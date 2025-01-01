سياسة IBM لإطار عمل خصوصية البيانات فيما يتعلق بالخدمات السحابية المعتمدة من IBM
تسري هذه السياسة اعتبارًا من 2 أبريل 2025.
بيان الخصوصية الخاص بشركة IBM
صفحة الخصوصية لمنصة Leadspace

السياسة

تنطبق سياسة IBM لإطار عمل خصوصية البيانات الخاصة بالخدمات السحابية المعتمدة، على بعض عروض IBM من فئة البنية التحتية كخدمة، والمنصة كخدمة، والبرمجيات كخدمة، وغيرها من العروض المستضافة التي تحمل اعتماد إطار عمل خصوصية البيانات (الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات). تتوفر قائمة بهذه العروض في قسم الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات. إذا لم يكن العرض مدرجًا في هذه القائمة، فلن تشمله هذه السياسة.

نظرًا لأن إطار عمل خصوصية البيانات ينطبق على المعلومات الشخصية التي تُنقل إلى الولايات المتحدة من الدول التي تقرّ قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود، فإن هذه السياسة تنطبق فقط على ما يلي:

  1. المعلومات الشخصية التي تُستضاف في الولايات المتحدة من خلال الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات؛
  2. بعض العروض التي تُستضاف بياناتها خارج الولايات المتحدة، ولكن توجَّه معالجة الخدمة السحابية مؤقتًا إلى مركز بيانات في الولايات المتحدة لضمان الاستمرارية والمرونة.

لا تسري هذه السياسة في الحالات التي يختار فيها العملاء استضافة محتوى عروضهم في دول أخرى.

تعالج خدمات IBM السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات المحتوى (الذي قد يتضمن معلومات شخصية للمستخدمين الأفراد) نيابةً عن العملاء من المؤسسات. وفي هذه الحالة، يمكن لشركة IBM إحالة استفسارات المستخدمين الأفراد إلى عميل المؤسسة المسؤول عن استخدام معلوماتهم الشخصية.

تمتثل شركة IBM للمبادئ التالية: (1) إطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، (2) ملحق المملكة المتحدة لإطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، (3) إطار عمل خصوصية البيانات بين سويسرا والولايات المتحدة (يُشار إليها فيما بعد معًا باسم إطار عمل خصوصية البيانات)، على النحو المنصوص عليه من جانب وزارة التجارة الأمريكية فيما يتعلق بجمع واستخدام والاحتفاظ بالمعلومات الشخصية التي تُنقل إلى الولايات المتحدة من الدول التي تقرّ قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود. وقد أقرت شركة IBM لوزارة التجارة بأنها تلتزم بمبادئ إطار عمل خصوصية البيانات فيما يتعلق بهذه المعلومات. في حالة وجود أي تعارض بين الشروط الواردة في هذه السياسة ومبادئ إطار عمل خصوصية البيانات، فإن مبادئ إطار عمل خصوصية البيانات هي التي تسود.

تخضع جميع المعلومات الشخصية المستلمة من الدول التي تقر قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود، والمتعلقة بالخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات، لمبادئ إطار عمل خصوصية البيانات، التي تسري على جميع الشركات التابعة لشركة IBM التي تعالج هذه المعلومات الشخصية المرتبطة بالخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات.

لمزيد من المعلومات حول برنامج إطار عمل خصوصية البيانات أو للاطلاع على الشهادة المطبقة على خدمات IBM السحابية، يُرجى الرجوع إلى برنامج إطار عمل خصوصية البيانات (DPF).

المعلومات الشخصية: أنواع الاستخدام والغرض منه

تختلف أنواع المعلومات الشخصية التي تجمعها الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات باختلاف نوع وطبيعة كل عرض، ويَرِد وصفها في مستندات العرض الخاصة أو وفقًا لما تُقدّمه IBM. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط IBM. تستخدم IBM هذه المعلومات الشخصية حسب الحاجة لتقديم الخدمة السحابية، إلى جانب أغراض إضافية يتم توضيحها في مستند المعاملة (TD) المقابل أو المرفق ذي الصلة.

