مع إتمام استحواذ IBM على Confluent، تجمع IBM بين بث الأحداث مع نقاط قوتها في إدارة البيانات والتكامل والبنية التحتية للمؤسسات لمساعدة المؤسسات على تحقيق نتائج فورية من خلال بيانات مستمرة وجاهزة للذكاء الاصطناعي.
تولد الشركات تدفقًا مستمرًا من البيانات التشغيلية الفورية- كالمعاملات، وأحداث التطبيقات، وتحديثات سلسلة التوريد، وتنبيهات الاحتيال، وتفاعلات العملاء وغير ذلك الكثير. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هذه الإشارات مجزأة عبر الأنظمة وتصل متأخرة جدًا لدعم الذكاء الاصطناعي الحديث والأتمتة. في الواقع، تعتمد حوالي 80% من الشركات على بيانات قديمة في اتخاذ القرارات، مما يزيد من مخاطر ضياع الفرص.
مع انتقال الذكاء الاصطناعي من التجريب إلى الإنتاج، لم يعد التحدي هو الوصول إلى البيانات- بل أصبح الوصول إلى بيانات موثوقة في الوقت الحقيقي مع السياق اللازم لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
تبني IBM- من خلال دمج Confluent مع محافظ حلول البيانات والتكامل وأنظمة زد Z من IBM- منصة بيانات ذكية تربط البيانات أثناء الحركة بالسياق والحوكمة والتكامل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي عبر البيئات الهجينة.
في هذه المدونة، نستكشف كيفية عمل IBM وConfluent معًا من أجل:
يعد تحويل الأحداث في الوقت الفعلي إلى سياق محكوم عبر البيئات الهجينة خطوة حاسمة في تفعيل الذكاء الاصطناعي المؤسسي الموثوق به. هنا تكمن القيمة الحقيقية التي يقدمها الجمع بين Confluent ومحفظة watsonx.data من IBM.
تقوم Confluent ببث الأحداث التشغيلية الفورية من التطبيقات والأنظمة والقنوات الرقمية. تجعل محفظة watsonx.data الموحدة تلك البيانات منتجة للذكاء الاصطناعي والتحليلات من خلال أساس بيانات هجين مفتوح مع watsonx.data. تكامل البيانات مع تكامل بيانات watsonx.data.data وذكاء البيانات مع ذكاء بيانات watsonx.data Intelligence. معًا، يساعدان المؤسسات على تجاوز بث الأحداث المعزولة وتقديم منتجات بيانات محكمة وقابلة لإعادة الاستخدام تدعم التحليلات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي.
تمكّن هذه القدرات المشتركة المجموعة من
النتائج هي أساس أقوى للذكاء الاصطناعي المؤسسي، حيث يعمل النماذج والوكلاء على البيانات المتحركة والساكنة مع السياق والحوكمة المطلوبة لاستخدام المؤسسات.
تأتي القيمة الحقيقية عندما تتمكن الأنظمة من التصرف بناءً على الأحداث أثناء وقوعها. هذا هو المكان الذي تقوم فيه Confluent ومحفظة التكامل من IBM، بما في ذلك IBM MQ وتكامل webMethods الهجين، بتحويل الأحداث في الوقت الفعلي إلى إجراءات تجارية.
يوفر Confluent العمود الفقري الذي يبث الأحداث التشغيلية عبر المؤسسة. يضمن IBM MQ أن يتم تنفيذ هذه الأحداث بشكل موثوق وأمان للأنظمة الحرجة، بينما يربط تكامل webMethods Hybrid التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات وعمليات سير العمل عبر البيئات الهجينة حتى تتمكن الأنظمة المناسبة من الاستجابة تلقائيًا. وبالجمع بين هذه التقنيات تنتقل المؤسسات من الرؤية الفورية إلى التنفيذ الموثوق به.
يمكّن هذا المزيج القوي من التقنيات المؤسسات من
النتيجة هي مؤسسة أكثر استجابة حيث تؤدي الأحداث التي تتدفق عبر الأعمال تلقائيا إلى تفعيل الإجراءات الصحيحة عبر التطبيقات والأنظمة وسير العمل المستند إلى الذكاء الاصطناعي.
العديد من الأحداث التجارية الحساسة تنبع من IBM Z، حيث تتطلب الأنظمة الأساسية للمعاملات حساسية، ومرونة، وثقة. تدعم هذه الأنظمة المدفوعات، والمطالبات، والحجوزات، وغيرها من العمليات التجارية عالية القيمة التي تشكل العمود الفقري للصناعة الحديثة.
يمكن للمؤسسات من خلال Confluent وIBM Z، توسيع نطاق كل من الأحداث التي تعتمد على التطبيقات والتغييرات التي تعتمد على البيانات في البنى الحديثة التي تعتمد على الأحداث - دون تعطيل تطبيقات المعاملات. توفر Confluent العمود الفقري للبث المستمر، بينما توفر تقنيات تكامل التطبيقات والبيانات من IBM مسارات متعددة ومتكاملة لربط تطبيقات IBM Z بمنصة Confluent.
بالنسبة للأحداث المدفوعة بالتطبيقات، توفر أنظمة IBM MQ وKafka SDK for IBM Z وIBM Z Digital Integration Hub طرقاً عالية الأداء لإرسال الأحداث مباشرةً من المعاملات الأساسية. بالنسبة للأحداث المدفوعة بالبيانات، تتيح IBM Data Gate انتشار التغييرات الخام للبيانات الخام بأمان ومنخفض الكمون إلى Kafka. وتوفر هذه التقنيات معًا مجموعة كاملة ومرنة من نقاط الدخول، مما يسمح للمؤسسات باستخدام النمط المناسب لكل حالة استخدام.
يُمكّن هذا النهج المُدمج المؤسسات من:
والنتيجة هي بنية يمكن فيها للأحداث التي تولدها التطبيقات والتغييرات المدفوعة بالبيانات من IBM Z أن تتدفق بأمان إلى التطبيقات الفورية والتحليلات وأنظمة الذكاء الاصطناعي - مما يفتح الباب أمام رؤى وأتمتة جديدة مع الحفاظ على سلامة العمليات الحيوية للمهام.
يعمل كل من Confluent وIBM معًا على تمكين منصة بيانات ذكية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حيث تربط بث الأحداث في الوقت الفعلي بإدارة البيانات والتكامل والبنية التحتية اللازمة لدفع العمل عبر البيئات الهجينة. وهذا يساعد المؤسسات على تحويل الأحداث المؤسسية المتدفقة باستمرار إلى سياق موثوق للتحليلات والأتمتة والذكاء الاصطناعي.
سجل في ندوة الإنترنت IBM + Confluent