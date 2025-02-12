تدمج IBM Sterling File Gateway جميع عمليات نقل الملفات القائمة على الإنترنت في بوابة متطورة واحدة قابلة للتوسع وآمنة ودائمة التشغيل.

يوفر حل نقل الملفات المُدار الفعال هذا مجموعة من الميزات، بما في ذلك:

قدرات نقل الملفات المُدارة (MFT) الشاملة تشمل المراقبة والإدارة والأتمتة الذكية لعمليات نقل الملفات.

توجيه كميات هائلة من الملفات الواردة والصادرة وتحويلها حسب أسماء الملفات أو المحتوى أو بناءً على معايير أخرى.

نشر السحابة الهجينة من خلال حاويات معتمدة.

التكامل السلس مع واجهات RESTful API.

التوفر العالي من خلال IBM Sterling® Global Mailbox.

تُمكِّن هذه الوظيفة الغنية الشركات من خفض تكاليف إدارة عمليات نقل الملفات وتسريع الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات وتحسين رضا الشركاء التجاريين.