على عكس الأخطاء التي تنشأ في مرحلة جمع البيانات، فإن تقادم البيانات يعد نتيجة حتمية لمرور الزمن. تصبح البيانات متقادمة مع تغير الظروف التي تصفها، ما يؤدي إلى تدهور جودة البيانات وتوقيتها تدريجيًا.
البيانات المتقادمة لا تعلن عن نفسها. وتستمر عبر البنية التحتية للبيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل بهدوء على تشكيل القرارات بعد فترة طويلة من انتهاء دقتها. وجد تقرير في عام 2025 صادر عن معهد Institute for Business Value (IBV) أن 43% من رؤساء العمليات يحدِّدون مشكلات جودة البيانات كأولوية ذات أهمية قصوى في مجال البيانات.1
مع توسع المؤسسات في اعتمادها على البيانات في التحليلات والذكاء الاصطناعي، أصبحت عواقب العمل على بيانات قديمة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها، مثل الفرص الضائعة، وعدم الكفاءة التشغيلية، وتآكل الثقة في الأنظمة التي تدعم اتخاذ القرار.
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تصبح البيانات متقادمة عندما تتطور الظروف الواقعية التي تمثلها بشكل أسرع من تحديث البيانات نفسها. يمكن أن يحدث ذلك تدريجيًا من خلال الانجراف الروتيني في بيانات العملاء، أو بشكل مفاجئ من خلال الأحداث التي تجعل مجموعات البيانات الحالية قديمة بين عشية وضحاها (مثل الأزمة المالية لعام 2008 أو كوفيد-19 أو التعريفات الجمركية).
فهم السبب الجذري لتقادم البيانات أمر ضروري للتخفيف منها. تساهم عدة عوامل في تقادم البيانات:
عندما لا يتم جمع البيانات أو تحديثها بشكل متكرر، يمكن أن تحدث تناقضات بين ما تعكسه البيانات وما هو صحيح بالفعل. على سبيل المثال، ستكون مهمة المعالجة الدفعية الأسبوعية التي تغذي نظام قرار في الوقت الحقيقي، على سبيل المثال، عدم تطابق هيكلي يؤدي إلى مخرجات غير موثوقة.
حتى في الأنظمة المصممة للسرعة، يجب أن تنتقل البيانات عبر طبقات الاستيعاب والتحويل والتخزين قبل أن تصبح قابلة للاستخدام. تتسبب كل مرحلة في حدوث تأخيرات. في البيئات منخفضة زمن الانتقال مثل أنظمة معالجة المعاملات، تكون هذه التأخيرات في حدها الأدنى. أما في البنى المعقدة ذات المحطات المتعددة، فإنها تخلق نقاط اختناق يمكن أن تتراكم مسببةً تباطؤاً ملحوظاً، لا سيما عندما يتعلق الأمر بعمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو المزامنة عبر مصادر البيانات الموزعة.
قد تجمع المؤسسات بيانات كانت ذات صلة وقت جمع البيانات ولكن لم يتم تحديثها أبدًا. تظل مجموعات البيانات هذه متاحة - بل ويمكن الاستعلام عنها - دون أي إشارة إلى أن المعلومات التي تحتويها قد انتهت صلاحيتها. في بعض الحالات، تظل البيانات القديمة نشطة لمجرد عدم وجود سياسات احتفاظ أو إجراءات أرشفة لوضع علامة عليها أو إزالتها.
عندما تغير الأنظمة الأولية هيكلها أو منطقها دون نشر تلك التغييرات في المراحل التالية، فقد تكون البيانات التي تصل حديثة من الناحية الفنية ولكنها غير متوافقة دلاليًا. يمكن أن تؤدي واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي لا يتم إصدارها أو صيانتها باستمرار إلى حدوث تناقضات صامتة بين مصادر البيانات وعمليات سير العمل النهائية.
