ما المقصود بالحوسبة الموزعة؟

تُستخدم الحوسبة الموزعة للاستفادة من العديد من موارد الحوسبة الموجودة في مواقع مختلفة لتحقيق هدف حوسبي واحد.
تُحدث أنظمة الحوسبة الموزعة فرقًا كبيرًا. فكر في ذلك في المرة القادمة التي تلعب فيها لعبة أونلاين متعددة اللاعبين ضخمة (MMO). لإدارة مثل هذه الألعاب بفعالية، لا بد من أنظمة متكاملة تعمل بتناسق وثيق لتقديم تجربة سلسة عبر الإنترنت، يتشاركها آلاف اللاعبين في الوقت الفعلي.
تساعد الحوسبة الموزعة مزودي الخدمة على تنسيق هذا التزامن ومعالجة المهام الحوسبية بكفاءة نحو تحقيق هدف مشترك.
وهذا مجرد مثال واحد على التطبيقات المتنوعة وواسعة النطاق للحوسبة الموزعة، التي تشمل أيضًا إنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة للرسوم المتحركة، وتدريب الشبكات العصبية التي تُحاكي وظائف الدماغ البشري، وحل معادلات معقدة للغاية في مجالات مثل الكيمياء والفيزياء.
عادةً، يتعامل نموذج الحوسبة الموزعة مع أكثر المهام وأحمال التشغيل تطلبًا، ويتصدى لأكثر التحديات الحوسبية جدية، ولهذا يتطلب استخدام عناصر متعددة وذاكرة مشتركة.
تجمع الحوسبة الموزعة بين أجهزة كمبيوتر وخوادم وشبكات متعددة لتنفيذ مهام حوسبية تتفاوت من حيث الحجم والغرض. في أنظمة الحوسبة الصغيرة الموزعة التي تكون العناصر فيها قريبة من بعضها، يمكن ربط هذه العناصر من خلال شبكة المنطقة المحلية (LAN).
أما في الأنظمة الموزعة الأكبر، حيث تكون العناصر متباعدة جغرافيًا، فيتم ربطها عبر شبكات واسعة النطاق (WAN). تتشارك العناصر في النظام الموزع المعلومات من خلال أي نوع من الشبكات المستخدمة. ويُعد الإنترنت أبرز مثال معروف على نظام موزّع. ولعل المثال الأكثر إثارة للجدل للنظام الموزع في الآونة الأخيرة هو العملات المشفرة.
من منظور حوسبي، وبالنظر إلى عدد العناصر المشاركة عادةً، حتى أبسط أشكال الحوسبة الموزعة تحتوي عادةً على ثلاثة عناصر أساسية:
ومع ذلك، لا توجد قواعد صارمة ومحددة بشأن ما يشكّل حالة من الحوسبة الموزعة أو عدد العناصر البرمجية اللازمة لتفعيل وظيفتها. قد يكون هناك عدد قليل من العناصر التي تعمل ضمن تلك السلسلة (أو الشبكة)، أو قد يتضمن المثيل عددًا أكبر بكثير.
وهذه إحدى أبرز مزايا استخدام نظام حوسبة موزعة؛ إذ يمكن توسيع النظام بإضافة المزيد من الأجهزة. أما الميزة الأخرى المهمة فهي زيادة التكرار، لذا إذا تعطل أحد أجهزة الكمبيوتر في الشبكة لأي سبب، فإن عمل النظام يستمر دون انقطاع، رغم نقطة الفشل تلك.
يرتبط هذا المفهوم من التكرار الزائد ارتباطًا وثيقًا بالتركيز على تحمل الأعطال. تحمل الأعطال هو عملية تصحيحية تتيح لنظام التشغيل الاستجابة لحدوث عطل في البرامج أو الأجهزة وتصحيحه، بينما يستمر النظام في العمل. وقد أصبح مصطلح تحمل الأعطال يُستخدم كمقياس عام لمدى استمرارية الأعمال في مواجهة الأعطال المعطِّلة.
لذلك، لا تُقيّد أنظمة الحوسبة الموزعة بعدد محدد من العناصر. ولا يوجد أي شرط بأن تكون تلك العناصر متقاربة ماديًا أو متصلة عبر شبكات محلية (LAN). وبفضل القدرات الموسّعة لشبكات النطاق الواسع (WAN)، يمكن أن تفصل بين أجهزة الحوسبة في النظام الموزع قارات كاملة، مع الاحتفاظ بقدرتها التشغيلية.
تهدف أنظمة الحوسبة الموزعة إلى جعل شبكة الحوسبة الموزعة—بغض النظر عن حجمها ومكان وجود عناصرها—تعمل كما لو كانت جهاز كمبيوتر واحد. ويتحقق هذا التنسيق من خلال نظام معقد من تبادل الرسائل بين مختلف العناصر.
