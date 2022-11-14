حلول قطاع الكهرباء والمرافق العامة

تواجه شركات الطاقة والمرافق العامة تحديات كبيرة في المشهد الجغرافي السياسي، ما بين سوء الأحوال الجوية والمطالب التنظيمية والتوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة والمتجددة.

وقد ظهرت توجهات القطاع نتيجة لذلك، ومنها:

تحديث شبكات توزيع الكهرباء لتحسين التخزين وتقليل الانقطاعات

موارد الطاقة الموزعة بين المستهلكين مثل الألواح الشمسية والبطاريات

التحسين التشغيلي في كل شيء بدءًا من الاستدامة وحتى تجارب العملاء

استكشاف الوقود الخالي من الكربون للحلول منخفضة الانبعاثات

كيف يمكن لشركات الطاقة أن تحافظ على الميزة التنافسية في ظل التطورات الجديدة في عملية توليد الكهرباء؟ يمكن تلخيص ذلك في كلمتين: التحول الرقمي.



تعرّف على كيفية استخدام منصات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية والحلول القائمة على البيانات المقدمة من شركة IBM والجاهزة للمؤسسات لأحدث التقنيات الرقمية من أجل تحويل شركتك بقطاع المرافق العامة وإعدادها للمستقبل، بدءًا من إدارة البيانات وحتى التفاعل مع العملاء.