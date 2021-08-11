على سبيل المثال، "ضمن إطار زمني معقول" له معاني مختلفة جدًا بالنسبة إلى كل قسم، أو حتى لكل فرد. بالنسبة إلى البعض، هذا يعني أسبوعًا. بالنسبة إلى آخرين، هذا يعني ربع سنة. بالنسبة إلى مندوبي المبيعات، يعني ذلك قبل اجتماع العملاء التالي.

تميل الالتزامات غير الرسمية إلى أن تكون قوية بقدر قوة ذاكرة كل شخص. ومن المألوف أن يتعهد فريق هندسة البيانات بشكل غير رسمي بتسليم البيانات في غضون أسابيع قليلة، وأن يقول "العملاء" الداخليون في المراحل النهائية ببساطة، "شكرًا". ولكن بعد ذلك، بعد أسبوع، يطالب هؤلاء المستهلكون بمعرفة مكان البيانات، نظرًا إلى أنهم على وشك حضور اجتماع تنفيذي. في تلك اللحظات تدرك أن لديهم توقعات غير معلنة كان من المفيد توثيقها.

وإذا كانت الاتفاقيات شفهية فقط، فيمكن أن تتغير وتتحول عندما يحدث خطأ ما. إذا طالب أحد المديرين التنفيذيين بشيء من أحد مستهلكي البيانات لديك، فإن حالتهم الطارئة تصبح حالتك الطارئة. فهم بحاجة إليها الآن. أو إذا طالب أحد العملاء المحتملين برؤية عينة من مجموعة البيانات، فسيعتقد مندوبو المبيعات فجأة أنه يجب الرد على الطلبات في اليوم نفسه.

يمكن أن تساعد اتفاقيات مستوى الخدمة الرسمية للبيانات على حل كل ذلك. فهي تساعدك على التوضيح للآخرين كيفية عملك لتحقيق هدفك الأسمى: موثوقية البيانات. فأنت تريد أن يثق كل شخص في المؤسسة بك، وبالتبعية، في البيانات.