حلول قطاع الكهرباء والمرافق العامة

يمكنك تسريع عملية تحويل الأعمال باستخدام حلول الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة
تواجه شركات الطاقة والمرافق العامة تحديات كبيرة في المشهد الجغرافي السياسي، ما بين سوء الأحوال الجوية والمطالب التنظيمية والتوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة والمتجددة.
وقد ظهرت توجهات القطاع نتيجة لذلك، ومنها:
كيف يمكن لشركات الطاقة أن تحافظ على الميزة التنافسية في ظل التطورات الجديدة في عملية توليد الكهرباء؟ يمكن تلخيص ذلك في كلمتين: التحول الرقمي.
تعرّف على كيفية استخدام منصات الذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية والحلول القائمة على البيانات المقدمة من شركة IBM والجاهزة للمؤسسات لأحدث التقنيات الرقمية من أجل تحويل شركتك بقطاع المرافق العامة وإعدادها للمستقبل، بدءًا من إدارة البيانات وحتى التفاعل مع العملاء.
اكتشف كيف يمكن لشركتك بقطاع المرافق العامة زيادة عائد استثمار من مجال خدمة العملاء باستخدام IBM watsonx Assistant.
استخدم الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء بقطاع الكهرباء والمرافق العامة
الاستدامة كمسرّع
ادمج الحوسبة المسؤولة في بيئة تقنية المعلومات لديك وتحكم في التأثير الاجتماعي من خلال بنية تحتية لتقنية المعلومات موفرة للطاقة.
اجعل طموح الاستدامة واقعًا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تجمع البيانات وتحسب نسبة الانبعاثات وتتبع مدى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستدامة.
يمكنك تحسين أداء الأصول باستخدام مجموعة من التطبيقات الخاصة بالعمليات وأدوات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) في قطاع المرافق العامة والطاقة.
يمكنك تصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومخصصة لشركتك بقطاع المرافق العامة، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول - كل ذلك على منصة واحدة.
يمكنك إدارة المخاطر وتعزيز أعمالك بفضل خدمات الأمن الإلكتروني التي تُحدد التهديدات والثغرات الأمنية الخطيرة وتمنعها من تعطيل عمليات الأعمال.
حوِّل عملياتك في قطاع المرافق العامة باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة الإمكانات التي تدمج عمليات التحسين وتوسع استخدام الأنظمة الذكية.
تحسين إدارة مياه الأمطار من خلال الاستفادة من إمكانات تقنية إنترنت الأشياء وحلول IBM Maximo.
تقليل مخاطر الأعمال وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة الخدمات باستخدام خوادم • ®IBM Db2 و ™IBM® Power Systems قاعدة بيانات.
توحيد جهود تتبع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتركيزها من خلال ميزة إعداد التقارير تلقائيًا التي توفرها IBM Envizi ESG Suite.
تعزيز كفاءة عمليات تصنيع ريشة التوربين باستخدام الرؤية الحاسوبية على Microsoft Azure.
تعزيز أتمتة عمليات الأعمال وكفاءتها مع IBM Cloud Pak.
المضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري من الانبعاثات باستخدام برنامج IBM Maximo.
تعرف على مدى مساعدة شركة IBM شركات المرافق العامة على قياس مدى تطور إمكانات التحول إلى الكهرباء النظيفة لديهم وتحديد الأولويات في عملية التحول.
تعرّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقنيات التوأم الرقمي بالقطاعات كثيفة الأصول مثل قطاع الطاقة والمرافق العامة.
اقرأ عن كيفية مساعدة IBM Turbonomic العملاء على معرفة نسب استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون في مراكز البيانات لديهم ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر كفاءة.
تعرف على مدى تأثير التحول إلى استخدام الكهرباء بعمليات القطاعات في تغير المناخ
استكشف أهمية إدارة الأصول المستدامة لقطاع المرافق العامة.
شاهد كيف يمكن للمرافق الكهربائية أن تُحدث فرقًا كبيرًا في جهود التحديث وإزالة الكربون.
اكتشف كيف يمكن لشركتك بقطاع المرافق العامة أن تزدهر خلال المرحلة القادمة من التحول في قطاع الطاقة.
تعرف على مدى دعم شركة IBM للمجتمعات المعرضة للخطر بيئيًا في جميع أنحاء العالم.
تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع ملموس. لنصنع مستقبلاً مستدامًا معًا.
مؤتمر Microsoft Ignite لعام 2024
انضم إلى شركة IBM في مؤتمر التكنولوجيا الأول، من 19 إلى 22 نوفمبر في شيكاغو
DISTRIBUTECH® 2025
استكشف أحدث التقنيات في مجال أتمتة توصيل الكهرباء وكفاءة الطاقة، من 24 إلى 27 مارس في دالاس، بتكساس
فعالية Think 2025
خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن