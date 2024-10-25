تواجه الشركات مخاطر متزايدة مرتبطة بالمناخ، ونتيجة لذلك تزيد 87% من الشركات الرائدة من استثمارات الاستدامة1؛ وذلك لخسارة 380 مليار دولار أمريكي نتيجة للكوارث2، كذلك 90% من الشركات الكبيرة ستصبح معرضة للخطر بحلول عام 20253. ولذا، فإنّ اتباع نهج قائم على البيانات للتكيف مع المناخ أمر بالغ الأهمية لحماية العمليات التشغيلية.

يُمكنك تقييم التأثيرات التشغيلية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية وبيانات الأرصاد الجوية الدقيقة.

خطِّط وتنبأ بحدوث الاضطرابات باستخدام التحليلات الخاصة بالصناعة والبيانات.

تلبية متطلبات الاستدامة من خلال رؤى الطقس في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات مستنيرة.