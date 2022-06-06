من خلال حلول تتراوح بين تبادل بيانات شركاء سلسلة التوريد، وإدارة المشتريات والمخزون، ورؤية سلسلة التوريد من بدايتها إلى نهايتها، والشفافية والتنسيق، إلى تحسين تنفيذ الطلبات الذكية متعددة القنوات، تقدم IBM مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الجيل التالي لإيجاد حلول لاحتياجات إدارة سلسلة التوريد لديك وتحسين أرباحك النهائية والمساعدة في منحك ميزة تنافسية أكبر. اجعل سلسلة التوريد أكثر ذكاءً، ومرونةً، واستدامةً من خلال حلولنا الحديثة.
بناء سلسلة توريد أكثر استدامةً ومرونةً
دليل شاغلي منصب الرئيس التنفيذي (CEO) لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين سلسلة التوريد
احصل على ما يحتاجه عملاؤك، متى وأينما يحتاجون إليه، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال من خلال تقليل اضطرابات سلسلة التوريد.
احصل على المعلومات في الوقت الحقيقي والتوصيات القابلة للتنفيذ لتقليل وقت تخفيف الاضطرابات من أيام إلى ساعات.
تمكّن من تطوير تخطيط وعمليات سلسلة التوريد لتقليل الصوامع التشغيلية، والاستجابة لاضطرابات السوق، وتخفيف المخاطر، والحفاظ على استمرارية الأعمال.
طبّق قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد، والمرونة، والاستدامة.
منصتك الخاصة لإدارة الطلبات الشاملة للتجارة الذكية السلسة القابلة للتوسع.
اكتشف بنفسك كيف يمكن استخدام IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite لتسريع حل المشكلات وتحسين إنتاجية الموظفين من خلال الترتيب حسب الأهمية، وإعطاء الأولوية، وتعيين ومعالجة واحدة من أكثر مهامك التشغيلية أهميةً وحساسيةً وهي: تقليل خسائر المخزون من خلال إدارة العمر الافتراضي الأمثل.
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اكتشف كيف يوفر IBM Supply Chain Control Tower رؤية قابلة للتنفيذ لتنظيم شبكة سلسلة التوريد الشاملة لديك، وتحديد وفهم تأثير الأحداث الخارجية للتنبؤ بالاضطرابات، واتخاذ الإجراءات بناءً على التوصيات للتخفيف من التأثيرات الأولية والنهائية.
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انظر كيف نجحت IBM Sterling Intelligent Promising في إحداث تحول في رحلة الشراء والتسوق بدءًا من الاكتشاف وحتى التسليم.
يمكن لخبراء IBM مساعدتك في بناء سلسلة توريدات قابلة للتكيف ومرنة يمكنها الصمود وقت الأزمات مع رؤية محسَّنة باستخدام عمليات سير عمل ذكية.
من خلال دراسة بحثية أجرتها IHL عن برنامج الاستشارات التنفيذية في مجال البيع بالتجزئة، تعرَّف على التوجهات والمحركات الرئيسية في سوق برامج إدارة الطلبات.
هل يستطيع تجار التجزئة التعامل مع الحقيقة عندما يتعلق الأمر بحالة مخزونهم؟
تستكشف شركة IDC القيمة المضافة لمرونة البائعين في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) وخدماتهم عندما يركزون على التحسين المستمر للتقنيات وتبني عقلية الأولوية الرقمية.
احصل على رؤى حول بناء سلسلة توريد ذكية ذاتية التصحيح.