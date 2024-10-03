وبصفته مدير الأعمال الإلكترونية لمنطقة أمريكا الشمالية في Saint-Gobain، تم تكليف Chase Shelby باستبدال الكم الهائل من الأوراق التي تتبادلها الشركة مع العملاء والبائعين للطلب وتتبع الشحنات والفواتير.

كانت الشركة بحاجة إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط العمليات اليدوية. وكان الأمر يتطلب حلاً آليًا لتحقيق ذلك. كان ممثلو خدمة العملاء (CSRs) يتعثرون في عمليات إدخال الطلبات يدويًا ويشعرون بأنهم غارقون في طلبات فواتير التحميل وتتبع الشحنات والفواتير.

كانت الشركة تتطلع أيضًا إلى ضم العملاء بشكل أسرع، وتبسيط الطلب من خلال تقديم منتجات بائعين تكميلية، وتحسين كفاءة الطلب للعملاء الكبار ونشر حل تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) الذي يمكن أن يوفر ميزة تنافسية لجذب المزيد من العملاء والبائعين.

أرادت شركة Saint-Gobain أيضًا أن يكون هذا الحل آمنًا ومبنيًا على السحابة.

يقول Shelby إنه قبل ترقيته إلى منصبه في مجال الأعمال الإلكترونية، كان يعمل مسؤولاً عن CSR في شركة Saint-Gobain. ويشير إلى أنه اضطر إلى تلقي الطلبات يدويًا عبر الهاتف وإدخالها واستقبال المكالمات لتقديم معلومات التتبع أو معالجة طلبات تقديم مستندات العملاء مثل الفواتير. ويصف هذه العملية بأنها غير فعالة وبطيئة. كانت تجربته الشخصية هي التي ساعدت في دفع الحاجة إلى إيجاد حل أكثر كفاءة للتبادل الإلكتروني للبيانات.