تحكم بروتوكولات الاتصال عملية تبادل الرسائل هذه، وتُنشئ نوعًا من العلاقة بين هذه العناصر. تُعرف هذه العلاقة باسم "الاقتران"، والذي يُعبَّر عنه عادةً بإحدى الصيغتين:
تتعامل الحوسبة الموزعة أيضًا مع كل من التأثيرات الإيجابية والسلبية للتزامن وهو التنفيذ المتزامن لتسلسلات تعليمات تشغيل متعددة في وقت واحد. ومن أبرز الجوانب الإيجابية للتزامن أنه يتيح الحوسبة المتوازية لسلاسل العمليات المتعددة. (يجب عدم الخلط بين الحوسبة المتوازية والمعالجة المتوازية، وهي عملية يقسم بموجبها مهام وقت التشغيل إلى مهام متعددة أصغر).
أما الآثار السلبية المرتبطة بالتزامن، فتشمل زيادة زمن الانتقال وظهور اختناقات قد تُبطئ النظام بشكل حاد عند تحميله بعدد مفرط من الطلبات من العناصر المختلفة.
يختلف التزامن عن مفهوم تعدد مؤشرات الترابط الذي يسمح لبرنامج واحد بالبقاء قيد التشغيل في أثناء تنفيذ مهام أخرى في الخلفية. أما التزامن، فيستهلك موارد أكثر لأنه يتضمن تشغيل خيوط متعددة في الوقت نفسه والوصول إلى موارد مشتركة بشكل متزامن.
بعض أحمال التشغيل ضخمة لدرجة أنها تفوق قدرة الأنظمة المنفردة على التعامل معها. وتقوم الحوسبة الموزعة بتوزيع هذه الأحمال بين عدة تجهيزات، مما يُتيح معالجة المهام الكبيرة بكفاءة.
تعمل الحوسبة الموزعة وفق مفهوم الأصول المشتركة، وتدعم مشاركة الموارد مثل البيانات والبرامج والأجهزة بين العناصر المختلفة ضمن تلك البيئة الموزعة.
تتعرّض حركة البيانات عبر الإنترنت في العديد من المؤسسات لتغيّرات سريعة وجذرية، وذلك ربما بسبب أخبار منشورة أو عوامل أخرى. توفّر الحوسبة الموزعة المرونة التي تحتاجها الشركات لتحمّل مثل هذه الطفرات.
تعمل الحوسبة الموزعة على زيادة مستويات الأداء من خلال تقسيم مهام المعالجة الكبيرة إلى مهام حوسبة أصغر، يتم توزيعها على عدد من أجهزة الكمبيوتر. وينتج عن ذلك تراكم في سرعة المعالجة الإجمالية، بالإضافة إلى سعة تخزين أكبر.
صحيح أن الحوسبة الموزعة تتطلّب تكلفة مبدئية أعلى من أنظمة المعالجة المركزية بسبب تعدّد الأنظمة، إلا أن هذه التكلفة تتوازن مع مرور الوقت بفضل الكفاءات المحققة، مثل انخفاض زمن الانتقال وسرعة الاستجابة. وفي نهاية المطاف، تُعدّ الحوسبة الموزعة أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالأنظمة المركزية.
يتم تصنيف أنواع الحوسبة الموزعة بناءً على بنية الحوسبة الموزعة المستخدمة في كل منها.
يعتمد هذا النوع من الأنظمة على بنية الخادم والعميل، ما يسمح بتشغيله على أكثر من نظام في الوقت نفسه. في هذا النوع من الأنظمة، يرسل العميل إدخالاً إلى الخادم على هيئة طلب. قد يكون هذا الطلب أمرًا بتنفيذ مهمة معينة أو للحصول على موارد حوسبية إضافية. يتولى الخادم تنفيذ المهمة أو تخصيص الموارد المطلوبة، ثم يُرسل ردًا إلى العميل يُفصّل فيه الإجراء المُتّخذ.
على عكس الأنظمة المركزية التي تعتمد على بنية الخادم والعميل، يستند النظام النظير إلى بنية النظير إلى النظير (peer-to-peer). تعمل هذه الأنظمة من خلال عُقد يمكن لكل منها أن تؤدي دور العميل أو الخادم؛ فتارة تطلب الموارد أو تنفيذ مهام، وتارة أخرى تستجيب لهذه الطلبات وتُنفّذ العمليات وتبلّغ بالنتائج. وبما أن هذه البنية لا تعتمد على تراتبية، فإن البرامج المتصلة بها تستطيع التفاعل بحرية تامة وتبادل البيانات مباشرة عبر الشبكات النظيرة.
