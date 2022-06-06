الصفحة الرئيسية سلسلة التوريد حلول سلسلة التوريد
اتخذ الإجراء الملائم بسرعة وثقة للتخفيف من الاضطرابات وبناء مبادرات سلسلة توريد مرنة وصامدة أمام الكوارث ومستدامة
استكشف IBM Supply Chain Sustainability Experience
رسم توضيحي لوسائل نقل مستدامة متمثلة في سفينة ومترو أنفاق.
استدامة سلسلة التوريد

من خلال حلول تتراوح بين تبادل بيانات شركاء سلسلة التوريد، وإدارة المشتريات والمخزون، ورؤية سلسلة التوريد من بدايتها إلى نهايتها، والشفافية والتنسيق، إلى تحسين تنفيذ الطلبات الذكية متعددة القنوات، تقدم IBM مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الجيل التالي لإيجاد حلول لاحتياجات إدارة سلسلة التوريد لديك وتحسين أرباحك النهائية والمساعدة في منحك ميزة تنافسية أكبر. اجعل سلسلة التوريد أكثر ذكاءً، ومرونةً، واستدامةً من خلال حلولنا الحديثة.

بناء سلسلة توريد أكثر استدامةً ومرونةً

دليل شاغلي منصب الرئيس التنفيذي (CEO) لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين سلسلة التوريد
المزايا تجاوز توقعات العملاء، وحقِّق وفورات أكبر في التكاليف، واجعل علامتك التجارية مميزة حقًا

احصل على ما يحتاجه عملاؤك، متى وأينما يحتاجون إليه، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال من خلال تقليل اضطرابات سلسلة التوريد.

 حسِّن التنبؤ من خلال تمكين الرؤية والشفافية لسلسلة التوريد العالمية الذكية والشاملة

احصل على المعلومات في الوقت الحقيقي والتوصيات القابلة للتنفيذ لتقليل وقت تخفيف الاضطرابات من أيام إلى ساعات.

 استشعِر التغييرات عند الطلب واستجب لها؛ فور حدوثها

تمكّن من تطوير تخطيط وعمليات سلسلة التوريد لتقليل الصوامع التشغيلية، والاستجابة لاضطرابات السوق، وتخفيف المخاطر، والحفاظ على استمرارية الأعمال.
منتجات سلسلة التوريد
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite

طبّق قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد، والمرونة، والاستدامة.
IBM Sterling Order and Fulfillment Suite

منصتك الخاصة لإدارة الطلبات الشاملة للتجارة الذكية السلسة القابلة للتوسع.
أحدث العروض التوضيحية للمنتجات عرض توضيحي لمنصة IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite

اكتشف بنفسك كيف يمكن استخدام IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite لتسريع حل المشكلات وتحسين إنتاجية الموظفين من خلال الترتيب حسب الأهمية، وإعطاء الأولوية، وتعيين ومعالجة واحدة من أكثر مهامك التشغيلية أهميةً وحساسيةً وهي: تقليل خسائر المخزون من خلال إدارة العمر الافتراضي الأمثل.

 عرض توضيحي للحل IBM Food Trust

استكشف فوائد وميزات وحدات Food Trust المتنوعة المتوفرة الآن.

 عرض توضيحي للحل IBM Sterling Supply Chain Control Tower

اكتشف كيف يوفر IBM Supply Chain Control Tower رؤية قابلة للتنفيذ لتنظيم شبكة سلسلة التوريد الشاملة لديك، وتحديد وفهم تأثير الأحداث الخارجية للتنبؤ بالاضطرابات، واتخاذ الإجراءات بناءً على التوصيات للتخفيف من التأثيرات الأولية والنهائية.

عرض توضيحي للحل IBM Sterling Order Management

شاهد عرضًا في الوقت الحقيقي لشبكة التنفيذ الخاصة بك للوفاء بوعود العملاء بشكل مربح.

 عرض توضيحي لميزة IBM Sterling Intelligent Promising

انظر كيف نجحت IBM Sterling Intelligent Promising في إحداث تحول في رحلة الشراء والتسوق بدءًا من الاكتشاف وحتى التسليم.

دراسات حالة

سلسلة متاجر "جو آن" انظر كيف نجحت IBM في مساعدة سلسلة توريدات متاجر "جو آن" على تجنب الخسائر مع الاستجابة السريعة لأزمة جائحة كوفيد-19. شاهد قصة سلسلة متاجر "جو آن" (2:19)
تطبيق فارمر كونكت نجح فارمر كونكت بفضل استخدام IBM Food Trust في ربط مزارعي القهوة بالمستهلكين لاستمرار خدمتهم بكل شفافية. شاهد قصة فارمر كونكت (3:09)
شركة المجوهرات "باندورا" انظر كيف نجحت شركة بيع المجوهرات بالتجزئة هذه في تسريع طرح قدرات التجارة الإلكترونية الجديدة وقدرات إدارة المخزون في الوقت الحقيقي. اقرأ دراسة الحالة
شركة هدسون باي كومباني يتحدث "أوب باكاري" من IBM وHBC عن الجائحة ومدى مشاركة العملاء وكيف تؤثر استثمارات تقنيات المعلومات في الربحية. اقرأ دراسة الحالة
سالي بيوتي انظر كيف نجحت الشركة في تنفيذ إمكانات الشحن من المتجر في 3 أسابيع فقط استجابةً لمشكلات التخزين وطلبات التنفيذ الذاتي. اقرأ دراسة الحالة
خدمات سلسلة التوريد

يمكن لخبراء IBM مساعدتك في بناء سلسلة توريدات قابلة للتكيف ومرنة يمكنها الصمود وقت الأزمات مع رؤية محسَّنة باستخدام عمليات سير عمل ذكية.

 استكشف خدمات سلسلة التوريد
الموارد دراسة بحثية أجرتها IHL عن برنامج الاستشارات التنفيذية في مجال البيع بالتجزئة لعام 2023

من خلال دراسة بحثية أجرتها IHL عن برنامج الاستشارات التنفيذية في مجال البيع بالتجزئة، تعرَّف على التوجهات والمحركات الرئيسية في سوق برامج إدارة الطلبات.

 التكلفة الحقيقية للنفاد من المخزون والفائض من المخزون

هل يستطيع تجار التجزئة التعامل مع الحقيقة عندما يتعلق الأمر بحالة مخزونهم؟

 تسليط الضوء على التقنية - IDC

تستكشف شركة IDC القيمة المضافة لمرونة البائعين في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) وخدماتهم عندما يركزون على التحسين المستمر للتقنيات وتبني عقلية الأولوية الرقمية.

 مدونات سلسلة التوريد

احصل على رؤى حول بناء سلسلة توريد ذكية ذاتية التصحيح.
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