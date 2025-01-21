تناسب حلول التبادل الإلكتروني للبيانات وواجهات برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات المقدمة من IBM جميع إستراتيجيات تقنية المعلومات، وتوفر برامج محلية، وخيارات الحاويات للسحابة الهجينة ونماذج البرمجيات كخدمة التي يمكن إدارتها ذاتيًا، أو من خلال شريك تقنية المعلومات أو IBM. في ظل دعم حلول التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) لأكثر من 66% من معاملات سلاسل التوريد، أصبح من الضروري اختيار منصة موثوقة وقابلة للتطور والتوسع من أجل معالجة تحديات التكامل لديك.