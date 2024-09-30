IBM Environmental Intelligence

اطلع على دور دمج مجموعات البيانات المعقدة في تعزيز المرونة في التعامل مع التأثيرات المناخية للأصول المادية، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية.

معاينة مجانية

حوّل مهاراتك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات IBM Environmental Intelligence Geospatial

تعرّف على المزيد عن واجهات برمجة تطبيقات الجغرافية المكانية من خلال دورة التعلم الإلكتروني الجديدة لدينا، التي تعرض حالات استخدام الصناعة ودليل التثبيت والتكوين الكامل.

 حضور الدورة التدريبية

إنّ IBM Environmental Intelligence هي منصة قائمة على السحابة تستخدم بيانات جغرافية مكانية وطقسية ومناخية حصرية ومن جهات خارجية.

تواجه المؤسسات في القطاعين العامّ والخاص على حد سواء ضعفًا متزايدًا إزاء مواجهة التحديات التشغيلية المتعلقة بالمناخ وأضرار الأصول وتعطل سلسلة التوريد. فالمؤسسات لا تستخدم البيانات البيئية ولا تفهمها بشكل جيد، ما يحد من إمكاناتها كموردة استراتيجية.

تُمكِّن IBM Environmental Intelligence المؤسسات من خلال البيانات الجغرافية المكانية المنسقة والنماذج الدقيقة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه التحديات. إذ إنّها تدمج البيانات من مصادر متعددة الأبعاد لتقديم:

  • تحليل البيانات الجغرافية المكانية التي تقدم تحليلًا دقيقًا للرؤى البيئية لاتخاذ قرارات أفضل.
  • استجابات سريعة للكوارث من خلال التعرّف السريع على الحوادث المتصلة بالمناخ والاستجابة لها.
  • القدرة على التكيف مع نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة وسير العمل.
تقديم IBM Environmental Intelligence

تفتخر IBM بالكشف عن منصة جديدة وهي منصة IBM Environmental Intelligence المصممة لتمكين علماء البيانات ومطوّري التطبيقات باستخدام مجموعات البيانات البيئية.

الفوائد تسريع التحليل باستخدام نماذج مدربة مسبقًا

تساعد نماذج الأساس الجغرافية المكانية المُدربة مسبقًا على بيانات الأقمار الصناعية المكثفة في تقليل وقت التسمية من خلال التعلم الخاضع للإشراف الذاتي وتقديم تحليل بيئي دقيق.

 استخراج رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات المعقدة

تسمح مجموعات البيانات الجغرافية المكانية المنسقة والقابلة للتوسع باتخاذ قرارات أفضل وتحسين سير العمل للحصول على رؤى بيئية قابلة للتنفيذ.

 تبسيط إعداد البيانات والتكامل

مكتبة بيانات مفهرسة تُستخدَم لاستنباط رؤى تناسب احتياجات شركتك.
المزايا

الوصول إلى البيانات البيئية والجغرافية المكانية والاستفادة منها لدفع مشاريع شركتك إلى التطور باستخدام واجهات برمجة التطبيقات التي تساعد مطوريك في تحليل مخاطر حرائق الغابات بسلاسة وتحسين استخدام الطاقة وتقييم التأثير الناتج عن البصمة الكربونية وغير ذلك الكثير. 

 

 منصة للرؤى البيئية

استخدام خدمات الاستعلامات والتحليلات الجغرافية المكانية والزمنية المكثفة لتبسيط العمليات والوصول إلى الرؤى القيمة بسهولة.

 تاريخ حالة الطقس حسب الطلب

احصل على سياقٍ ماضٍ للطقس باستخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفر التيارات الشبكية وبيانات الطقس التي تؤثر في الزراعة والطاقة، واحصل على بيانات توقعية موجزة للتنبؤ بالنتائج المستقبلية للشركة.

 الاستعلام عن البيانات المعقدة

استخراج البيانات بدقة مكانية وزمنية مرنة باستخدام مجموعات البيانات العامة أو التجارية لتحليل مخاطر حرائق الغابات والصور السطحية وارتفاع الأرض وانعكاسات الغلاف الجوي.

 انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

استخدم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بانبعاث غازات الاحتباس الحراري لمحرك أداء الكربون من أجل حساب الانبعاثات الداخلية وسلسلة التوريد، ما يوفر رؤية شاملة عن التأثير الناتج عن بصمتك الكربونية.

 تقييم الكتلة الحيوية على سطح الأرض

احسب الكتلة الحيوية على سطح الأرض في مختلف مساحات الغابات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات لتقييم تأثير إزالة الغابات في عزل الكربون ومقارنته بالبيانات الماضية.
حالات الاستخدام
مرافق الخدمات

كذلك يُمكن لمرافق الخدمات الكهربائية التنبؤ بالاضطرابات في بيانات الطقس لتحسين جداول الصيانة وطاقم العمل وتقليل فترة التعطل وتحسين رضا العملاء.
المستهلك

تستطيع شركات الأغذية استخدام بيانات البصمة الكربونية لمراقبة سلاسل التوريد والمساعدة في ضمان مراقبة الجودة وتحقيق أهداف الاستدامة لتلبية متطلبات المستهلك.
الحكومة

تستطيع الحكومات تقديم المشورة للجمهور في أثناء الكوارث والأوبئة باستخدام بيانات السلامة والطقس لفهم أسباب انتشار الأمراض والمخاطر المناخية.
زراعي

يعتمد المهندسون الزراعيون على كفاءة المحاصيل ورؤى الطقس لمساعدة المنتجين في اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل تأثيرات المناخ في الإنتاج.
الخدمات المالية

يُمكن للجهات المقرضة تحسين تسجيل مخاطر الائتمان، ويُمكن لشركات التأمين تنبيه حاملي بوليصات التأمين من المخاطر باستخدام التحليلات التنبؤية لتقليل الخسائر وتعزيز الكفاءة.

منتج ذو صلة

إنّ IBM Environmental Intelligence Suite هي منصة للبرمجيات كخدمة (SaaS) مصممة لمراقبة وتنبؤ والاستجابة للتأثيرات الناتجة عن الطقس والمناخ. تعرّف على المزيد عن Suite
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