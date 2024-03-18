في بعض الأحيان، تشير الأدبيات إلى الأساليب القائمة على الذاكرة باعتبارها أساليب تعلم تعتمد على الأمثلة، حيث يشير هذا إلى كيفية إجراء التصفية القائمة على المستخدم والعنصر تنبؤات خاصة بحالة معينة من تفاعل المستخدم-العنصر، مثل تقييم المستخدم المستهدف لفيلم لم يشاهده بعد.

على النقيض من ذلك، فإن الأساليب القائمة على النموذج تنشئ نموذج تعلم آلي تنبؤي للبيانات، حيث يستخدم النموذج القيم الحالية في مصفوفة المستخدم-العنصر كمجموعة بيانات تدريبية، وينتج تنبؤات للقيم المفقودة باستخدام النموذج الناتج. وبالتالي تستخدم الأساليب القائمة على النموذج تقنيات علم البيانات وخوارزميات التعلم الآلي مثل أشجار القرار، ومصنِّفات بايز، والشبكات العصبية لتوصية المستخدمين بالعناصر.8

يُعَد تحليل المصفوفة إلى عوامل هو أحد أكثر أساليب التصفية التعاونية التي تحظى بنقاش واسع، وغالبًا ما تُصَنَّف كنوع من نماذج العوامل الكامنة. وباعتبار تحليل المصفوفة إلى عوامل هو أحد نماذج العوامل الكامنة، يفترض أنه يمكن الوقوف على التشابه بين المستخدمين أو العناصر من خلال عدد محدد من الخصائص. على سبيل المثال، يمكن التنبؤ بتقييم المستخدم لكتاب معين باستخدام بيانات مثل نوع الكتاب وعمر المستخدم أو جنسه فقط. وبذلك يهدف هذا التمثيل ذو الأبعاد الأدنى إلى تفسير، على سبيل المثال، تقييمات الكتب عن طريق تصنيف العناصر والمستخدمين بناءً على عدد قليل من الخصائص المختارة المُستَخلَصة من بيانات تعليقات المستخدمين.9 ونظرًا لأن هذه الطريقة تقلل من عدد الخصائص في الفضاء المتجهي، فإن تحليل المصفوفة إلى عوامل يعمل أيضًا بمثابة طريقة لتقليل الأبعاد.10