الأنظمة التي تعتمد على التخزين المؤقت لتحسين الأداء قد تقدم بيانات قديمة عن غير قصد إذا لم يتم إعداد منطق إلغاء الذاكرة المؤقتة بشكل صحيح. بدون تحديد عتبات محددة للوقت الذي يجب فيه تحديث البيانات المخزنة مؤقتًا أو التخلص منها، يمكن أن تستمر المعلومات المتقادمة لفترة أطول بكثير من المطلوب.
لا توجد البيانات المتقادمة بمعزل عن غيرها. وهذا أحد أبعاد مشكلة جودة البيانات الأوسع نطاقًا المتعلقة بمشكلات الدقة والاكتمال والاتساق ولكنها تختلف عنها. يمكن أن تكون مجموعة البيانات كاملة ومتسقة داخلياً مع كونها قديمة. وعلى العكس من ذلك، فإن حداثة البيانات وحدها لا تكفي إذا كانت البيانات الأساسية غير دقيقة.
ما يميز تقادم البيانات عن أبعاد الجودة الأخرى هو علاقته بالوقت والتوقيت. تتسبب جميع مشكلات جودة البيانات في إضعاف الثقة وجلب المخاطر، بيد أن البيانات المتقادمة تؤدي إلى ذلك بطريقة خاصة، حيث إنها تمنح مظهراً زائفاً من الموثوقية يفتقر إلى الجوهر الحقيقي؛ إذ تستمر الأنظمة في العمل، ويستمر اتخاذ القرارات. الفشل صامت وتراكمي بدلاً من أن يكون فوريًا ومرئيًا، مما يجعل قابلية الملاحظة والكفاءة التشغيلية أهدافًا لا تنفصل لأي برنامج إدارة البيانات جاد.
يمتد الخطر الناجم عن البيانات المتقادمة إلى ما هو أبعد من التقارير غير الدقيقة أو لوحات المعلومات الراكدة. تقدر أكثر من ربع الشركات أنها تخسر أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي سنويًا بسبب ضعف جودة البيانات. في بيئات البيانات الحديثة، خصوصًا تلك المبنية على الذكاء الاصطناعي والأتمتة- يمكن للبيانات القديمة أن تنتشر على نطاق واسع، لتلقي بظلالها على أنظمة لم تُهيأ في الأصل للتحقق من مدى حداثة مدخلاتها. تشمل المخاطر المحتملة ما يلي:
من المتوقع أن تتمكن النماذج المدربة على البيانات التاريخية من التعميم على الظروف الحالية. عندما تكون بيانات التدريب متقادمة، تتعلم الخوارزمية أنماطًا قد لا تعود صالحة. تظهر أبحاث IBV أن ما يقرب من نصف (45%) قادة الأعمال يشيرون إلى دقة البيانات والتحيز على أنهما عائق رئيسي أمام توسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي.
وبعد ذلك، تتفاقم المشكلة في أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، حيث يتم الاستعلام عن قاعدة المعرفة في الوقت الحقيقي. إذا لم يتم تحديث مخزن البيانات الأساسي، فإن منظومات التوليد المعزز بالاسترجاع المصممة جيدًا ستسترجع سياقًا قديمًا وتُظهره كاستجابة واثقة.
وفقا لدراسة أجراها IBV بعنوان From AI Projects to Profits، من المتوقع أن يرتفع سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ثمانية أضعاف، من 3% في 2024 إلى 25% بحلول نهاية 2026. ومع توسع هذه الأنظمة، تزداد أيضًا عواقب الإدخالات المتقادمة.
خطوط البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل مصممة للعمل بناء على البيانات، وليس لاستجوابها. بينما توجد إجراءات وقائية لاكتشاف الأخطاء الهيكلية ومشاكل المخططات، إلا أن اكتشاف التقادم أصعب. قد تصل البيانات بتنسيق سليم ومع ذلك تعكس ظروفًا غير دقيقة.
عندما تدخل البيانات المتقادمة إلى سير العمل الآلي، فإنها تؤدي إلى اتخاذ إجراء ما: تعديل نماذج تسعير؛ إظهار توصيات؛ إطلاق إشارات احتيال (أو عدم إطلاقها). الأتمتة تقوم بالضبط بما صُممت من أجله، على فرضية لم تعد صحيحة.
