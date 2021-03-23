تحدِّد معايير رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات جميع المعاملات فيه. من الضروري وجود عمليات حوكمة مناسبة لضمان جودة البيانات. فعندما تكون المعلومات مفقودة أو في المكان الخطأ، قد لا تتم معالجة مستند التبادل الإلكتروني للبيانات بشكل صحيح.

تُعَد المعايير أساس محادثات التبادل الإلكتروني للبيانات.¹ تحدِّد عدة مؤسسات معايير رسائل تبادل البيانات الإلكترونية (EDI)، بما في ذلك ODETTE وTRADACOMS وGS1 وPeppol ولجنة المعايير المعتمدة X12 (ASC X12).

بشكل عام، يحتوي نقل التبادل الإلكتروني للبيانات على نوعين أساسيين:

الاتصالات المباشرة أو من نقطة إلى نقطة: يتصل جهازان أو نظامان مباشرةً عبر الإنترنت دون وسيط، عادةً باستخدام بروتوكولات آمنة.





شبكة القيمة المضافة (VAN): شبكة تابعة لجهة خارجية تُدير نقل البيانات، عادةً باستخدام نموذج الصندوق البريدي.

تشمل بروتوكولات نقل البيانات عبر الإنترنت في تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) بروتوكول النقل الآمن للملفات (SFTP)، وبروتوكول AS2 (بيان القابلية 2) المستند إلى HTTPS، وبروتوكول SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيط)، وغيرها. تتضمن عناصر بيانات التبادل الإلكتروني للبيانات عناصر مثل معرِّف المرسل ومعرِّف المستلم. تجمع مقاطع البيانات بين عنصرين أو أكثر ذوي صلة لمنحها معنى أوسع. على سبيل المثال، يمكن دمج FNAME وLNAME لتكوين CUSTOMERNAME. تعمل الأظرف على هيكلة أنواع مختلفة من البيانات وتحمل معلومات عنوان المرسل والمستلم. يصِف تدفق مستندات أو رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) حركة رسائل EDI بين العناوين والإدارات الواردة والصادرة لتنفيذ عملية أو معاملة تجارية.²



تُكمل اللغات الوصفية مثل لغة التوصيف القابلة للامتداد (XML) أو ترميز كائنات JavaScript (JSON) التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بدلًا من استبداله. يجب أن تكون الشركات مستعدة للتعامل مع العدد المتزايد باستمرار من تنسيقات المستندات وخيارات النقل. تُجري إحدى الشركات المصنِّعة العالمية تبادلًا لنحو 55 نوعًا مختلفًا من المستندات بشكل منتظم مع ما يقرب من 2,000 شريك.

"ما يصل إلى 20% من معاملاتنا بين الشركات (B2B) كانت تُنتج أخطاء قبل أن نبدأ باستخدام IBM Supply Chain Business Network. لدينا أخطاء أقل الآن، فعلى سبيل المثال، كنا نواجه مشكلات في أوامر النقل؛ لأن أحد العملاء كان يقدِّم رمزًا خاطئًا، ما كان يشكِّل عبئًا على فريق خدمة العملاء لدينا. يحدث ذلك الآن بنسبة أقل تصل إلى 80%؛ لأن كل هذه العمليات كانت تُجرى يدويًا في السابق". تعرَّف على آراء مديري التبادل الإلكتروني للبيانات الذين تحدَّثوا إلى IDC حول كيفية تحقيقهم لقيمة استراتيجية باستخدام IBM Sterling Supply Chain Business Network.