يمكن اعتبار البرمجيات الوسيطة نوعًا من الوسيط البرمجي يعمل بين تطبيقين منفصلين؛ فهي تطبيق مستقل بحد ذاته، يتموضع بين تطبيقين آخرين ويُقدّم خدمات لكليهما. تؤدي البرمجيات الوسيطة كذلك دورًا تفسيريًا، إذ تعمل كمترجم بين تطبيقات التوافقية المختلفة التي تعمل على أنظمة متباينة، ما يتيح لهذه التطبيقات تبادل البيانات بحرية تامة.
سُميت هذه الأنظمة بهذا الاسم نظرًا لعدد الطبقات التي تُستخدم لتمثيل وظائف البرنامج. وعلى عكس بنية الخادم والعميل التقليدية التي يتم فيها تخزين البيانات ضمن نظام العميل، يحتفظ النظام ثلاثي الطبقات بالبيانات داخل الطبقة الوسطى، أي طبقة البيانات، بدلًا من تخزينها في الطرف العميل. تُحاط طبقة البيانات من جهة بطبقة التطبيق، ومن الجهة الأخرى بطبقة العرض. تُستخدم الأنظمة ثلاثية الطبقات بانتظام في مختلف تطبيقات الويب.
يُشار أحيانًا إلى النظام متعدد الطبقات بأنه نظام موزّع متعدد الطبقات، ويتميّز بقدرة غير محدودة على أداء الوظائف الشبكية، حيث يُوجّه هذه الوظائف إلى تطبيقات أخرى لمعالجتها. تشبه بنية الأنظمة متعددة المستويات تلك الموجودة في الأنظمة ثلاثية المستويات. وغالبًا ما يُستخدم النظم المتعددة المستويات كأساس لبنية العديد من خدمات الويب وأنظمة البيانات.
تمكّن الحوسبة الموزعة من استخدام أنماط برمجة متعددة (ويمكن اعتبارها أساليب برمجة مختلفة).
تُظهر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت براعة الحوسبة الموزعة من خلال تنفيذ العمليات في أماكن متعددة بشكل متزامن، حيث تستضيف فروع مختلفة من البنك خوادم مخصصة لخدمات محورية مثل خدمة العملاء، الأمان، ومعالجة المعاملات. يحدث كل شيء بشكل فوري وسلس، تمامًا كما يتوقّعه عملاء البنوك.
يعمل كل من الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) على إحداث نقلة نوعية في العديد من المجالات التكنولوجية، ولكن تأثيرهما لا يظهر في أي مكان أكثر وضوحًا الآن مما هو عليه في مجال الحوسبة نفسه. كلتا التقنيتين المتسارعتين تستخدمان الحوسبة الموزعة على نطاق واسع. وتحتاج الخوارزميات الكامنة وراء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى كميات كبيرة من البيانات لتدريب نماذجها، وتوفر الحوسبة الموزعة قوة المعالجة المطلوبة.
وقد بدأت قطاعات الطاقة والبيئة في استخدام الحوسبة الموزعة على نطاق واسع. فعلى صعيد الطاقة، تساعد الحوسبة الموزعة تقنية الشبكة الذكية في تنظيم استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها. كما تُستخدم الشبكات الذكية أيضًا في تجميع البيانات البيئية من أجهزة إدخال متعددة، مثل أجهزة الاستشعار والعدادات الذكية.
في القطاع المالي، بدأ العاملون في مجالات محددة بالفعل في استخدام أنظمة الحوسبة الموزعة. فعلى سبيل المثال، في مجال إدارة المخاطر، تحتاج المؤسسات المالية إلى كميات ضخمة من البيانات لإجراء حسابات معقدة تساعدها في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاحتمالات وتقييم المخاطر. وتُتيح الحوسبة الموزعة توزيع الأحمال الحوسبية بشكل متوازن على عدة أنظمة.
قدّمت الحوسبة الموزعة إسهامات بارزة في العديد من التخصصات العلمية، وساهمت في تحقيق بعض من أبرز الإنجازات العلمية. من بين هذه الإنجازات مصادم الهدرونات الكبير، وهو أقوى مُسرّع جسيمات في العالم. تعتمد التجارب المرتبطة به على جمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها، وهو ما يتطلب قدرات حوسبة موزعة عالية. وبالمثل، لعبت الحوسبة الموزعة دورًا محوريًا في مشروع الجينوم البشري، الذي هدف إلى رسم خريطة التسلسل الوراثي للحمض النووي البشري. كما تؤدي الحوسبة الموزعة أدوارًا أساسية في التنبؤ بالطقس ونمذجة المناخ.
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