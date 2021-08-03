ما هي قابلية التشغيل البيني في مجال الرعاية الصحية؟

لطالما كان الوصول إلى البيانات الصحية ومشاركتها بطريقة آمنة أمرًا صعبًا. تخلق طبيعة البيانات الصحية مفارقة: من الصعب مشاركتها لأنها حساسة وتتطلب مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان، ومع ذلك فإن عدم القدرة على الوصول إليها عند الحاجة إليها قد يتسبب في ضرر كبير. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى قابلية التشغيل البيني إلى فهم غير كامل للاحتياجات الصحية للفرد أو الجماعات، مما قد يؤدي إلى نتائج أسوأ وتكاليف أعلى.

مع تقدم السكان في جميع أنحاء العالم في العمر وعيش الناس لفترة أطول، ستصبح قابلية التشغيل البيني ومشاركة البيانات ذات أهمية متزايدة لتقديم رعاية صحية فعالة. في الولايات المتحدة، قدرت وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة أن اثنين من كل ثلاثة أمريكيين من كبار السن يعانون من حالتين على الأقل من الحالات السلوكية أو البدنية المزمنة. يمثل علاج الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة متعددة حالياً ما يقدر بنحو 66٪ من تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة (محتوى الرابط موجود خارج ibm.com).

يقول مكتب المنسق الوطني لتكنولوجيا المعلومات الصحية (ONC) في خارطة الطريق الوطنية الخاصة به (يوجد محتوى الرابط خارج موقع ibm.com) إن استخدام السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) زاد بشكل كبير في الولايات المتحدة. تتمتع العديد من المستشفيات الآن بإمكانية الوصول بشكل روتيني إلى السجلات الطبية وبيانات المرضى من مقدمي الخدمات الخارجيين، ومع ذلك فإن أقل من نصف المستشفيات تقوم بدمج البيانات التي تتلقاها في السجلات الخاصة بكل مريض. لذا، على الرغم من تحسن الوصول إلى البيانات السريرية الحيوية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لجمع الأطراف المعنية معًا لإنشاء نظام بنائي متكامل للبيانات.

بالإضافة إلى مساعدة الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين في الحصول على رؤية أكثر اكتمالاً لمرضاهم، تساعد قابلية التشغيل البيني للبيانات الصحية المؤسسات في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية. وإذا كانت أنظمة المعلومات الصحية أكثر تكاملاً، فإن الخطط الصحية ستكون قادرة على تطوير فهم أفضل لمعدلات الاستخدام والطلب على الخدمات. وسيكون بمقدور مقدمي الخدمات الحكومية الوصول إلى البيانات السكانية لمعرفة الاتجاهات وتلبية احتياجات مواطنيهم. كما ستتمكن مؤسسات علوم الحياة من الاستفادة من مجموعات البيانات القوية لإجراء أبحاث أسرع وأكثر استنارة.

من خلال تحسين قابلية التشغيل البيني، ستتمكن المؤسسات من التوقف عن اعتبار الأفراد كمريض في يوم ما، وعضو في خطة صحية في اليوم التالي، ومستهلك للتطبيقات الصحية في اليوم الذي يليه. وبدلاً من ذلك، سيتمكن صانعو القرار في القطاع من البدء في النظر في كيفية وصول الأشخاص إلى المعلومات الصحية واستخدامهم لها، بغض النظر عن مصدرها، من أجل تعزيز نماذج أفضل للرعاية والسعي إلى تحسين سلامة المرضى وتحسين تجارب الأشخاص الذين يخدمونهم.