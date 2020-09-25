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حلول قطاعَي النفط والغاز

يمكنك تسريع عملية التحول الرقمي والاستعداد للمستقبل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة

استكشف حلول تقنية المعلومات
استخدام التقنيات المتطورة للقطاعات المتغيرة

يواجه قطاع النفط والغاز حاليًا كمًا هائلاً من التحديات، بدءًا من الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة وحتى انخفاض الإنتاج وقلة توافر الموارد. 

ولكن كيف تحافظ شركات الطاقة على الميزة التنافسية في ظل النظام البنائي المتغير؟ استعن بالحلول التقنية الموثوقة المقدمة من IBM للمساعدة على تحقيق ذلك. نحن نعمل مع فرقك لتعزيز الإمكانات المختلفة في المستقبل، بما في ذلك الامتثال لحدود الانبعاثات واستكشاف الموارد غير التقليدية.

استكشف التقنيات الجديدة التي تساعدك على تبسيط العمليات العالمية وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتوفير تجارب أفضل للعملاء، وتيسير الطريق نحو الاستدامة.
استخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء في قطاعات الطاقة والبيئة والمرافق
حلول النفط والغاز تسريع أداء الاستدامة من خلال إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)

الاستجابة بشكل أسرع وأكثر ثقة لدعوات الأطراف المعنية والهيئات التنظيمية والمستثمرين إلى إجراء قياسات وإفصاحات أكثر شفافية بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

تحويل سير العمل المجزأة باستخدام الأتمتة الذكية

اجعل أدوار الموظفين أكثر إنتاجية باستخدام سير العمل الذكية التي تُمكّن الأشخاص من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وأسرع.

عزز إستراتيجية إدارة الأصول لديك

ساعة واحدة من تعطل العمل يمكن أن تُكلف 100000 دولار أمريكي من التكاليف التشغيلية. استعن بتحليلات البيانات والصيانة التنبؤية لإدارة استخدام مؤسستك للأصول وإدارة الأداء بشكل استباقي لتجنب حدوث أي أعطال.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المقدمة من IBM

يمكنك تصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخصصة لشركتك بقطاع النفط والغاز لإدارة البيانات وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول—كل ذلك على منصة واحدة.

 الحماية الاستباقية من الهجمات الإلكترونية

يمكنك التعرف على التهديدات والثغرات الأمنية الخطيرة ومنعها من تعطيل عمليات الأعمال.

تعاون مع الخبراء لتعزيز الابتكار

يمكنك تحويل طريقة إدارة عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة الإمكانات لدمج عمليات التحسين والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية.
دراسات حالة ExxonMobil

تبسيط تجارب تعبئة الوقود وتزويدها بالأمان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الذي يعمل على سحابة IBM Cloud

 اقرأ دراسة الحالة Shell

دعم التعدين المستدام من خلال منصة تحسين التعدين المسماة OREN

 قراءة قصة العميل شركة Neste

زيادة إنتاج الوقود المتجدد باستخدام سلاسل توريد مرنة قائمة على منصة عالمية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)

 اقرأ قصة النجاح شركة بترول أبوظبي الوطنية

تعزيز دقة واتساق وسرعة عمليات تحليل الصخور من خلال تطبيق عملية آلية جديدة

 قراءة قصة العميل شركة Towngas

تقليل فترات انتظار العملاء في الاتصالات بنسبة 100%، وذلك من خلال استبدال نظام الشجرة الهاتفية بروبوتات المحادثة في مركز الاتصالات

 اقرأ قصة النجاح شركة Wintershall Dea

تزويد الشركات ووحدات الأعمال بإمكانات الذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال IBM AI@Scale لتعزيز كفاءة العمليات اليومية 

 اقرأ دراسة الحالة
التوجهات في قطاع النفط والغاز
التحول الرقمي في قطاع الطاقة

استكشف كيفية تحويل شركات النفط والغاز من خلال ثمانية محاور إستراتيجية للتجهيز لمستقبل الطاقة الرقمية.
نموذج لمستقبل الطاقة الرقمية

تعرف على كيفية استخدام شركات النفط والغاز الرائدة للتقنيات الرقمية من أجل تشغيل الأصول بشكل أكثر استدامة.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كعامل تحفيز

اقرأ لماذا لم تُشكل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عائقًا أمام أداء الأعمال، بل إنها بمثابة عامل تحفيز يُحقق الربحية والنمو.
الأحداث

مؤتمر Microsoft Ignite لعام 2024

انضم إلى شركة IBM في مؤتمر التكنولوجيا الأول، من 19 إلى 22 نوفمبر في شيكاغو

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فعالية Think 2025

خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن

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دعنا نناقش إستراتيجية التحول الرقمي لديك ونضبط مسار العمل.
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