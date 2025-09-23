الطريقة الأكثر ذكاءً لإدارة بيئات نقل الملفات المُدارة (MFT)
من خلال وحدة تحكُّم واحدة، يجعل IBM® Sterling Control Center Director من الأسرع والأسهل تحديث وتكوين عُقَد IBM Sterling Connect:Direct مركزيًا، وتوسيع بيئة نقل الملفات المُدارة؛ لتتمكن من التركيز على أنشطة ذات قيمة أكبر. باستخدام Control Center Director، يمكنك بسهولة تحديد ومراجعة جميع حقوق تراخيص Connect:Direct، وجدولة وتطبيق التصحيحات والتحديثات، وإدارة تكوينات الخوادم في أي مكان على الشبكة.
تحديث جميع عُقَد Connect:Direct عن بُعد من وحدة تحكُّم مركزية، ما يقلل الوقت والتكلفة لإدارة بيئة MFT الخاصة بك.
عرض جميع عمليات نشر Connect:Direct وإدارتها في زمن شبه حقيقي عبر بيئتك الموزعة من أجل التدقيق المستمر وتحسين الحوكمة والامتثال.
الموارد محدودة، لكن الاحتياجات كبيرة. توفير دعم كامل والحفاظ على الامتثال بغض النظر عن حجم بيئة MFT الخاصة بك.
تعرَّف على ما هو موجود في بيئتك. عرض وتتبُّع مثيلات Connect:Direct لضمان الحصول دائمًا على جرد حديث ودقيق لبنية MFT التحتية الخاصة بك.
تبسيط صيانة عُقَد Connect:Direct. نشر التحديثات من وحدة تحكُّم مركزية.
قم بإجراء تقييم نضج تبادل البيانات من IBM لمعرفة كيفية خفض التكاليف وتحسين الكفاءة في شركتك.
تعرَّف على كيفية دمج عمليات نقل الملفات من نقطة إلى نقطة والنقل القائم على الحافة على منصة واحدة بكل ثقة.