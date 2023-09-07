تزداد آثار التغير المناخي وضوحًا يومًا بعد يوم. لذا، تبذل صناعة الطاقة الكهربائية جهودًا متسارعة للحد من الأثر البيئي. وللقيام بذلك، يحتاج خبراء الصناعة إلى الوصول إلى صور أوضح للواقع الحالي، وتحديد خارطة الطريق للحد من الانبعاثات، والتعرف على فرص التحسين الممكنة. هنا يمكن أن يساعد استغلال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.

لدعم شركات المرافق، أطلقت IBM بالتعاون مع المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة (APQC) نموذج نضج الكهرباء النظيفة (CEMM). وبفضل 14 عامًا من الخبرة والتطوير وإسهامات خبراء المرافق الكهربائية، يوفّر CEMM مجموعة من المعايير التي تمكّن شركات الكهرباء من تقييم نضج مبادرات الكهرباء النظيفة ووضع أولويات التحول، ومتابعة تقدمها بفعالية.

تقدم نتائج أول معيار عالمي لـ CEMM شمل 90 مرفق خدمات للنقل والتوزيع صورة واضحة للدور الذي يمكن أن تؤديه التقنية في هذا التحول الحيوي. وتُمكّن حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الشركات من تعزيز جدوى الطاقة النظيفة وزيادة تنافسيتها مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.

في المتوسط، تعطي الشركات الأكثر نضجًا أولوية للبحث في موازنة الطاقة والتداول بمعدل يزيد بمقدار 3.3 أضعاف مقارنة بالآخرين. ويمكن أن يتيح هذا البحث أسواقًا أكثر سيولة ويخفض أسعار الطاقة للعملاء. فمن خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات توليد الطاقة المتجددة ونقلها وتوزيعها، يمكن لمرافق الخدمات التنبؤ بأنماط الطقس مسبقًا، ما يمنحهم معارف أفضل حول إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.