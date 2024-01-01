IBM Sterling Control Center Monitor

توسيع نطاق الحوكمة ليشمل تكاملات B2B الحيوية وتبادلات ملفات MFT.

رجل يرتدي قميصًا أبيض يقف أمام شاشة كبيرة تعرض خريطة العالم

​اكتسب التحكم في بيئات MFT و B2B

قل وداعًا للاستجابة بعد وقوع المشكلات. عالج المشكلات بشكل استباقي وحقق التزامات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) الخاصة بك بثقة. يتتبع IBM® Sterling® Control Center Monitor الأحداث الهامة عبر البنية التحتية لعمليات B2B ونقل الملفات المُدارة (MFT) لديك لتحسين العمليات وخدمة العملاء وحوكمة B2B. إنه تطبق القواعد لتنبيه الجماهير الرئيسية عند وجود مشكلة في الخادم أو العملية أو النقل.حيث يتم تخصيص لوحات المعلومات القابلة للتنفيذ​لأنواع مختلفة من المستخدمين.

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تحسين الرؤية

مراقبة عمليات نقل الملفات وعمليات B2B. الموائمة بين عرض الخادم والمنطق التشغيلي. تحديد الجداول الزمنية والعمليات وأسماء الملفات وأدوار المستخدمين والقدرات الأمنية.
بناء الثقة من خلال الشفافية​

تأكد من الرؤية الاستباقية لأحداث تأثير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) من خلال التنبيهات والإشعارات، واستكشاف المشكلات بنقرة واحدة، وإنشاء القواعد بسهولة.
رفع مستوى الامتثال وفرض الحوكمة​

تحقيق الحوكمة والامتثال من خلال المراقبة المستمرة للضوابط مع إشعارات شبه فورية. توحيد وتطبيع عمليات نقل الملفات ومعالجة البيانات من الخوادم المدارة في قاعدة بيانات SQL واحدة مع تقارير مدمجة.
واجهة موحدة مشتركة

استخدام واجهة مركزية لإنشاء كائنات التكوين وحذفها، وتحديث خوادم متعددة عبر منصات مختلفة. يوفر أيضًا تدقيقًا لبناء الجملة وعمليات البحث عن النص الكامل لتبسيط الإدارة.

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الموارد

تقرير Ovum: IBM managed file transfer
تشارك Ovum تفاصيل حول كيفية تحديث IBM لحلول MFT لمتطلبات تكنولوجيا المعلومات التجارية المتطورة.
دليل مهندس تكنولوجيا المعلومات لتوحيد نقل الملفات المُدار
تعرَّف على السمات الأساسية المطلوبة لتحديث نظام نقل الملفات القديم.
IDC B2B Middleware Marketscape 2024 Vendor Assessment
​تضع أداة MarketScape الأحدث من IDC حل IBM Sterling B2B Integration كخيار أفضل للشركات التي تسعى لتبسيط تفاعلات B2B المعقدة.​
تعرف على كيفية دمج الملفات من نقطة إلى نقطة والملفات المستندة إلى الحافة نقل البيانات على منصة واحدة بثقة.
صحيفة البيانات: IBM Sterling Control Center Monitor
مراقبة وإدارة عمليات نقل الملفات عبر الخوادم والتطبيقات والمواقع والعملاء والشركاء التجاريين.
صحيفة البيانات لقطاع السيارات: تلبية طلب العملاء بمرونة
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