تحويل تعقيد سلسلة التوريد المتجددة إلى جاهزية موثوق بها للتدقيق
إمكانية تتبُّع موثوق بها لقطاعات الصناعات التحويلية
يساعد IBM® Product Carbon Ledger المنتِجين والمتداولين وفِرق الامتثال على رقمنة التتبُّع، وأتمتة معالجة بيانات الاستدامة، والاستعداد للوائح المتغيرة الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية.
سلسلة حيازة كاملة من المنشأ إلى التسليم.
رصيد ربع سنوي متجدد عبر سلسلة القيمة.
انشر ما تحتاج إليه، عندما تحتاج إليه.
ضوابط أمن وخصوصية بمستوى المؤسسات.
ما الذي يجعل IBM Product Carbon Ledger خيارًا مناسبًا؟
منصة من IBM مصممة خصيصًا لتتبُّع المنتجات المتجددة، والامتثال، والمرونة التشغيلية.
حافِظ على التقدم أمام متطلبات الاستدامة المتغيرة من خلال سجلات قابلة للتدقيق، وبيانات سلسلة الحيازة القابلة للتتبع، ودعم التوافق مع توجيه RED III، وامتثال ISCC، وضوابط توازن الكتلة، واحتياجات إعداد التقارير التنظيمية.
تقليل الاعتماد على جداول البيانات ومعالجة المستندات اليدوية من خلال منصة موحَّدة تربط بيانات الاستدامة عبر الشراء والإنتاج والخدمات اللوجستية والتداول والمبيعات والامتثال.
تتبُّع المواد والشهادات وإثباتات الاستدامة وحركة المنتجات والسجلات المرتبطة بها من المصدر حتى التسليم من خلال سجل أدلة متسق وقابل للتحقق.
النشر بثقة على أصل من IBM مدعوم بهندسة الأصول، وممارسات تطوير بمستوى المؤسسات، وصيانة المنتجات، وIBM® Security and Privacy by Design.
اعتماد القدرات التي تحتاج إليها اليوم مع الحفاظ على المرونة للغد من خلال بنية حديثة معيارية قائمة على الخدمات المصغَّرة واتصال قائم على واجهة برمجة التطبيقات مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة المخاطر وتداول السلع (CTRM) وأنظمة المصانع.
الاستجابة بسرعة أكبر للتغييرات التنظيمية ومتطلبات الأعمال الجديدة وحالات استخدام الاستدامة المستقبلية من خلال منصة مبنية على السحابة ومصممة للتحسين المستمر وتطوُّر خارطة الطريق ومهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
منصة قوية واحدة، عمليات متعددة
النشر بشكل مستقل أو معًا لتعزيز إمكانية التتبُّع والامتثال ووضوح الرؤية عبر سلسلة القيمة للمنتجات المتجددة.
من استلام المواد الأولية حتى بيع المنتج، تساعد وحدة الوقود الحيوي المؤسسات على إدارة إقرارات الاستدامة وسجلات سلسلة الحيازة وعمليات توازن الكتلة الربع سنوية بمزيد من التحكم والشفافية.
تساعد وحدة RFNBO الفِرق على إدارة متطلبات التتبُّع والأدلة المرتبطة بالوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، بما في ذلك ربط الكهرباء المتجددة والتحقق من المنشأ والجاهزية لإعداد التقارير.
من الشراء والإنتاج إلى التداول وإعداد تقارير الامتثال، يوفر IBM Product Carbon Ledger رؤية موحَّدة عبر سلسلة التوريد المتجددة بالكامل.
تمكِّن منصتنا فِرق المشتريات من تتبُّع مصادر المواد الأولية، ومديري العمليات من مراقبة سلامة توازن الكتلة، والمتداولين من إدارة إقرارات الاستدامة، ومسؤولي الامتثال من إعداد تقارير جاهزة للتدقيق. وتتم جميع هذه العمليات من خلال نظام واحد متكامل.