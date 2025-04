يُعد ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) أكثر غازات الدفيئة وفرة، ويمثّل ما يقارب ثلاثة أرباع الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية. ويُعد حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، لأغراض الطاقة والنقل، المصدر الرئيسي لانبعاثات CO 2 . كما يُطلق ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) نتيجة إزالة الغابات والتغييرات في استخدامات الأراضي. وقبل الثورة الصناعية، بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) عالميًا نحو 280 جزءًا في المليون (ppm). أما في مايو 2023، فقد بلغ مستوى قياسيًا وصل إلى 424 جزءًا في المليون، وفقًا لمختبر الرصد العالمي التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (National Oceanic and Atmospheric Administration Global Monitoring Lab).1