ويمكن للمؤسسات تحقيق هذا التكامل من خلال توحيد أصولها البيانية واعتماد البنية التحتية والبروتوكولات اللازمة لدعم مشاركة البيانات. ومن السمات الشائعة للبيانات القابلة للتشغيل البيني أنها:
ومع ازدياد النظم المعلوماتية اتساعًا وتعقيدًا، تؤدي قابلية التشغيل البيني للبيانات دورًا محوريًا في قطاعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والإدارة الحكومية. وتعتمد المؤسسات في هذه القطاعات وغيرها على تدفق البيانات بسلاسة لتسيير وظائف حيوية، مثل اتخاذ قرارات الاستثمار، وتحديد العلاجات الطبية، وتنفيذ تدابير السلامة العامة.
ورغم أن تحقيق قابلية التشغيل البيني للبيانات قد يكون صعبًا، فإن الحلول البرمجية قادرة على المساعدة. فأدوات تنظيف البيانات، وبرامج إدارة واجهات برمجة التطبيقات، ومنصات تكامل البيانات، تمكّن المؤسسات من بناء بيئات بيانات قوية تتوافر فيها المعلومات بسهولة للأنظمة والأطراف المعنية التي تحتاج إليها.
ولفهم قيمة قابلية التشغيل البيني للبيانات وأهميتها، من المفيد أن نتأمل ما يحدث عند غيابها.
تخيل، على سبيل المثال، كتاب طبخ موضوعًا على الرف العلوي من خزانة كتب طويلة. يمكن لبعض الأشخاص الوصول إليه، بينما قد لا يلحظه آخرون أصلًا، فضلًا عن قدرتهم على إنزاله من الرف.
ومن يتمكن من الوصول إلى كتاب الطبخ يكتشف أن وصفاته تنتقل بين المقاييس الإمبراطورية، مثل الملاعق والأوقيات، والوحدات المترية، مثل الغرامات واللترات.
وفي هذا السيناريو، يضطر القراء إلى تحويل المقادير باستمرار، وهو ما يستغرق وقتًا ويبعث على الملل. وأثناء إجراء هذه التحويلات، تزداد احتمالات الوقوع في الأخطاء، فتكون النتيجة أطباقًا غير مستساغة.
وتشبه هذه التحديات ما تواجهه المؤسسات في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات وإمكان فهمها. فعندما يتعذر على الأطراف المعنية والأنظمة الوصول إلى البيانات، أو تواجه صعوبة في تحويلها إلى قيم قابلة للاستخدام، تكون العواقب أكبر بكثير من مجرد حساء مالح أو سوفليه هابط.
فهذا يعني أن الفرق لا تستطيع الاستفادة من أصول البيانات المهمة للعمل معًا، واستخلاص الرؤى، وتحديد المشكلات، واغتنام الفرص.
وقد يعني ذلك أن مقدمي الرعاية الصحية قد تغيب عنهم معلومة مهمة بشأن حالة مريض، مما يؤدي إلى علاج أقل فاعلية. وقد يعني أيضًا أن مديري المحافظ الاستثمارية يظلون غير منتبهين إلى اتجاه آخذ في التبلور في السوق، بما يضر بعوائد استثمارات عملائهم.
وقد يعني أيضًا أن نظام الذكاء الاصطناعي الوكيل قد يعجز عن تحسين جداول الإنتاج بسبب تعذر الوصول إلى أحدث بيانات المخزون. كما قد يعني أن فرق الاستجابة الأولية التابعة لجهات مختلفة تتعامل مع الموقف نفسه من تصورات متباينة، مما يعيق التعاون الفعال في حالات الطوارئ.
وهنا تبرز أهمية قابلية التشغيل البيني للبيانات.
فمن خلالها تُنظَّم المعلومات الواردة من مصادر بيانات مختلفة في صيغ موحدة تتيح لوحدات الأعمال والأنظمة المختلفة فهمها والتعامل معها. ومن خلال إتاحة روابط تبادل البيانات بين الأنظمة، تجعل قابلية التشغيل البيني للبيانات هذه المعلومات في متناول شريحة واسعة من الأطراف المعنية مباشرةً.
