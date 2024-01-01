توسيع نطاق الحوكمة ليشمل تكاملات B2B الحيوية وتبادلات ملفات MFT.
قل وداعًا للاستجابة بعد وقوع المشكلات. عالج المشكلات بشكل استباقي وحقق التزامات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) الخاصة بك بثقة. يتتبع IBM® Sterling® Control Center Monitor الأحداث الهامة عبر البنية التحتية لعمليات B2B ونقل الملفات المُدارة (MFT) لديك لتحسين العمليات وخدمة العملاء وحوكمة B2B. إنه تطبق القواعد لتنبيه الجماهير الرئيسية عند وجود مشكلة في الخادم أو العملية أو النقل.حيث يتم تخصيص لوحات المعلومات القابلة للتنفيذلأنواع مختلفة من المستخدمين.
مراقبة عمليات نقل الملفات وعمليات B2B. الموائمة بين عرض الخادم والمنطق التشغيلي. تحديد الجداول الزمنية والعمليات وأسماء الملفات وأدوار المستخدمين والقدرات الأمنية.
تأكد من الرؤية الاستباقية لأحداث تأثير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) من خلال التنبيهات والإشعارات، واستكشاف المشكلات بنقرة واحدة، وإنشاء القواعد بسهولة.
تحقيق الحوكمة والامتثال من خلال المراقبة المستمرة للضوابط مع إشعارات شبه فورية. توحيد وتطبيع عمليات نقل الملفات ومعالجة البيانات من الخوادم المدارة في قاعدة بيانات SQL واحدة مع تقارير مدمجة.
استخدام واجهة مركزية لإنشاء كائنات التكوين وحذفها، وتحديث خوادم متعددة عبر منصات مختلفة. يوفر أيضًا تدقيقًا لبناء الجملة وعمليات البحث عن النص الكامل لتبسيط الإدارة.
المدير الفني
مزود حلول الدفع العالمي
يساعدنا IBM Control Center في الحفاظ على رؤية كاملة لمتوسط 100000 عملية نقل ملفات يوميًا، مما يساعدنا على ضمان التسليم في الوقت المحدد، وفي كل مرة. “
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