استخدام المعالجات الفرعية

يجوز لشركة IBM الاستعانة بمعالجات ومعالجات فرعية (بما في ذلك الموظفين والموارد) في مواقع مختلفة حول العالم لتقديم الخدمات السحابية. تتوفر قائمة بالمعالجات الفرعية عند الطلب. في حال تعاقدت IBM من الباطن على تنفيذ أي من الخدمات السحابية بموجب أي مرفق أو مستند معاملة (TD)، فإنها تظل مسؤولة تجاه العميل عن أفعال أو تقصير المتعاقدين من الباطن، كما لو كانت أفعال أو تقصير IBM نفسها بموجب الاتفاقية الحاكمة للخدمات السحابية، وذلك مع مراعاة حدود واستثناءات المسؤولية.

السلطة التنظيمية والإفصاحات

تخضع IBM لسلطات التحقيق والتنفيذ التابعة للجنة التجارة الفيدرالية (Federal Trade Commission) في الولايات المتحدة فيما يخص برنامج إطار عمل خصوصية البيانات. قد يُطلب من IBM أيضًا الإفصاح عن المعلومات الشخصية استجابةً لطلبات قانونية من السلطات العامة، بما في ذلك تلبية متطلبات الأمن القومي أو إنفاذ القانون.

معلومات إضافية للمستخدمين النهائيين

إذا كان لدى المستخدمين أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بمعالجة IBM للمعلومات الشخصية نيابةً عن عميل من عملاء المؤسسات، يمكنهم التواصل مباشرةً مع ذلك العميل، أو استخدام الاتصال بخصوصية IBM المتاح على الويب. يجب على المستخدمين الراغبين في الوصول إلى المعلومات الشخصية التي تستضيفها IBM نيابةً عن عميل من عملاء المؤسسات، أو في اتخاذ قرارات تخص معلوماتهم، التواصل مباشرةً مع ذلك العميل.

تسوية النزاعات

إذا كانت لديك مشكلة عالقة تتعلق بالخصوصية أو استخدام البيانات ولم نتعامل معها بشكل مرضٍ، يمكنك التواصل مع مزوِّد خدمة تسوية النزاعات التابع لجهة خارجية في الولايات المتحدة (مجانًا) من خلال نظام التعليقات والحلول TRUSTe. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو موضح في مبادئ إطار عمل خصوصية البيانات، لديك أيضًا خيار اللجوء إلى التحكيم الإلزامي بعد استنفاد إجراءات تسوية النزاعات الأخرى.

بيانات الحساب

تشمل بيانات الحساب جميع المعلومات المتعلقة بعملاء IBM أو مستخدميهم التي تُقدَّم إلى IBM أو تجمعها الشركة (بما في ذلك عبر تقنيات التتبع والتقنيات الأخرى مثل ملفات تعريف الارتباط)، وتخضع هذه البيانات لبيان الخصوصية لشركة IBM. 

الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات

  • Enterprise Video Streaming
  • IBM Analytics Engine(المعروف أيضًا باسم "IBM Analytics Engine -Serverless Spark")
  • IBM API Connect for IBM Cloud
  • IBM App Connect Enterprise as a Service
  • IBM App Connect Professional on Cloud
  • IBM Aspera on Cloud
  • IBM Blueworks Live
  • IBM Business Automation Content Analyzer on Cloud (BACAoC)
  • IBM Business Automation Content Services on Cloud
  • IBM Business Automation Workflow on Cloud
  • IBM Business Process Manager Hybrid Entitlement
  • IBM Business Process Manager on Cloud
  • IBM Business Process Manager on Cloud Express
  • توجيه أحداث IBM Cloud Activity Tracker
  • IBM Cloud App Configuration
  • IBM Cloud App ID
  • IBM Cloud Backup for VPC
  • IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
  • IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud (المعروف أيضًا باسم "IBM Cloud Block Storage for VPC")
  • IBM Cloud Block Storage Snapshots for VPC
  • IBM Cloud Code Engine
  • IBM Cloud Container Registry
  • IBM Cloud Continuous Delivery
  • IBM Cloud Data Engine (المعروف سابقًا باسم "IBM Cloud SQL Query")
  • IBM Cloud Databases for Elasticsearch
  • IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
  • IBM Cloud Databases for etcd
  • IBM Cloud Databases for MongoDB
  • IBM Cloud Databases for MySQL
  • IBM Cloud Databases for PostgreSQL
  • IBM Cloud Databases for Redis
  • IBM Cloud DNS Services (dns-svcs)
  • IBM Cloud Event Notifications
  • IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud
  • IBM Cloud Flow Logs for VPC
  • IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service (المعروف أيضًا باسم "IBM Cloud for VMware as a Service")
  • IBM Cloud for VMware Solutions Shared
  • IBM Cloud for VMware Solutions
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي:
    • VMWare vSphere
    • خادم VMware vCenter Server
    • أحمال التشغيل المنظمة في VMWare
    • الاسترداد السيبراني
    • Caveonix RiskForesight
    • FortiGate Virtual Appliance
    • بروتوكول التشغيل البيني لإدارة المفاتيح (KMIP) لشركة VMware
    • Juniper vSRX
    • F5 BIG-IP
    • HCX
    • Veeam
    • عمليات ترحيل المدخلات والمخرجات الأساسية
    • Zerto
    • خدمة التعافي من الكوارث المُدارة من Kyndryl
    • Dizzion
    • خدمات أمان IBM لحلول SAP
    • Red Hat OpenShift for VMWare
    • عمليات VMWare Aria
    • VMWare Aria Operations for Logs Enterprise Edition
  • IBM Cloud Functions
  • IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services
  • IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
  • خدمات البنية التحتية لمنصة IBM Cloud
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي:
    • IBM Cloud Bare Metal
    • IBM Cloud Virtual Servers
    • IBM Cloud Block Storage
    • IBM Cloud File Storage
    • IBM Content Delivery Network
    • IPSec VPN
    • IBM Cloud Load Balancer
  • IBM Cloud Internet Services
  • IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
  • IBM Cloud Messages for RabbitMQ
  • IBM Cloud Metrics Routing
  • IBM Cloud Object Storage
  • IBM Cloud Object Storage (IaaS)
  • IBM Cloud Pak for Business Automation as a Service (المعروفة سابقًا باسم "IBM Digital Business Automation on Cloud")
  • IBM Cloud Platform - Core Services (المعروف سابقًا باسم "IBM Cloud Platform - Public")
  • IBM Cloud Satellite®
  • IBM Cloud Schematics
  • IBM Cloud Secrets Manager
  • IBM Cloud Security and Compliance Center
  • IBM Cloud Virtual Private Cloud (Gen2) 
  • IBM Cloud Virtual Private Endpoint for VPC
  • IBM Cloud Virtual Servers for VPC (الجيل الثاني)
  • IBM Cloudant Dedicated Cluster
  • IBM Cloudant for IBM Cloud
  • IBM Cognos Analytics on Cloud
  • IBM Cognos Analytics on Cloud Hosted
  • IBM Cognos Controller on Cloud
  • IBM Comprehend Services
  • IBM Concert®
  • IBM Content Manager OnDemand on Cloud
  • IBM Datacap on Cloud
  • IBM DataStage
  • IBM Db2 on Cloud Paygo
  • IBM Db2 Warehouse on Cloud for AWS 
  • IBM Db2 Warehouse on Cloud on IBM Cloud
  • IBM Db2 Warehouse on Cloud Paygo
  • قاعدة IBM Engineering Lifecycle Management Base SaaS (المعروفة سابقًا باسم "IBM Collaborative Lifecycle Management on Cloud") 
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي:
    • IBM Engineering Requirements Management DOORS Next SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM DOORS Next Generation on Cloud")
    • IBM Engineering Test Management SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM Rational Quality Manager on Cloud")
    • IBM Engineering Workflow Management SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM Team Concert on Cloud")
  • IBM Engineering Lifecycle Management Extended SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM IoT Continuous Engineering on Cloud")
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي:
    • IBM Engineering Requirements Management DOORS Next SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM DOORS Next Generation on Cloud")
    • IBM Engineering Test Management SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM Rational Quality Manager on Cloud")
    • IBM Engineering Workflow Management SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM Team Concert on Cloud")
