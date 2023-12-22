عندما تصطدم أشعة الشمس بالأرض، فإنها تولّد حرارة—فكّر في الفرق بين درجة الحرارة في يوم مشمس وآخر غائم. لكن عند إطلاق غازات الدفيئة (GHGs) في الغلاف الجوي، فإنها تُشكّل طبقة عازلة تمنع تلك الحرارة من الخروج مرة أخرى إلى الفضاء. ومثلما تحبس البيوت الزجاجية الحرارة بداخلها لتوفير بيئة دافئة للنباتات، تحتجز غازات الدفيئة الحرارة داخل الغلاف الجوي للأرض.

ويُعتبر هذا التأثير ضروريًا، فمن دونه، يصبح الكوكب باردًا جدًا وغير صالح للحياة. لكن منذ الثورة الصناعية، أدّت الأنشطة البشرية إلى زيادة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. نظرًا لأن غازات الدفيئة تبقى في الغلاف الجوي لسنوات أو حتى قرون، فإنها تُفاقم تأثير الدفيئة وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مما يجعل انبعاثات غازات الدفيئة من الأسباب الرئيسية لتغير المناخ العالمي.