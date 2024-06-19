تساعد محركات التوصية المستخدمين على اكتشاف المحتوى أو المنتجات أو الخدمات التي ربما لم يجدوها بأنفسهم. تُعد هذه الأنظمة جزءًا لا يتجزأ من توليد المبيعات وتنمية المشاركة في العديد من الأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما في ذلك مواقع التجارة الإلكترونية ومنصات بث الوسائط ومحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي.

يقترح نظام التوصية الفيلم أو الفيديو التالي لمشاهدته، أو أغنية مشابهة للاستماع إليها، أو نتائج بحث ذات صلة، أو منتجاً مكملاً لطلب معين.

تلعب الاقتراحات التي تم إنشاؤها بواسطة أنظمة التوصية أيضًا دورًا حيويًا في تخصيص تجارب المستخدم. وفقًا لبحث أجرته شركة الاستشارات الإدارية McKinsey (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، فإن التخصيص يمكن أن يزيد الإيرادات بنسبة تتراوح بين 5% –15%. كما أن 76% من العملاء يشعرون بالإحباط عندما لا يتم التفاعل معهم بشكل شخصي.

يتزايد حجم سوق أنظمة التوصية. في عام 2024، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق محركات التوصية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) نحو 6.88 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذا السوق ثلاث مرات في غضون 5 سنوات.