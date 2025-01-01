سياسة IBM لإطار عمل خصوصية البيانات فيما يتعلق بالخدمات السحابية المعتمدة من IBM

تنطبق سياسة IBM لإطار عمل خصوصية البيانات الخاصة بالخدمات السحابية المعتمدة، على بعض عروض IBM من فئة البنية التحتية كخدمة، والمنصة كخدمة، والبرمجيات كخدمة، وغيرها من العروض المستضافة التي تحمل اعتماد إطار عمل خصوصية البيانات (الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات). تتوفر قائمة بهذه العروض في قسم الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات. إذا لم يكن العرض مدرجًا في هذه القائمة، فلن تشمله هذه السياسة.
نظرًا لأن إطار عمل خصوصية البيانات ينطبق على المعلومات الشخصية التي تُنقل إلى الولايات المتحدة من الدول التي تقرّ قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود، فإن هذه السياسة تنطبق فقط على ما يلي:
لا تسري هذه السياسة في الحالات التي يختار فيها العملاء استضافة محتوى عروضهم في دول أخرى.
تعالج خدمات IBM السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات المحتوى (الذي قد يتضمن معلومات شخصية للمستخدمين الأفراد) نيابةً عن العملاء من المؤسسات. وفي هذه الحالة، يمكن لشركة IBM إحالة استفسارات المستخدمين الأفراد إلى عميل المؤسسة المسؤول عن استخدام معلوماتهم الشخصية.
تمتثل شركة IBM للمبادئ التالية: (1) إطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، (2) ملحق المملكة المتحدة لإطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، (3) إطار عمل خصوصية البيانات بين سويسرا والولايات المتحدة (يُشار إليها فيما بعد معًا باسم إطار عمل خصوصية البيانات)، على النحو المنصوص عليه من جانب وزارة التجارة الأمريكية فيما يتعلق بجمع واستخدام والاحتفاظ بالمعلومات الشخصية التي تُنقل إلى الولايات المتحدة من الدول التي تقرّ قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود. وقد أقرت شركة IBM لوزارة التجارة بأنها تلتزم بمبادئ إطار عمل خصوصية البيانات فيما يتعلق بهذه المعلومات. في حالة وجود أي تعارض بين الشروط الواردة في هذه السياسة ومبادئ إطار عمل خصوصية البيانات، فإن مبادئ إطار عمل خصوصية البيانات هي التي تسود.
تخضع جميع المعلومات الشخصية المستلمة من الدول التي تقر قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود، والمتعلقة بالخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات، لمبادئ إطار عمل خصوصية البيانات، التي تسري على جميع الشركات التابعة لشركة IBM التي تعالج هذه المعلومات الشخصية المرتبطة بالخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات.
لمزيد من المعلومات حول برنامج إطار عمل خصوصية البيانات أو للاطلاع على الشهادة المطبقة على خدمات IBM السحابية، يُرجى الرجوع إلى برنامج إطار عمل خصوصية البيانات (DPF).
تختلف أنواع المعلومات الشخصية التي تجمعها الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات باختلاف نوع وطبيعة كل عرض، ويَرِد وصفها في مستندات العرض الخاصة أو وفقًا لما تُقدّمه IBM. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط IBM. تستخدم IBM هذه المعلومات الشخصية حسب الحاجة لتقديم الخدمة السحابية، إلى جانب أغراض إضافية يتم توضيحها في مستند المعاملة (TD) المقابل أو المرفق ذي الصلة.
يجوز لشركة IBM الاستعانة بمعالجات ومعالجات فرعية (بما في ذلك الموظفين والموارد) في مواقع مختلفة حول العالم لتقديم الخدمات السحابية. تتوفر قائمة بالمعالجات الفرعية عند الطلب. في حال تعاقدت IBM من الباطن على تنفيذ أي من الخدمات السحابية بموجب أي مرفق أو مستند معاملة (TD)، فإنها تظل مسؤولة تجاه العميل عن أفعال أو تقصير المتعاقدين من الباطن، كما لو كانت أفعال أو تقصير IBM نفسها بموجب الاتفاقية الحاكمة للخدمات السحابية، وذلك مع مراعاة حدود واستثناءات المسؤولية.
تخضع IBM لسلطات التحقيق والتنفيذ التابعة للجنة التجارة الفيدرالية (Federal Trade Commission) في الولايات المتحدة فيما يخص برنامج إطار عمل خصوصية البيانات. قد يُطلب من IBM أيضًا الإفصاح عن المعلومات الشخصية استجابةً لطلبات قانونية من السلطات العامة، بما في ذلك تلبية متطلبات الأمن القومي أو إنفاذ القانون.
إذا كان لدى المستخدمين أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بمعالجة IBM للمعلومات الشخصية نيابةً عن عميل من عملاء المؤسسات، يمكنهم التواصل مباشرةً مع ذلك العميل، أو استخدام الاتصال بخصوصية IBM المتاح على الويب. يجب على المستخدمين الراغبين في الوصول إلى المعلومات الشخصية التي تستضيفها IBM نيابةً عن عميل من عملاء المؤسسات، أو في اتخاذ قرارات تخص معلوماتهم، التواصل مباشرةً مع ذلك العميل.
إذا كانت لديك مشكلة عالقة تتعلق بالخصوصية أو استخدام البيانات ولم نتعامل معها بشكل مرضٍ، يمكنك التواصل مع مزوِّد خدمة تسوية النزاعات التابع لجهة خارجية في الولايات المتحدة (مجانًا) من خلال نظام التعليقات والحلول TRUSTe. بالإضافة إلى ذلك، وكما هو موضح في مبادئ إطار عمل خصوصية البيانات، لديك أيضًا خيار اللجوء إلى التحكيم الإلزامي بعد استنفاد إجراءات تسوية النزاعات الأخرى.
تشمل بيانات الحساب جميع المعلومات المتعلقة بعملاء IBM أو مستخدميهم التي تُقدَّم إلى IBM أو تجمعها الشركة (بما في ذلك عبر تقنيات التتبع والتقنيات الأخرى مثل ملفات تعريف الارتباط)، وتخضع هذه البيانات لبيان الخصوصية لشركة IBM.