عزز تجربة عملائك مع زيادة القيمة للموظفين والعملاء وأعمال مرافق الخدمات الخاصة بك. توقف للحظة لملء بيانات أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه واكتشف كيف يمكنك زيادة العائد على الاستثمار في خدمة العملاء في شركات مرافق الخدمات من خلال الشراكة مع IBM watsonx™ Assistant.
*تُحسب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx. Assistant، بما في ذلك مدخلات المستخدم، ومعايير الصناعة، وبيانات الطرف الثالث من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبيانات خدمة العملاء من شركة IBM، ودراسة TEI أبريل 2023 من Forrester، برعاية شركة IBM. وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. تُقدم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها بصفة ضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
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