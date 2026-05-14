البيانات المتقادمة هي معلومات قديمة أو غير متوافقة مع الظروف الحالية أو لم تعد مناسبة للغرض المقصود منها. يُشار إليها أيضًا باسم المعلومات القديمة أو البيانات القديمة، وهي تمثل أحد أكثر التحديات انتشارًا والتي لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ في إدارة البيانات الحديثة.



على عكس الأخطاء التي تنشأ في مرحلة جمع البيانات، فإن تقادم البيانات يعد نتيجة حتمية لمرور الزمن. تصبح البيانات متقادمة مع تغير الظروف التي تصفها، ما يؤدي إلى تدهور جودة البيانات وتوقيتها تدريجيًا.

البيانات المتقادمة لا تعلن عن نفسها. وتستمر عبر البنية التحتية للبيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل بهدوء على تشكيل القرارات بعد فترة طويلة من انتهاء دقتها. وجد تقرير في عام 2025 صادر عن معهد Institute for Business Value (IBV) أن 43% من رؤساء العمليات يحدِّدون مشكلات جودة البيانات كأولوية ذات أهمية قصوى في مجال البيانات.1

مع توسع المؤسسات في اعتمادها على البيانات في التحليلات والذكاء الاصطناعي، أصبحت عواقب العمل على بيانات قديمة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها، مثل الفرص الضائعة، وعدم الكفاءة التشغيلية، وتآكل الثقة في الأنظمة التي تدعم اتخاذ القرار.