برامج وحلول إدارة دورة حياة الأصول (ALM)

تتزايد التكاليف الناجمة عن فترات التعطل غير المخطط لها، ويؤثر نقص المهارات سلبًا في الإنتاجية، كما أن إدارة نظام معقد من الأصول لتحقيق النجاح التشغيلي قد يمثل مهمة شاقة، ما يبرز الحاجة إلى إدارة أصول استباقية وشاملة .​

​إدارة دورة حياة الأصول هي نهج إستراتيجي للمنظمات للحفاظ على تشغيل الأصول بسلاسة طوال عمرها الافتراضي. يوفر حل إدارة دورة حياة الأصول من IBM قدرات موحدة للتخطيط للأصول وتشغيلها وصيانتها وتحسين أدائها داخل المنظمات باستخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.​