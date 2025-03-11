ما المقصود بمعالجة البيانات؟

في السابق، كانت الشركات تعتمد على المعالجة اليدوية للبيانات والآلات الحاسبة لإدارة مجموعات البيانات الصغيرة. ومع تزايد حجم البيانات التي تنتجها الشركات، أصبحت أساليب معالجة البيانات المتقدمة ضرورية.

ومن هذه الحاجة نشأت معالجة البيانات الإلكترونية، حيث أدت إلى ظهور وحدات المعالجة المركزية المتقدمة والأتمتة التي قلّلت من التدخل البشري.

مع تزايد اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت معالجة البيانات الفعَّالة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تُعَد البيانات النظيفة والمنظمة أساسًا لنماذج الذكاء الاصطناعي، ما يساعد الشركات على أتمتة العمليات والوصول إلى رؤى أعمق.

وفقًا لتقرير صدر في عام 2024 عن معهد IBM Institute for Business Value، يوافق 29% فقط من القادة التقنيين بشدة على أن بيانات مؤسساتهم تلبي معايير الجودة وسهولة الوصول والأمان اللازمة لدعم التوسع الفعَّال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن في غياب أنظمة المعالجة عالية الجودة، تكون التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عرضة للكفاءة المنخفضة، والتحيز، والمخرجات غير الموثوق بها.

اليوم، تُتيح تقنيات التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي والمعالجة المتوازية -أو الحوسبة المتوازية- إجراء معالجة بيانات واسعة النطاق. بفضل هذه التطورات، أصبح بإمكان المؤسسات استخلاص الرؤى من خلال استخدام خدمات الحوسبة السحابية مثل Microsoft Azure أو IBM Cloud.