة مهيأة لتحقيق النجاح على المدى الطويل — والآن هو الوقت المناسب للتحرك.