قد تبدو المثيلات الفردية للبيانات المتقادمة غير ضارة. لكن التعرض المتكرر للمعلومات القديمة - مثل بيانات العملاء التي لم يتم تحديثها أو بيانات المخزون المتأخرة بساعات - يتفاقم إلى تحيز منهجي. يتخذ القادة قراراتهم قائمًا على البيانات في ظل واقع تغيّر بهدوء، ما يخلق فرصًا ضائعة يصعب تتبع مصدرها.
في الصناعات المنظمة، دقة البيانات ليست مجرد مسألة تشغيلية. يمكن أن تعرض البيانات الشخصية القديمة أو أرقام التقارير غير المتوافقة المؤسسات لعقوبات تنظيمية وأضرار بالسمعة بموجب أطر مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومتطلبات حوكمة البيانات المماثلة. إدارة الأذونات وضوابط الوصول على البيانات المتقادمة تضيف طبقة أخرى من المخاطر الأمنية التي غالبًا ما تتجاهلها المؤسسات.
تظهر عواقب تقادم البيانات بشكل مختلف في مختلف الصناعات، ولكن النمط ثابت: تصل البيانات القديمة إلى نظام يتعامل معها على أنها حديثة، وتتأثر القرارات بالسلب نتيجة لذلك.
في مجال الرعاية الصحية، تحمل البيانات المتقادمة مخاطر أكبر. يمكن أن تؤدي سجلات المرضى التي تفتقر إلى التحديثات الأخيرة- قوائم الأدوية وسجلات الحساسية والتشخيصات الحديثة- إلى أخطاء سريرية. عندما يتأخر التكامل بين أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية، قد تعمل فرق الرعاية من معلومات قديمة في اللحظات التي تكون فيها القرارات مهمة للغاية.
في الخدمات المالية، تكون النماذج التي تعتمد على بيانات إدارة علاقات العملاء أو مصادر السوق معرضة بشكل خاص. قد توافق خوارزمية مخاطر الائتمان المدرّبة على بيانات لا تعكس الظروف الاقتصادية الحالية على التطبيقات أو ترفضها بناءً على واقع لم يعد موجودًا. حتى التأخير لساعات في البيانات في الوقت الحقيقي يمكن أن يترجم إلى تعرض ذي مغزى في البيئات عالية التردد.
في التجارة الإلكترونية، يمكن لبيانات المخزون المتقادمة أن تدفع العملاء لشراء منتجات لم تعد متوفرة في المخزون، ما يؤدي إلى فشل عمليات الشحن وتآكل جسور الثقة مع العملاء. عندما لا تتم مزامنة توفُّر المنتجات أو تسعيرها في الوقت الحقيقي عبر المنصات، فإن التأثيرات اللاحقة تمتد عبر العمليات وتجربة العملاء. رسم Scott Brokaw، نائب رئيس التكامل في IBM، الصورة مؤخرا في Think:
نظرًا لأن البيانات المتقادمة نادرًا ما تفشل بصوت عالٍ، فإن اكتشافها يتطلب أدوات مدروسة بدلاً من استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل تفاعلي. يمكن أن تساعد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) الخاصة بوقت استجابة البيانات في إضفاء الطابع الرسمي على التوقعات حول مدى ملاءمة البيانات الحالية قبل اعتبارها صالحة للاستخدام. هذه الاتفاقيات مهمة بشكل خاص في أنظمة القرار المؤتمتة وبيئات البيانات في الوقت الفعلي حيث يمكن حتى للتأخير البسيط أن يؤدي إلى تدهور النتائج.
تعد قابلية الملاحظة للبيانات- وهي ممارسة مراقبة وإدارة وصيانة البيانات عبر بنية البيانات التحتية في المؤسسة- جوهرية في هذا الجهد. ولتحقيق هذه الغاية، تقوم المؤسسات عادةً بتتبع العديد من المقاييس:
وجدت أبحاث شركة IBV أن الشركات التي لديها مخازن كبيرة من البيانات الموثوقة شهدت ما يقرب من ضعف العائد على الاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي لديها. بالنسبة للمؤسسات التي تقوم ببناء أنظمة الذكاء الاصطناعي أو أتمتة سير العمل عبر البيئات الموزعة، فإن التعامل مع حداثة البيانات كبعد جودة من الدرجة الأولى هو أمر أساسي للعمل بدقة وعلى نطاق واسع.
