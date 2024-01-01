شبكة B2B Integration Value-Added Network (VAN)

شبكة IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network (VAN) هي جزءٌ من مجوعة حلول IBM Sterling Data Exchange التي تدعم معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، مما يتيح لك تبادل البيانات المنظمة بشكل موثوق مع العملاء أو الموردين أو الموزعين أو الشركاء التجاريين الآخرين.
توسيع قدرات معاملات B2B في IBM Sterling B2B Integration SaaS لدعم المعاملات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وكذلك المعاملات الهجينة. تتميز بإدارة شاملة لواجهة برمجة التطبيقات، وأمان قوي، وتحويل البيانات، وتحليلات ومراقبة، وبوابة للمطورين.
يوفر بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام تعمل على أتمتة المعاملات اليدوية بين الشركات وبعضها (B2B)، مما يساعد على توفير الوقت والمال عن طريق تقليل الأخطاء وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء مع الموردين والعملاء والشركاء التجاريين الآخرين غير المعتمدين على EDI.
تعمل خدمات IBM Sterling Document Conversion Services على تحويل المستندات غير المنظمة مثل الفاكسات والبريد الإلكتروني والملفات بصيغة PDF إلى صيغة EDI أو أي صيغة منظمو أخرى، مما يوفر بديلاً إلكترونياً للمعاملات اليدوية غير الفعالة.
تتسم شبكة B2B Integration VAN بالمرونة ويمكنها أن تعمل كقناة لبرامج تبادل البيانات التي تختارها مثل برنامج IBM B2B Integration أو البرنامج الوسيط للتبادل الإلكتروني للبيانات التابع لجهة خارجية، مما يوفر اتصالًا سهلًا بأكثر من 3.1 مليون شريك تجاري موجود مسبقا يستخدمون EDI حول العالم.
قم بإعداد الاتصال بسرعة مع عملاء وشركاء جدد، مستفيدًا من الوصول إلى أكثر من 3.1 مليون شركة عبر شبكة IBM العالمية.
تتبع المستندات التي تتبادلها عبر VAN وابحث عنها واطّلع على حالتها.
استفد من خبرة IBM الطويلة في مجال تبادل بيانات EDI للمساعدة في إدارة اتصالاتك التجارية بين الشركات وبعضها (B2B) ودعمها وصيانتها.
التوافق مع معاملات EDI باستخدام برنامج IBM Sterling B2B Integration ومعظم البرامج التابعة لجهات خارجية يجعل هذه الشبكة أساسًا مرنًا لحلول التكامل بين الشركات وبعضها (B2B).