    • IBM Engineering Lifecycle Optimization – Engineering Insights SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM Engineering Lifecycle Manager on Cloud")
    • IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Model Manager SaaS (المعروف سابقًا باسم "IBM Rhapsody Design Manager on Cloud")
  • IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise) 
  • IBM Event Streams for IBM Cloud (Standard)
  • IBM Facilities and Real Estate Management on Cloud (TRIRIGA)
  • IBM Hybrid Cloud Mesh
  • IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Subscription
  • IBM IoT Connected Vehicle Insights (المعروف أيضًا باسم "IBM IoT for Automotive")
  • IBM Key Protect for IBM Cloud
  • IBM Knowledge Catalog (المعروف سابقًا باسم "IBM Watson Knowledge Catalog Paygo")
  • IBM MaaS360
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي:
    • IBM MaaS360 Content Service (SaaS)
    • IBM MaaS360 Content Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Deluxe Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Email Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Enterprise Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Essentials Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Gateway Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Management Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Application Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Application Security (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Content Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Device Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Expense Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Mobile Threat Management (SaaS)
    • IBM MaaS360 Premier Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Productivity Suite (SaaS)
    • IBM MaaS360 Professional (SaaS)
    • IBM MaaS360 Secure Mobile Browser (SaaS)
    • IBM MaaS360 Secure Mobile Mail (SaaS)
    • IBM MaaS360 VPN (SaaS)
  • IBM Master Data Management on Cloud
  • IBM Master Data Management on Cloud Managed Service
  • IBM Maximo Application Suite as a Service
  • IBM Maximo Application Suite Dedicated (المعروفة أيضًا باسم "IBM Maximo Application Suite Managed Service")
  • IBM Maximo EAM SaaS Flex
  • IBM Maximo MRO Inventory Optimization
  • IBM MQ on Cloud (مسبق الدفع)
  • IBM MQ على IBM Cloud (الدفع حسب الاستخدام)
  • IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data كخدمة على AWS
  • IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak for Data كخدمة على Azure
  • IBM OpenPages as a Service
  • IBM OpenPages with Watson on Cloud (المعروف أيضًا باسم "IBM OpenPages on Cloud")
  • IBM Operational Decision Manager on Cloud
  • IBM Order Management (المعروف أيضًا باسم "IBM Sterling Order Management")
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي:
    • IBM Sterling Order Management
    • إضافة IBM Pricing
    • إضافة IBM Store Engagement
    • إضافة IBM Call Center
  • IBM Planning Analytics Cloud (المعروف سابقًا باسم "IBM Planning Analytics")
  • IBM Process Mining as a Service
  • IBM QRadar on Cloud  (المعروف أيضًا باسم IBM Security QRadar on Cloud)
  • IBM Robotic Process Automation as a Service
  • IBM SaaS Connect (المعروف سابقًا باسم "IBM Integration Services-Standard")
  • IBM Security Verify (المعروف سابقًا باسم "IBM Cloud Identity Connect" أو "IBM Cloud Identity")
  • IBM SPSS Statistics Subscription
  • IBM Sterling B2B Integration SaaS (المعروف أيضًا باسم IBM Supply Chain Business Network Standard and Premium Editions)
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي:
    • Sterling B2B Integration Value-Added Network
    • الإصدار Essential
    • الإصدار القياسي
    • الإصدار المميّز
  • خدمات IBM Sterling B2B - خدمة نقل الملفات
  • IBM Storage Insights (المعروف أيضًا باسم "IBM Storage Insights Multi-tenant")
  • IBM Supply Chain Intelligence Suite
  • IBM Support Insights
  • IBM TRIRIGA Building Insights
  • IBM Trusteer Mobile SDK
  • IBM Trusteer Pinpoint
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي: 
    • IBM Trusteer Pinpoint Detect
    • IBM Trusteer Pinpoint Criminal Detection
    • IBM Trusteer Pinpoint Malware Detection
  • IBM Trusteer Pinpoint Assure
  • IBM Trusteer Rapport (المعروف أيضًا باسم "IBM Security Trusteer Rapport")
  • IBM Video Streaming 
  • مساعد IBM Watson
  • IBM Watson Discovery
  • IBM Watson IoT Platform
  • IBM Watson Knowledge Studio
  • IBM Watson Natural Language Understanding
  • IBM Watson OpenScale
  • خدمة IBM Watson Speech to Text
  • خدمة IBM Watson Text to Speech
  • IBM watsonx Orchestrate
  • IBM watsonx Orchestrate for IBM Cloud
  • IBM watsonx.ai Runtime as a Service (المعروف سابقًا باسم "IBM Watson Machine Learning Service")
  • IBM watsonx.ai Studio as a Service (المعروف سابقًا باسم "IBM Watson Studio Paygo")
  • IBM watsonx.data as a Service (على IBM Cloud)
  • IBM watsonx.data as a Service على السحابة المتعددة
  • IBM watsonx.governance as a Service
  • IBM X-Force
    • يشمل هذا العرض على وجه التحديد ما يلي:
    • IBM X-Force Exchange (0000-0000)
    • IBM X-Force Threat Intelligence (5737-A31, 5900-A3J)
  • Watson Query (المعروف سابقًا باسم "المحاكاة الافتراضية للبيانات")