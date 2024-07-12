ما المقصود بالحوسبة الموزعة؟

تُحدث أنظمة الحوسبة الموزعة فرقًا كبيرًا. فكر في ذلك في المرة القادمة التي تلعب فيها لعبة أونلاين متعددة اللاعبين ضخمة (MMO). لإدارة مثل هذه الألعاب بفعالية، لا بد من أنظمة متكاملة تعمل بتناسق وثيق لتقديم تجربة سلسة عبر الإنترنت، يتشاركها آلاف اللاعبين في الوقت الفعلي.

تساعد الحوسبة الموزعة مزودي الخدمة على تنسيق هذا التزامن ومعالجة المهام الحوسبية بكفاءة نحو تحقيق هدف مشترك.

وهذا مجرد مثال واحد على التطبيقات المتنوعة وواسعة النطاق للحوسبة الموزعة، التي تشمل أيضًا إنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة للرسوم المتحركة، وتدريب الشبكات العصبية التي تُحاكي وظائف الدماغ البشري، وحل معادلات معقدة للغاية في مجالات مثل الكيمياء والفيزياء.

عادةً، يتعامل نموذج الحوسبة الموزعة مع أكثر المهام وأحمال التشغيل تطلبًا، ويتصدى لأكثر التحديات الحوسبية جدية، ولهذا يتطلب استخدام عناصر متعددة وذاكرة مشتركة.