رغم أن قابلية التشغيل البيني للبيانات كانت مهمة منذ زمن بعيد، إذ تعود الرموز العالمية للمنتجات (UPCs) الخاصة ببيانات البيع بالتجزئة والتصنيع إلى عام 1973،1 فقد ازدادت إلحاحًا مع تحوّل صناعة القرار القائم على البيانات والأتمتة إلى عنصرين أساسيين في العمليات التجارية الواقعية.
ويتعين على المؤسسات التي تركز على مبادرات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي (AI) أن تضمن توافر البيانات المناسبة، وأن تكون مفهومة وقابلة للاستخدام من جانب الأشخاص والأنظمة التي تحتاج إليها. وتسهم قابلية التشغيل البيني للبيانات في تحقيق ذلك.
وكما هي الحال مع غيرها من ممارسات إدارة البيانات وركائزها، تُمكّن قابلية التشغيل البيني للبيانات المؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من أصولها البيانية. وتشمل فوائد قابلية التشغيل البيني للبيانات ما يلي:
وقد يكون إرساء قابلية التشغيل البيني للبيانات عملية تدريجية، إذ تعمل المؤسسات على بلوغ مستويات عامة مختلفة من التشغيل البيني. ومن المستويات المرتبطة بتبادل البيانات ما يلي:
تُنقل المعلومات بين الأنظمة من خلال بنية تحتية وبروتوكولات قائمة. ويُعرف هذا المستوى أيضًا بقابلية التشغيل البيني الأساسية أو التقنية.
تكون البيانات المتبادلة في صيغ وبنى يمكن للأنظمة المختلفة فهمها. ويُعرف ذلك أيضًا باسم قابلية التشغيل البيني الهيكلية.
وتفهم الأنظمة معنى البيانات المتبادلة بفضل وجود مصطلحات مشتركة.
وتوائم المؤسسات بين سياساتها التشغيلية وسياسات حوكمة البيانات لديها، بحيث تتدفق المعلومات بينها بحرية وأمان.
وهناك خطوات شائعة تتبعها المؤسسات لتحقيق المستويات المختلفة من قابلية التشغيل البيني للبيانات:
إن تحويل المعلومات من بُنى بيانات متنوعة إلى صيغ بيانات شائعة، مثل JSON وXML، يحقق قابلية التشغيل البيني التركيبية.
ويُعد JSON (JavaScript Object Notation) صيغة بسيطة لتبادل البيانات تستند إلى لغة البرمجة JavaScript. تتكون رسالة JSON من أزواج الاسم والقيمة (الكائنات) ومجموعات القيم المرتبة (المصفوفات).4 أما صيغة بيانات XML فهي صيغة تتوافق مع قواعد Extensible Markup Language، وتتيح إنشاء علامات مخصصة لتعريف البيانات.5
ويساعد إرساء مفردات مشتركة لوصف عناصر البيانات على تحقيق قابلية التشغيل البيني الدلالية. فعلى سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، يحدد نظام الترميز العالمي LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) اختبارات مختبرية محددة على نحو تفصيلي دقيق.
ويمثل الرمز 806-0 العدّ اليدوي لخلايا الدم البيضاء في السائل الدماغي الشوكي. وإذا أجرى مختبران مختلفان هذا الاختبار للمريض نفسه في وقتين مختلفين، فإن هذا الرمز يوضح لمقدمي الرعاية الصحية نوع الاختبار الذي أُجري، وأنه يمكن مقارنة النتائج لاستخلاص رؤى بشأن نتائج المريض.
كما يمكن لإدارة البيانات الوصفية أن تساعد المؤسسات على تحقيق قابلية التشغيل البيني الدلالية. فعند نقل البيانات بين الأنظمة، تكون مصحوبة ببيانات وصفية ترشد النظام المستقبِل إلى كيفية فهمها.
تضمن إدارة البيانات الوصفية أن تظل البيانات الوصفية منظمة، ومتاحة، وقابلة للاستخدام، بما يمكّنها من أداء دورها على النحو المقصود في دعم قابلية التشغيل البيني للبيانات. فعلى سبيل المثال، تؤدي البيانات الوصفية دورًا رئيسيًا في قابلية التشغيل البيني لمستودعات البحث العلمي، إذ يستطيع الباحثون البحث في البيانات الوصفية عبر مستودعات مختلفة في الوقت نفسه للعثور على الموارد التي يحتاجون إليها.6
وتحقق المؤسسات قابلية التشغيل البيني على مستوى النقل باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتبادل البيانات بين الأنظمة الداخلية والخارجية على حد سواء. وواجهة برمجة التطبيقات هي مجموعة من القواعد أو البروتوكولات التي تتيح لتطبيقات البرامج أن تتواصل معًا بطريقة بسيطة وآمنة.
