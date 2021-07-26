لكي يقدّم الأفراد أفضل أداء ويشعروا بالاندماج في بيئاتهم، لا بدّ أن يعملوا ويعيشوا في مبانٍ آمنة ومرحِّبة وفعّالة. تمتد إدارة المرافق لتشمل كل ما يُحيط بالناس داخل المرافق وعلى ساحاتها. فالأماكن التي يعملون ويلعبون ويتعلّمون ويعيشون فيها ينبغي أن تكون مريحة ومنتجة ومستدامة.

كما تُسهم إدارة مرافق متقنة في النتيجة المالية للمؤسسة، وتؤثّر في القيمة قصيرة وطويلة الأجل للعقارات والمباني والمعدات. يمكن أن تكون جهودك حاسمة في: