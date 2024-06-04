ما المقصود بتعهيد عمليات الأعمال (BPO)؟

يستلزم تعهيد عمليات الأعمال التعاقد مع مقدم خدمة خارجي لتنفيذ وظيفة أو عملية من عمليات الأعمال. يُشار أحيانًا إلى تعهيد عمليات الأعمال باسم الخدمات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات (ITES)، نظرًا إلى أنه في العصر الحديث، العمليات التي أُسندت إلى جهات خارجية غالبًا ما تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

طُبق تعهيد عمليات الأعمال لأول مرة في مجال التصنيع، حيث اكتسبت الشركات الكفاءات من خلال تعهيد مهام الأعمال المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد. وفي الوقت الحالي، يُطبق تعهيد عمليات الأعمال في مجالات الرعاية الصحية وإدارة الأصول والطاقة والأدوية والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات، حيث تستخدم الشركات طرقًا جديدة ومبتكرة لتحسين تجربة العملاء واكتساب مزايا تنافسية.

بشكل عام، تلجأ الشركات إلى تعهيد وظائف الأعمال غير الأساسية—وهي مهام على الرغم من أنها ضرورية للأعمال فإنها ليست جزءًا من قيمة الشركة الأساسية—كما أنها تتشابه عبر الشركات والمجالات. وتشمل وظائف المكتب الخلفي (وظائف الأعمال الداخلية) مثل المحاسبة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتوريد والمشتريات وضمان الجودة وإدارة الموارد البشرية. كما تشمل أدوار المكتب الأمامي (الموجهة إلى العملاء) مثل المبيعات أو التسويق أو دعم العملاء. وتستخدم هذه الأدوار أيضًا تقنيات أحدث مثل روبوتات المحادثة.

عادةً ما تلجأ الشركات إلى تعهيد الوظائف بشكل أساسي لخفض التكاليف وتوفير الوقت وتحسين الأداء. وتظل هذه المزايا هي الدوافع الأساسية لسوق تعهيد عمليات الأعمال، ولكن الاتجاه نحو التحول الرقمي دفع المزيد من الشركات إلى التطلع إلى ما هو أبعد من إستراتيجيات خفض التكاليف. يتزايد الاهتمام حاليًا بالوصول إلى التقنيات والخبرات غير المتوفرة بالشركة.