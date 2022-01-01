تُعد مجموعة IBM Sterling B2B Integration Suite® جزءًا رئيسيًا من مجموعة حلول®IBM Sterling Data Exchange®. وهي تحتوي على أربعة عناصر برمجيات سحابة هجينة تعمل على تبسيط تفاعلات التبادل الإلكتروني للبيانات ذات المهام حساسة مع العملاء والموردين والموزعين والشركاء التجاريين الآخرين.
تقليل الانقطاعات غير المخطط لها.1
تسريع عملية ضم الشركاء الجدد.1
تحسين تجارب العملاء.1
حوالي ضعف السرعة.1
ادمج جميع العمليات بين الشركات وبعضها (B2B) وعمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) المعقدة عبر المجتمعات الشريكة في بوابة واحدة.
ادمج معاملات العملاء والموردين وشركاء الأعمال في جميع أقسام المؤسسة.
مراقبة البيانات برؤية وحوكمة موثوقة في بيئة نقل الملفات المُدارة بين الشركات (B2B) وبيئة نقل الملفات المُدارة.
ادمج جميع عمليات نقل الملفات المستندة إلى الإنترنت على بوابة الحافة قابلة للتوسع وآمنة ودائمة التشغيل.
تأهيل الشركاء وإدارتهم بشكل مبسط وآلي
تحويل البيانات من أي نوع إلى أي نوع والتحقق منها عبر تنسيقات ومعايير مختلفة
لوحة زجاجية واحدة لمراقبة معايير الامتثال ومعالجتها والوفاء بها
نماذج نشر مرنة في السحابة أو محليًا
لقد اخترنا ®IBM Sterling لأنها تكاملت بشكل أفضل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا. كما تضمنت وظائف مثل البرامج التي تتمتع بقدرات مراقبة قوية وميزات أخرى تجعل فِرَقنا أكثر إنتاجية. “
بالإضافة إلى توفير الوقت الذي تنفقه على تأهيل الشركاء، وتحقيق الإيرادات بشكل أسرع باستخدام ®IBM Sterling B2B التكامل مجموعة، فإننا نرى أيضًا جودة أعلى بسبب الأتمتة. وهذا يعني أن فرصة ارتكاب الأشخاص للأخطاء أقل. “
تمنحنا مجموعة IBM Sterling B2B Integration Suite أتمتة عملية الشراء واستلام مخزون منتجاتنا، مما يسهل على الموردين وشركتنا شراء المنتجات واستلامها. يساعد ذلك في تسهيل دعم المزيد من عناوين المنتجات الواردة والصادرة. “
توفر IBM Sterling B2B Integration Suite رؤية المستخدم النهائي فيما يتعلق بالعمليات التجارية، مما يضمن عدم تفويت أي منها، وبالتالي تعزيز وقت التشغيل والموثوقية ... لدينا الآن القدرة على تتبع كل معاملة بدقة بدلاً من إضاعة الوقت في ملاحقة المشكلات أثناء الإنتاج. “
1 IDC Business Value Snapshot (الرابط متوفر خارج موقع ibm.com) لدراسة IBM Sterling Data Exchange؛ من إعداد Simon Ellis، Mathew Marden، الناشر، سبتمبر 2023