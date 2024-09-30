تواجه المؤسسات في القطاعين العامّ والخاص على حد سواء ضعفًا متزايدًا إزاء مواجهة التحديات التشغيلية المتعلقة بالمناخ وأضرار الأصول وتعطل سلسلة التوريد. فالمؤسسات لا تستخدم البيانات البيئية ولا تفهمها بشكل جيد، ما يحد من إمكاناتها كموردة استراتيجية.

تُمكِّن IBM Environmental Intelligence المؤسسات من خلال البيانات الجغرافية المكانية المنسقة والنماذج الدقيقة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه التحديات. إذ إنّها تدمج البيانات من مصادر متعددة الأبعاد لتقديم: