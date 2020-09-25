يمكنك تسريع عملية التحول الرقمي والاستعداد للمستقبل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة
يواجه قطاع النفط والغاز حاليًا كمًا هائلاً من التحديات، بدءًا من الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة وحتى انخفاض الإنتاج وقلة توافر الموارد.
ولكن كيف تحافظ شركات الطاقة على الميزة التنافسية في ظل النظام البنائي المتغير؟ استعن بالحلول التقنية الموثوقة المقدمة من IBM للمساعدة على تحقيق ذلك. نحن نعمل مع فرقك لتعزيز الإمكانات المختلفة في المستقبل، بما في ذلك الامتثال لحدود الانبعاثات واستكشاف الموارد غير التقليدية.
استكشف التقنيات الجديدة التي تساعدك على تبسيط العمليات العالمية وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتوفير تجارب أفضل للعملاء، وتيسير الطريق نحو الاستدامة.
الاستجابة بشكل أسرع وأكثر ثقة لدعوات الأطراف المعنية والهيئات التنظيمية والمستثمرين إلى إجراء قياسات وإفصاحات أكثر شفافية بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
اجعل أدوار الموظفين أكثر إنتاجية باستخدام سير العمل الذكية التي تُمكّن الأشخاص من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وأسرع.
ساعة واحدة من تعطل العمل يمكن أن تُكلف 100000 دولار أمريكي من التكاليف التشغيلية. استعن بتحليلات البيانات والصيانة التنبؤية لإدارة استخدام مؤسستك للأصول وإدارة الأداء بشكل استباقي لتجنب حدوث أي أعطال.
يمكنك تصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخصصة لشركتك بقطاع النفط والغاز لإدارة البيانات وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول—كل ذلك على منصة واحدة.
يمكنك التعرف على التهديدات والثغرات الأمنية الخطيرة ومنعها من تعطيل عمليات الأعمال.
يمكنك تحويل طريقة إدارة عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة الإمكانات لدمج عمليات التحسين والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية.
دعم التعدين المستدام من خلال منصة تحسين التعدين المسماة OREN
زيادة إنتاج الوقود المتجدد باستخدام سلاسل توريد مرنة قائمة على منصة عالمية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)
تعزيز دقة واتساق وسرعة عمليات تحليل الصخور من خلال تطبيق عملية آلية جديدة
تقليل فترات انتظار العملاء في الاتصالات بنسبة 100%، وذلك من خلال استبدال نظام الشجرة الهاتفية بروبوتات المحادثة في مركز الاتصالات
تزويد الشركات ووحدات الأعمال بإمكانات الذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال IBM AI@Scale لتعزيز كفاءة العمليات اليومية
استكشف كيفية تحويل شركات النفط والغاز من خلال ثمانية محاور إستراتيجية للتجهيز لمستقبل الطاقة الرقمية.
تعرف على كيفية استخدام شركات النفط والغاز الرائدة للتقنيات الرقمية من أجل تشغيل الأصول بشكل أكثر استدامة.
اقرأ لماذا لم تُشكل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عائقًا أمام أداء الأعمال، بل إنها بمثابة عامل تحفيز يُحقق الربحية والنمو.