ما المقصود بالنموذج التوليدي؟

تعمل النماذج التوليدية على تحديد الأنماط والتوزيعات في بيانات التدريب ثم تطبيق هذه النتائج لتوليد بيانات جديدة استنادًا إلى مدخلات المستخدم. يتعلم النموذج خلال التدريب التعرُّف على التوزيعات الاحتمالية المشتركة للميزات في مجموعة البيانات التدريبية، ومن ثَمَّ يستخدم هذه المعرفة لإنشاء عينات بيانات جديدة مشابهة لتلك التي تدرب عليها.

عادةً ما يتم تدريب النماذج التوليدية باستخدام تقنيات التعلم غير الخاضع للإشراف : حيث تتم تغذيتها بكميات ضخمة من البيانات غير المصنفة وتحللها بنفسها. تكتشف النماذج توزيع البيانات، ما يساعدها على بناء المنطق الداخلي الذي تستخدمه بعد ذلك لإنشاء بيانات جديدة.

أثناء التدريب، يستخدم النموذج دالة الخسارة لقياس الفارق بين النتائج الواقعية وتوقعات النموذج. الهدف من التدريب هو تقليل دالة الخسارة، ما يجعل النتائج التي تم توليدها أقرب ما يمكن إلى الواقع.

يُعَد توليد المحتوى عملية احتمالية. فالنماذج التوليدية لا تعرف الأشياء بالطريقة نفسها التي يفهمها البشر. بدلًا من ذلك، تستخدم النماذج التوليدية معادلات رياضية معقدة للتنبؤ بالنتائج الأكثر احتمالًا استنادًا إلى القواعد التي تعلمتها خلال التدريب.