وهناك أمثلة كثيرة على استخدام واجهات برمجة التطبيقات في مشاركة البيانات وتحقيق قابلية التشغيل البيني للبيانات، منها تبادل بيانات التأمين والمعلومات الصحية، ونقل البيانات عبر أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، ودمج محتوى وسائل التواصل الاجتماعي في مواقع الأعمال المملوكة للمؤسسات.
عندما يتعلق الأمر بتحديد تنسيقات البيانات والمصطلحات الشائعة وبروتوكولات الإرسال ، لا يتعين على المؤسسات البدء من الصفر. فثمة أطر ومعايير متعددة لقابلية التشغيل البيني تقدم إرشادات خاصة بالقطاعات والتخصصات والتقنيات، وبعضها مفروض بموجب القانون، حول كيفية إرساء قابلية التشغيل البيني للبيانات وبناء أنظمة قابلة للتشغيل البيني.
ويمكن لهذه المعايير أن تضمن قابلية التشغيل البيني داخل المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات المختلفة، بما يساعدها على تحقيق قابلية التشغيل البيني التنظيمية.
وتشمل هذه الأطر ما يلي:
وتضمن برامج حوكمة البيانات جودة بيانات المؤسسة وأمنها وتوافرها من خلال تنظيم جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها. وبذلك، يمكنها أن توفر دعمًا قويًا لقابلية التشغيل البيني للبيانات عبر وضع إجراءات تيسّر تبادل البيانات بين الأنظمة.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن العلاقة بين إدارة البيانات وقابلية التشغيل البيني للبيانات علاقة تكامل متبادل؛ فحوكمة البيانات لا تدعم قابلية التشغيل البيني للبيانات فحسب، بل إن قابلية التشغيل البيني للبيانات يمكنها أيضًا أن تدعم إدارة البيانات، ولا سيما فيما يتعلق بالامتثال.
ووفقًا لأبحاث صادرة عن Harvard Business School، تساعد قابلية التشغيل البيني للبيانات المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتتبع البيانات وعمليات التدقيق التنظيمية. وقد وجد الباحثون أن واجهات برمجة التطبيقات الداخلية للبيانات ساعدت، على وجه الخصوص، المؤسسات على الوفاء بمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.7
وقد تواجه المؤسسة تحديات كثيرة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف قابلية التشغيل البيني للبيانات. وتشمل الممارسات الشائعة ما يأتي:
رغم أن قابلية التشغيل البيني للبيانات يمكن أن تنشئ جسرًا لتبادل البيانات بين الأنظمة، فإن بناء هذا الجسر يصبح أكثر صعوبة عندما تكون تلك الأنظمة أنظمة قديمة. فغالبًا ما تستخدم أنظمة المعلومات القديمة صيغًا متقادمة، ولا تكون متوافقة مع الأدوات والأنظمة الأحدث. قد تُمكّن حلول تحويل البيانات وتكاملها المؤسسات من التغلب على التحديات التي تفرضها الأنظمة القديمة وتحقيق قابلية التشغيل البيني للبيانات.
وقد يؤدي نقص دقة البيانات وغيره من مشكلات جودة البيانات إلى إضعاف قابلية التشغيل البيني للبيانات. فإذا كانت مجموعات البيانات تعاني من أوجه عدم اتساق، وسجلات مكررة أو مفقودة، وبيانات غير صالحة، وغير ذلك من أوجه القصور، فإن مشاركة هذه البيانات قد تؤدي إلى نشر بيانات رديئة الجودة عبر المؤسسة. ويمكن أن يسهم تطبيق تدابير تنظيف البيانات، ومراقبتها، والتحقق من صحتها، وحوكمتها طوال دورة حياة البيانات في تحسين جودة البيانات، بما يدعم بدوره قابلية تشغيل بيني أفضل للبيانات.