ومع ذلك، فإن الوقاية أكثر فعالية من المعالجة. يمكن للممارسات التالية أن تساعد المجموعة على التخفيف من انتشار البيانات المتقادمة وتأثيرها، وتحسين البنية التحتية للبيانات من أجل تحديثها:
غالبًا ما يتم تحديد متطلبات الحداثة في مرحلة تصميم مسارات معالجة البيانات. ويعني ذلك اختيار أنماط الاستيعاب -المعالجة على دفعات أو التدفق أو الهجين - بناءً على معدل التغيير في مصادر البيانات، وليس فقط على تكاليف التخزين أو العرف المعماري.
تحتوي مجموعات البيانات عادةً على بيانات وصفية تشير إلى تاريخ آخر تحديث لها ومستوى الحداثة الذي تنتمي إليه. يمكن جعل الطوابع الزمنية وجداول تحديث البيانات وعلامات دورة الحياة مرئية للمستهلكين النهائيين- سواء كان ذلك محللًا بشريًا لإعدادات لوحة المعلومات أو سير آلي يعمل بناءً على البيانات الجديدة. تساعد هذه الرؤية المستخدمين على تقييم الملاءمة قبل التصرف بناءً على البيانات.
بدلاً من الاعتماد على العمليات اليدوية للحفاظ على تحديث البيانات، يمكن للمجموعة تحديد نوافذ انتهاء الصلاحية الآلية وقواعد الأرشفة. إذا ظلت البيانات تتجاوز حد الحداثة، فيمكن وضع علامة عليها أو عزلها أو تحديثها. يمكن أيضًا تطبيق سياسات الاحتفاظ عبر مصادر البيانات لتقليل تكاليف التخزين والمخاطر الأمنية المرتبطة بتراكم البيانات القديمة.
حوكمة البيانات برامج التي تعالج حداثة البيانات إلى جانب أبعاد الجودة الأخرى مثل الدقة والاتساق للمؤسسات مجموعة أساسًا منظمًا لإدارة تقادم البيانات على نطاق واسع. يجب أن تحدد سياسات الحوكمة عتبات الحداثة المقبولة حسب حالة الاستخدام، وتعين ملكية الحفاظ عليها وتضع إجراءات واضحة تخص تكامل البيانات ومزامنتها عبر الأنظمة.
توفر أدوات الملاحظة للفرق رؤية فورية لصحة مسارات معالجة البيانات. من خلال مراقبة معدلات الاستقبال، زمن الانتقال، وتحديثات البيانات عبر المجموعة، يمكن للمؤسسات اكتشاف وحل مشاكل الحداثة قبل أن تؤثر في لوحة المعلومات أو نماذج التعلم الآلي أو سير العمل التجاري. يمكن أن تساهم مراقبة ETL، والتحقق من صحة واجهة برمجة التطبيقات، والتنبيه التلقائي على المعلومات القديمة في تعزيز مرونة إدارة البيانات.
بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد، يجب أن تمتد مراقبة جودة البيانات لتشمل الإدخال المستهلك في وقت الاستدلال، وليس فقط مجموعات البيانات المستخدمة أثناء التدريب. يمكن أن تساعد المراقبة المستمرة لقيم الميزات والسياق المسترجع ومدخلات النموذج في اكتشاف متى تتدهور حداثة البيانات إلى الحد الذي لا يمكن معه الوثوق بمخرجات النموذج. هذا أمر حساس بشكل خاص في الأنظمة الوكيلة حيث يمكن للبيانات القديمة أن تؤدي إلى إجراءات آلية على نطاق واسع.
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1 “The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect.” IBM Institute for Business Value, 12 November 2025