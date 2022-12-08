تسير صناعة الطاقة على مسار تحول غير مسبوق، حيث تتحول نحو نموذج أكثر تركيزًا على النظام البنائي استجابة لأربعة عوامل رئيسية: إزالة الكربون، واللامركزية، والرقمنة، والديمقراطية — لتكون في قلب التحول إلى صافي صفر انبعاثات الكربون.
وفقًاللوكالة الدولية للطاقة (يوجد الرابط خارج ibm.com)، فإن تأثيرات جائحة كوفيد-19، وانقطاعات سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية للحفاظ على أسعار الغذاء والوقود في متناول الجميع، أثرت في وتيرة التقدم نحو تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG 7) (يوجد الرابط خارج ibm.com) لضمان الوصول إلى طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة وحديثة بحلول عام 2030.
لم تكن هناك لحظة أكثر أهمية من الآن بالنسبة إلى شركات الطاقة ومرافق الخدمات لتبني مبادرات الاستدامة كجانب أساسي من جوانب المؤسسة ونماذج أعمالها. إن المنظمات المهتمة بالبيئة مهيأة لتحقيق النجاح على المدى الطويل — والآن هو الوقت المناسب للتحرك.
تعرف كيف يمكن أن يؤدي استخدام بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى تحقيق الربحية — وكيف يمكن لحلول IBM مساعدة المبادرات القائمة على البيانات.
يوفر التحول في مجال الطاقة فرص عمل جديدة للشركات المرنة التي تقدم حلولاً وخدمات جديدة بما في ذلك التنقل الإلكتروني، وتنظيم موارد الطاقة الموزعة (DER)، وتقنيات الكربون المنخفض، ومنصات العملاء المحسنة.
تحديد التهديدات والثغرات الخطيرة التي قد تؤدي إلى تعطيل العمليات التجارية ومنعها، مع الحفاظ على معايير تنظيم الصناعة.
قم بإجراء تغييرات تشغيلية إيجابية باستخدام تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واحصل على رؤى مناخية لإدارة المخاطر وبناء عمليات مستدامة.
تصميم ونشر وإدارة البنى التحتية الموفرة للطاقة والابتكارات والتقنيات الجديدة باستخدام نهج السحابة الهجينة.
تستفيد شركة Melbourne Water بأستراليا من قوة تقنية إنترنت الأشياء لتحسين إدارة مياه الأمطار باستخدام حلول IBM Maximo.
تعتمد شركة Downer على IBM Envizi ESG Suite للحصول على بيانات الاستدامة وإدارتها، بما في ذلك استهلاك الطاقة والنفايات والغازات الدفيئة (GHG)، وذلك من أجل السعي نحو تحقيق أهداف الشركة في مجال الاستدامة.
في مدونة IBM هذه، يمكنك التعرف على كيفية إسهام المباني المتصلة في إعادة تنشيط الشبكة وتعزيز اتجاه إزالة الكربون.
تعمل التحليلات المستندة إلى الحافة على تعزيز عمليات أكثر ذكاءً. تستخدم شركة Boston Dynamics، الرائدة في مجال التشغيل الآلي، الروبوتات المتنقلة المزودة بالذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق القوى العاملة.
في إطار تعزيز حركة الطاقة المتجددة، تعمل حلول IBM على تسريع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
اكتسبت محطة Bruce Power قدرات لتحسين موثوقية وكفاءة وسلامة عملياتها عندما تعاقدت مع IBM لاستبدال نظام قديم بمنصة إدارة أصول المؤسسات IBM Maximo for Nuclear Power.
إدارة الأصول المستدامة لمرافق الخدمات: مطالب جديدة لمرافق الخدمات، ونهج جديد للتوزيع.
كيف يمكن أن تزدهر مرافق خدماتك في المرحلة القادمة من التحول في مجال الطاقة؟ إن التحول إلى الكهرباء النظيفة يعد نقطة انطلاق مهمة.
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تعرّف على ما يمكن لشركة IBM تقديمه لدعم المجتمعات المعرضة للخطر بيئيًا في جميع أنحاء العالم.
رؤى مستخلصة من رواد الصناعة حول المواضيع التي تهم قطاع الطاقة ومرافق الخدمات.
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