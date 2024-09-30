اطلع على دور دمج مجموعات البيانات المعقدة في تعزيز المرونة في التعامل مع التأثيرات المناخية للأصول المادية، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية.
إنّ IBM Environmental Intelligence هي منصة قائمة على السحابة تستخدم بيانات جغرافية مكانية وطقسية ومناخية حصرية ومن جهات خارجية.
تواجه المؤسسات في القطاعين العامّ والخاص على حد سواء ضعفًا متزايدًا إزاء مواجهة التحديات التشغيلية المتعلقة بالمناخ وأضرار الأصول وتعطل سلسلة التوريد. فالمؤسسات لا تستخدم البيانات البيئية ولا تفهمها بشكل جيد، ما يحد من إمكاناتها كموردة استراتيجية.
تُمكِّن IBM Environmental Intelligence المؤسسات من خلال البيانات الجغرافية المكانية المنسقة والنماذج الدقيقة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه التحديات. إذ إنّها تدمج البيانات من مصادر متعددة الأبعاد لتقديم:
تفتخر IBM بالكشف عن منصة جديدة وهي منصة IBM Environmental Intelligence المصممة لتمكين علماء البيانات ومطوّري التطبيقات باستخدام مجموعات البيانات البيئية.
تساعد نماذج الأساس الجغرافية المكانية المُدربة مسبقًا على بيانات الأقمار الصناعية المكثفة في تقليل وقت التسمية من خلال التعلم الخاضع للإشراف الذاتي وتقديم تحليل بيئي دقيق.
تسمح مجموعات البيانات الجغرافية المكانية المنسقة والقابلة للتوسع باتخاذ قرارات أفضل وتحسين سير العمل للحصول على رؤى بيئية قابلة للتنفيذ.
مكتبة بيانات مفهرسة تُستخدَم لاستنباط رؤى تناسب احتياجات شركتك.
الوصول إلى البيانات البيئية والجغرافية المكانية والاستفادة منها لدفع مشاريع شركتك إلى التطور باستخدام واجهات برمجة التطبيقات التي تساعد مطوريك في تحليل مخاطر حرائق الغابات بسلاسة وتحسين استخدام الطاقة وتقييم التأثير الناتج عن البصمة الكربونية وغير ذلك الكثير.
استخدام خدمات الاستعلامات والتحليلات الجغرافية المكانية والزمنية المكثفة لتبسيط العمليات والوصول إلى الرؤى القيمة بسهولة.
احصل على سياقٍ ماضٍ للطقس باستخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفر التيارات الشبكية وبيانات الطقس التي تؤثر في الزراعة والطاقة، واحصل على بيانات توقعية موجزة للتنبؤ بالنتائج المستقبلية للشركة.
استخراج البيانات بدقة مكانية وزمنية مرنة باستخدام مجموعات البيانات العامة أو التجارية لتحليل مخاطر حرائق الغابات والصور السطحية وارتفاع الأرض وانعكاسات الغلاف الجوي.
استخدم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بانبعاث غازات الاحتباس الحراري لمحرك أداء الكربون من أجل حساب الانبعاثات الداخلية وسلسلة التوريد، ما يوفر رؤية شاملة عن التأثير الناتج عن بصمتك الكربونية.
احسب الكتلة الحيوية على سطح الأرض في مختلف مساحات الغابات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات لتقييم تأثير إزالة الغابات في عزل الكربون ومقارنته بالبيانات الماضية.
كذلك يُمكن لمرافق الخدمات الكهربائية التنبؤ بالاضطرابات في بيانات الطقس لتحسين جداول الصيانة وطاقم العمل وتقليل فترة التعطل وتحسين رضا العملاء.
تستطيع شركات الأغذية استخدام بيانات البصمة الكربونية لمراقبة سلاسل التوريد والمساعدة في ضمان مراقبة الجودة وتحقيق أهداف الاستدامة لتلبية متطلبات المستهلك.
تستطيع الحكومات تقديم المشورة للجمهور في أثناء الكوارث والأوبئة باستخدام بيانات السلامة والطقس لفهم أسباب انتشار الأمراض والمخاطر المناخية.
يعتمد المهندسون الزراعيون على كفاءة المحاصيل ورؤى الطقس لمساعدة المنتجين في اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل تأثيرات المناخ في الإنتاج.
يُمكن للجهات المقرضة تحسين تسجيل مخاطر الائتمان، ويُمكن لشركات التأمين تنبيه حاملي بوليصات التأمين من المخاطر باستخدام التحليلات التنبؤية لتقليل الخسائر وتعزيز الكفاءة.