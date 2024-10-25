تواجه الشركات مخاطر متزايدة مرتبطة بالمناخ، ونتيجة لذلك تزيد 87% من الشركات الرائدة من استثمارات الاستدامة1؛ وذلك لخسارة 380 مليار دولار أمريكي نتيجة للكوارث2، كذلك 90% من الشركات الكبيرة ستصبح معرضة للخطر بحلول عام 20253. ولذا، فإنّ اتباع نهج قائم على البيانات للتكيف مع المناخ أمر بالغ الأهمية لحماية العمليات التشغيلية.
اكتشف كيف جمعت IBM رؤى فريدة في نموذج التنبؤ بالانقطاع لديها، مثل رؤى الغطاء النباتي عبر شبكات النقل والتوزيع.
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1كيف يؤثر تغير المناخ في الشركات؟ تعرف على 5 تأثيرات مالية (الرابط موجود خارج ibm.com)، الهدف التقني، 2023.
2إليك كيف سيؤثر تغير المناخ في الشركات في كل مكان – وما يمكن تنفيذه للتعامل مع ذلك (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، Zurich، 2024.
3موجة الحر القياسية تُؤثر بالسلب في أعمال المستثمرين وهم لا يدركون ذلك (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، Bloomberg، 2023.