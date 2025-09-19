IBM Sterling Connect: Direct

يوفر نقلًا عالي الحجم وموثوقًا به وآمنًا للملفات المؤسسية.

هل يؤدي مورد B2B الخاص بك إلى زيادة التكاليف؟

قد يكون الآن هو الوقت المناسب للترقية إلى برنامج ™Sterling من IBM الذي يتميز بأسعار مرنة وبأسعار معقولة بما في ذلك خيارات الترخيص الدائم أو الاشتراك.​

احصل على حل نقل الملفات الموثوق به الذي تحتاجه شركتك

يوفر IBM Sterling Connect:Direct نقل ملفات من نقطة إلى نقطة مع أمان محسَّن لتقليل الاعتماد على نقل الملفات عبر FTP غير الموثوق به. وهو محسَّن للتسليم عالي الحجم داخل المؤسسات وبينها، ما يضمن حركة ملفات أكثر موثوقية، من تكامل الدُفعات ونقل الصور أو الكتالوجات الكبيرة، إلى المزامنة مع المواقع البعيدة.

يدعم Sterling Connect:Direct أيضًا النشر في السحابة الهجينة عبر حاويات معتمدة، ما يضمن سهولة واتساق إدارة دورة حياة النشر.
الإدارة المركزية 

إدارة عمليات التثبيت الجديدة، والترقيات/التحديثات السلسة، واستعادة الإصدارات السابقة عبر Control Center Director.​
مصمم للمنصات المتعددة

دعم مجموعة واسعة من المنصات بما في ذلك IBM z/OS وOpenVMS وi5/OS وHP NonStop وMicrosoft Windows وUNIX وLinux.
الأداء العالي

التعامل مع أكثر أعباء العمل تطلبًا، من الملفات الصغيرة عالية الحجم إلى الملفات متعددة الجيجابايت.
تقليل زمن التثبيت والتصحيح

التقليل بشكل كبير من وقت التثبيت وتطبيق التحديثات من ساعات إلى دقائق عبر نشر الحل باستخدام حاوية معتمدة تحتوي على جميع العناصر المطلوبة.

أهم المميزات

حاويات معتمدة

الحاويات المعتمدة من IBM لـ Sterling Connect:Direct هي إصدارات مؤسسية آمنة، تتميز بالتوسع التلقائي للحجيرات (Pod Autoscaling)، وخدمات برمجية مدمجة لإدارة دورة حياة النشر بشكل متسق، بما في ذلك خيارات التثبيت والتكوين السهلة، وإدارة الترقيات واستعادة الإصدارات السابقة، بالإضافة إلى قابلية التوسع والأمان.

نقل الملفات المؤتمت والموثوق به

دعم العمليات غير الخاضعة للرقابة على مدار 24 ساعة وجدولة الوظائف لمرة واحدة أو بشكل متكرر أو مستمر. ويُتيح الحل أيضًا توزيع وإدارة أعباء عمل نقل الملفات، وفي حال حدوث انقطاع بالشبكة، يعمل على أتمتة عملية الاستعادة. يمكنك الاستفادة من التنبيهات التلقائية التي تُخطِر المستخدمين بنجاح نقل الملفات أو فشله.

قدرات الأداء

تقليل زمن الانتقال وزيادة سرعة نقل الملفات الكبيرة عبر الشبكات عالية السرعة حتى أربع مرات مقارنةً بالسرعة السابقة. يوفر قدرات مثل إعادة المحاولة التلقائية، والضغط، ونقاط التحقق، وإعادة التشغيل لعمليات نقل ملفات FTP الحالية. كما يدعم الحل مجموعة من بروتوكولات الشبكة مثل TCP/IP وSystems Network Architecture (SNA)، بالإضافة إلى خيار إضافة سرعة عالية يعتمد على تقنية Aspera FASP.

ميزات الأمن المتقدمة

يوفر الحل مصادقة المستخدم وتشفير البيانات عبر بروتوكولات Secure Sockets Layer (SSL) وTransport Layer Security (TLS) وشهادات X.509، ويمكِّنك من الامتثال لمعايير FIPS 140-2 وCommon Criteria. بالإضافة إلى ذلك، يفحص البرنامج الشهادات وقوائم إلغاء الشهادات (CRL)، ويعزز الأمان العام من خلال المصادقة متعددة العوامل (MFA)، ويوفر سجل تدقيق شاملًا لحركة البيانات عبر سجلات إحصائية موسعة.

واجهات المستخدم

لقطة شاشة لمستخدمي IBM Sterling Connect:Direct
واجهة المستخدم الحديثة​

توفِّر وحدة تحكُّم الويب في Connect:Direct واجهة مستخدم حديثة عبر الويب مع تجربة مستخدم محسَّنة.​
لقطة شاشة لرؤية شاملة من IBM Sterling حول نقل الملفات.​
رؤية شاملة لعمليات نقل الملفات​

توفِّر وحدة تحكُّم الويب في Connect:Direct رؤية شاملة لجميع أنشطة نقل الملفات إلى جانب حالة كل منها.​
لقطة شاشة لشركاء IBM Sterling Connect:Direct
إدارة الشركاء بكل سهولة​

يُدير Connect:Direct عمليات نقل الملفات مع الشركاء التجاريين بسهولة.​
لقطة شاشة تسجيل الدخول المباشر لـ IBM Sterling Connect
المصادقة متعددة العوامل​

توفِّر وحدة تحكُّم الويب في Connect:Direct دعمًا للمصادقة متعددة العوامل لتعزيز الأمان العام للتطبيق للمستخدمين المتفاعلين.​
ننقل يوميًا نحو 300,000 ملف Connect:Direct على منصة IBM، ونحن واثقون من قدرة النظام على تقديم السعة الكافية لتلبية احتياجاتنا لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون الحاجة إلى توسيع النطاق.
Carsten van den Bogert متخصص في البرمجيات الوسيطة Rabobank
اقرأ قصة Rabobank تُتيح مجموعة حلول IBM Sterling لنا تلبية جميع متطلبات عملائنا تقريبًا فيما يتعلق ببروتوكولات نقل الملفات ومعايير التشفير. لقد استخدمنا حل IBM Sterling Connect:Direct منذ أكثر من 30 عامًا، ولا يزال هذا الحل موثوقًا به للغاية.
Ove Kolstad المدير الفني الرئيسي لنقل الملفات المدارة Nets

الموارد

صحيفة البيانات: IBM Sterling Connect:Direct (بتنسيق PDF)

تعرَّف على سبب زيادة حاجة المؤسسات إلى نقل الملفات بأمان وموثوقية.

 تقرير Ovum: IBM managed file transfer

تشارك Ovum تفاصيل حول كيفية قيام IBM بتحديث حلول MFT لتلبية متطلبات تكنولوجيا المعلومات المتطورة للأعمال.

 تقييم نضج تبادل البيانات من IBM

إجراء تقييم نضج تبادل البيانات من IBM لمعرفة الطرق التي يمكن اتباعها لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة في شركتك.

 المستندات الفنية: أربعة عناصر رئيسية للمراقبة والتحكم بفاعلية في النقل الآمن للملفات.

اكتشِف كيف تستطيع IBM مساعدة شركتك على تلبية متطلبات الأعمال اليوم وفي المستقبل.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشِف الموارد أو تواصَل معنا لمساعدتك على تحقيق النجاح.
