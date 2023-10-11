ما قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)؟

على الرغم من أن معظم المستهلكين لديهم فكرة عامة عما يعنيه مصطلح "البيانات الشخصية"، فإن العبارة يمكن أن تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، وأشياء أكثر بكثير مما كان متصورًا في البداية.

في سياق قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، تُعرَّف البيانات الشخصية بأنها "المعلومات التي تحدد مستهلكًا أو أسرة معينة أو تتعلق بهما أو تصفهما أو يمكن نسبتها إليهما، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بصورة معقولة."1

تغطي إرشادات قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) هذه الأمثلة المحددة للبيانات الشخصية:

الاسم

العنوان

رقم الهاتف

عنوان البريد الإلكتروني

عنوان IP

تاريخ الميلاد

رقم الضمان الاجتماعي

رقم رخصة القيادة

رقم جواز السفر

معلومات الحساب المصرفي

أرقام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم

بيانات التعليم وبيانات الاعتماد

يجد المسوقون أن البيانات الشخصية تصبح أكثر قيمة عند دمج كل نوع من المعلومات من خلال تحليلات البيانات. ويمكنهم استخدامها لإنشاء رؤى مركبة لمستهلكين معينين أو مجموعات من المستهلكين. ويمكنهم أيضًا استخلاص استنتاجات أوسع نطاقًا حول اتجاهات التسويق الاستهلاكي، على سبيل المثال. يمكن أن تكون بعض الأنواع الأخرى من المعلومات الشخصية التي تجمع بصورة روتينية كاشفة، بما في ذلك:

تفضيلات التسوق للمستهلك

سجلات التصفح الشخصية

المعتقدات الشخصية الواضحة

السلوكيات الشخصية المحددة

هناك مجال آخر مثير للقلق يتعلق بملفات تعريف الارتباط وكيفية استخدامها كمعرفات فريدة من قِبل مواقع الويب. يتضمن ذلك ملفات تعريف الارتباط للطرف الأول، والتي صُممت لحذف نفسها بمجرد انتهاء غرض عملها. وهناك ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، والتي لا تحذف نفسها تلقائيًا. تحتوي ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية على وظيفة جمع أنواع مختلفة من البيانات الشخصية، بما في ذلك المعلومات الشخصية الحساسة.

نظرًا إلى احتمال إساءة استخدام مواقع الويب لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات الخارجية، فإن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) يعتبر البيانات المجمعة عبر موقع إلكتروني من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط معلومات شخصية (PI) ومن ثَمَّ تستحق الحماية.