وغالبًا ما ينطوي تحقيق قابلية التشغيل البيني للبيانات على إدخال أدوات وأنظمة جديدة، بما في ذلك برمجيات التكامل، وهو ما يتطلب تدريب الموظفين على استخدامها. وكثيرًا ما يوفّر مزودو التكنولوجيا دروسًا وموارد أخرى لمساعدة الموظفين على التكيف مع حلول التكامل. وإضافة إلى ذلك، وكما هي الحال في مبادرات تبني التقنية الأخرى، فإن تعيين قادة يتبنون أدوات التكامل الداعمة لقابلية التشغيل البيني للبيانات يمكن أن يساعد في تشجيع استخدامها على نطاق أوسع.
كما أن رقمنة مختلف الصناعات والطابع المتزايد القائم على البيانات فيها يجعلان قابلية التشغيل البيني للبيانات قابلة للتطبيق على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص.
وتعتمد صناعة الخدمات المالية اعتمادًا كبيرًا على البيانات، إذ تتبادل مؤسسات مثل البنوك، وشركات الوساطة، وشركات التأمين، ومعالجي المدفوعات كميات هائلة من المعلومات عن الصفقات والمعاملات وغيرها كل يوم. وتجعل صوامع البيانات، وعدم الاتساق في تنسيقات البيانات، إلى جانب تحديات أخرى، من قابلية التشغيل البيني للبيانات عنصرًا أساسيًا لتحسين الكفاءة في هذا القطاع.8
كما تعتمد الوكالات والإدارات الحكومية على قابلية التشغيل البيني للبيانات لتعزيز التعاون على نحو أكثر فاعلية في مجال السياسات والبرامج. فعلى سبيل المثال، ساعدت جهود تعزيز قابلية التشغيل البيني للبيانات في Chile وUruguay الحكومات هناك على فهم بيانات تغير المناخ المعقدة، مما أتاح لها توظيفها بصورة أفضل في جهود الرصد والتخفيف.9
وتُمكّن قابلية التشغيل البيني للبيانات مؤسسات الرعاية الصحية من مشاركة بيانات صحية مهمة، مثل سجلات المرضى وسجلات التطعيم، بما يساعد مقدمي الرعاية على تحسين رعاية المرضى. وفي الولايات المتحدة، تُفرض قابلية التشغيل البيني لبيانات الرعاية الصحية عبر تقنية السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) على المؤسسات التي تتلقى مدفوعات Medicare أو Medicaid.10
ويعني تعقيد سلاسل التوريد العالمية أن كمًا هائلًا من المعلومات يجري تبادله بين أنظمة البيانات أثناء تصنيع السلع ونقلها حول العالم. ويمكن لمعايير البيانات وقابلية التشغيل البيني للبيانات أن تُبسّطا التواصل بين الموردين، والشاحنين، ومشغلي الموانئ، بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات.11
ويمكن لتقنيات ومنصات مختلفة أن تساعد المؤسسات على تحقيق قابلية التشغيل البيني للبيانات، ومنها:
1 “The UPC.” IBM.com Retrieved 11 February 2026.
2 “Interoperability.” Internet Policy Review. 4 April 2024.
3 “Enterprise Interoperability Framework.” Proceedings of the Open Interop Workshop on Enterprise Modelling and Ontologies for Interoperability. January 2006.
4 “Working with JSON data.” IBM Integration Bus. 26 August 2025.
5 “XML Overview.” IBM Sterling B2B Integration SaaS. 20 January 2026.
6 “Protocol for Metadata Harvesting: The Role of OAI-PMH in Digital Resource Integration.” International Journal of Research and Innovation in Applied Science. 11 August 2025.
7 “Data Governance, Interoperability and Standardization: Organizational Adaptation to Privacy Regulation.” Harvard Business School. 2023.
8 “Data Interoperability’s Importance in the Financial Services Industry.” Moody’s Analytics. Retrieved 11 February 2026.
9 “To achieve data interoperability, we need to start with ‘people interoperability.’” World Bank Blogs. 27 November 2023.
10 “Medicare and Medicaid Promoting Interoperability Program Basics.” CMS.gov. Retrieved 11 February 2026.
11 “The Importance of Data Standards and Interoperability.” Coalition for Reimagined Mobility. April 2023.