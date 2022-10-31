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حلول قطاع الموارد الطبيعية

أعد التفكير في كيفية جعل العمليات أكثر اتصالاً وذكاءً وأتمتة واعتمادًا على الكهرباء

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تحسين العمليات باستخدام الحلول الرقمية

لم يعد توسيع نطاق التحول الرقمي في شركات الموارد الطبيعية أمرًا اختياريًا—بل أصبح ضرورة. ينبغي للشركات أن تُحقق مجموعة من أهداف العمل مثل تقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق أهداف الاستدامة، وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي، وتعزيز النمو ذاتيًا.

تعمل بنية IBM المفتوحة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة على تسريع عملية تحول الأعمال من خلال توسيع نطاق الابتكار المتاح والنشر على نطاق واسع وتقديم خيارات فائقة الجودة. يساعدك الجمع بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة على بناء سير عمل ذكية في إدارة المشاريع وتبني منصات القطاعات للمشاركة في الابتكار مع الشركاء عبر سلاسل التوريد.

استكشف الطرق التي يمكن لشركة IBM من خلالها مساعدة شركات الموارد الطبيعية على تحقيق أهدافها في التخصصات مثل الموارد المائية، وخطط الحفاظ على البيئة، والاستشارات البيئية، وخفض انبعاثات الكربون، ومعالجة آثار الكربون وما إلى ذلك.
استخدم الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء بقطاع البيئة
حلول الموارد الطبيعية خدمات SAP الاستشارية

يمكنك تحديث تطبيقات SAP لخفض التكاليف وتعزيز المرونة وتحسين النتائج.

 تقليل فترات تعطل المعدات

ساعة واحدة من تعطل العمل يمكن أن تُكلف 100000 دولار أمريكي —يمكنك السيطرة على الأمر بشكل استباقي باستخدام التحليلات والحلول التنبؤية.

تحسين مخزون قطع الغيار

استفد من التحليلات الإلزامية والمعارف المستمدة من البيانات المتاحة لتحسين مخزون قطع غيار الصيانة والإصلاح والعمرة وتقليل الفائض.

 الأتمتة الذكية لعمليات الأعمال

اجعل أدوار الموظفين أكثر إنتاجية باستخدام سير العمل الذكية التي تُمكّن الأشخاص من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وأسرع.

دراسات حالة Shell

تعاون مع IBM لتصميم منصة OREN وبنائها وإطلاقها، وهي منصة لتحسين التعدين تدعم التعدين المستدام.

 اقرأ دراسة الحالة Cenibra

زيادة أرباح السوق بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من خلال عمليات تكامل العمليات من البداية إلى النهاية المقدمة من IBM وSAP وSUSE​.

 اقرأ قصة النجاح شركة Andhra Paper

دمج أنظمة SAP الضرورية للمهام في واحدة من كبرى الشركات الهندية المتكاملة لتصنيع الورق ولب الورق.

 قراءة قصة العميل
التوجهات في قطاع الموارد الطبيعية
حفر أعمق للتعدين المستدام

سيساعد التحول الرقمي قطاع التعدين على أن يُصبح أكثر استدامة وشفافية واستجابة للأطراف المعنية.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كعامل تحفيز

لم تُشكل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عائقًا أمام أداء الأعمال. بل إنها بمثابة عامل تحفيز يُحقق الربحية والنمو.
IBM والبيئة

تلتزم شركة IBM بإنشاء مسارات أفضل للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث وتقليل المخاطر المتعلقة بالمناخ.
الأحداث

مؤتمر Microsoft Ignite لعام 2024

انضم إلى شركة IBM في مؤتمر التكنولوجيا الأول، من 19 إلى 22 نوفمبر في شيكاغو

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DISTRIBUTECH® 2025

استكشف أحدث التقنيات في مجال أتمتة توصيل الكهرباء وكفاءة الطاقة، من 24 إلى 27 مارس في دالاس، تكساس

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فعالية Think 2025

خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن

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