ما المقصود بسيادة البيانات؟

تتحول بسرعة سيادة البيانات، التي يُشار إليها في بعض الأحيان باسم تخزين البيانات، لتصبح جزءًا أساسيًا من الإستراتيجيات القانونية وإستراتيجيات الخصوصية والأمن و الحوكمة للمؤسسات التي تتعامل مع تخزين البيانات ومعالجتها ونقلها. يساعد وجود نهج قوي لإدارة البيانات وتدفقات البيانات الدولية—وهو عنصر أساسي في سيادة البيانات—المؤسسات على حماية معلوماتها الأكثر حساسية من الهجمات الإلكترونية وغيرها من التهديدات .

سيادة البيانات وتخزينها وتوطينها كلها مصطلحات وثيقة الصلة ببعضها. في الواقع، ترتبط سيادة البيانات وتخزينها ارتباطًا وثيقًا لدرجة أنهما يُستخدمان أحيانًا بالتبادل. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب أن تفهمها المؤسسات التي تسعى إلى استخدام قدرات الحوسبة السحابية كجزء من رحلة التحول الرقمي .

سيادة البيانات: البيانات التي تُخزن وتُعالج في البلد الذي أُنشئت فيه.

تخزين البيانات: البيانات التي تُخزن في بلد مختلف عن البلد الذي أُنشئت فيه.

توطين البيانات: فعل الامتثال لكل القوانين والمتطلبات المعمول بها المتعلقة بتخزين البيانات.