سياسة IBM لإطار عمل خصوصية البيانات فيما يتعلق بالخدمات السحابية المعتمدة من IBM

تنطبق سياسة IBM لإطار عمل خصوصية البيانات الخاصة بالخدمات السحابية المعتمدة، على بعض عروض IBM من فئة البنية التحتية كخدمة، والمنصة كخدمة، والبرمجيات كخدمة، وغيرها من العروض المستضافة التي تحمل اعتماد إطار عمل خصوصية البيانات (الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات). تتوفر قائمة بهذه العروض في قسم الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات. إذا لم يكن العرض مدرجًا في هذه القائمة، فلن تشمله هذه السياسة.

نظرًا لأن إطار عمل خصوصية البيانات ينطبق على المعلومات الشخصية التي تُنقل إلى الولايات المتحدة من الدول التي تقرّ قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود، فإن هذه السياسة تنطبق فقط على ما يلي:

المعلومات الشخصية التي تُستضاف في الولايات المتحدة من خلال الخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات؛ بعض العروض التي تُستضاف بياناتها خارج الولايات المتحدة، ولكن توجَّه معالجة الخدمة السحابية مؤقتًا إلى مركز بيانات في الولايات المتحدة لضمان الاستمرارية والمرونة.

لا تسري هذه السياسة في الحالات التي يختار فيها العملاء استضافة محتوى عروضهم في دول أخرى.

تعالج خدمات IBM السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات المحتوى (الذي قد يتضمن معلومات شخصية للمستخدمين الأفراد) نيابةً عن العملاء من المؤسسات. وفي هذه الحالة، يمكن لشركة IBM إحالة استفسارات المستخدمين الأفراد إلى عميل المؤسسة المسؤول عن استخدام معلوماتهم الشخصية.

تمتثل شركة IBM للمبادئ التالية: (1) إطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، (2) ملحق المملكة المتحدة لإطار عمل خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، (3) إطار عمل خصوصية البيانات بين سويسرا والولايات المتحدة (يُشار إليها فيما بعد معًا باسم إطار عمل خصوصية البيانات)، على النحو المنصوص عليه من جانب وزارة التجارة الأمريكية فيما يتعلق بجمع واستخدام والاحتفاظ بالمعلومات الشخصية التي تُنقل إلى الولايات المتحدة من الدول التي تقرّ قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود. وقد أقرت شركة IBM لوزارة التجارة بأنها تلتزم بمبادئ إطار عمل خصوصية البيانات فيما يتعلق بهذه المعلومات. في حالة وجود أي تعارض بين الشروط الواردة في هذه السياسة ومبادئ إطار عمل خصوصية البيانات، فإن مبادئ إطار عمل خصوصية البيانات هي التي تسود.

تخضع جميع المعلومات الشخصية المستلمة من الدول التي تقر قوانين حماية البيانات فيها بإطار عمل خصوصية البيانات كآلية صالحة لنقل البيانات عبر الحدود، والمتعلقة بالخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات، لمبادئ إطار عمل خصوصية البيانات، التي تسري على جميع الشركات التابعة لشركة IBM التي تعالج هذه المعلومات الشخصية المرتبطة بالخدمات السحابية المعتمدة من إطار عمل خصوصية البيانات.



لمزيد من المعلومات حول برنامج إطار عمل خصوصية البيانات أو للاطلاع على الشهادة المطبقة على خدمات IBM السحابية، يُرجى الرجوع إلى برنامج إطار عمل خصوصية البيانات (DPF).