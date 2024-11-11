ما المقصود بالنموذج التوليدي؟

النموذج التوليدي هو نموذج تعلم آلي مصمم لإنشاء بيانات جديدة مشابهة لبيانات التدريب التي تم تدريبه عليها. تتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأنماط والتوزيعات من بيانات التدريب، ثم تطبق عمليات الفهم هذه لإنشاء محتوى جديد استجابةً لبيانات إدخال جديدة.
َما يميز نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي عن الأنواع الأخرى من الذكاء الاصطناعي هو قدرتها على توليد المحتوى. تُعَد النماذج التوليدية شبكات عصبية متقدمة تحاكي بنية الدماغ البشري وتطبق خوارزميات التعلم الآلي المعقدة لمعالجة بيانات التدريب وإنتاج مخرجات جديدة.
كانت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومطوروها القوة الدافعة الرئيسية وراء روح العصر في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة. تستمر النماذج التوليدية في الحصول على النصيب الأكبر من التغطية الإخبارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وجذب اهتمام واستثمارات كبيرة.
يُعَد الذكاء الاصطناعي التوليدي نوعًا من الذكاء الاصطناعي يستخدم نماذج متقدمة لتوليد محتوى جديد بناءً على مُدخل معين، وتشمل استخداماته تلخيص النصوص، وإنشاء النصوص، وتوليد الصور، بالإضافة إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد وإنشاء الأصوات.
تعمل النماذج التوليدية على تحديد الأنماط والتوزيعات في بيانات التدريب ثم تطبيق هذه النتائج لتوليد بيانات جديدة استنادًا إلى مدخلات المستخدم. يتعلم النموذج خلال التدريب التعرُّف على التوزيعات الاحتمالية المشتركة للميزات في مجموعة البيانات التدريبية، ومن ثَمَّ يستخدم هذه المعرفة لإنشاء عينات بيانات جديدة مشابهة لتلك التي تدرب عليها.
عادةً ما يتم تدريب النماذج التوليدية باستخدام تقنيات التعلم غير الخاضع للإشراف: حيث تتم تغذيتها بكميات ضخمة من البيانات غير المصنفة وتحللها بنفسها. تكتشف النماذج توزيع البيانات، ما يساعدها على بناء المنطق الداخلي الذي تستخدمه بعد ذلك لإنشاء بيانات جديدة.
أثناء التدريب، يستخدم النموذج دالة الخسارة لقياس الفارق بين النتائج الواقعية وتوقعات النموذج. الهدف من التدريب هو تقليل دالة الخسارة، ما يجعل النتائج التي تم توليدها أقرب ما يمكن إلى الواقع.
يُعَد توليد المحتوى عملية احتمالية. فالنماذج التوليدية لا تعرف الأشياء بالطريقة نفسها التي يفهمها البشر. بدلًا من ذلك، تستخدم النماذج التوليدية معادلات رياضية معقدة للتنبؤ بالنتائج الأكثر احتمالًا استنادًا إلى القواعد التي تعلمتها خلال التدريب.
تحاول النماذج التوليدية إنشاء بيانات جديدة من فئة معينة. تفصل النماذج التمييزية العناصر إلى مجموعات معروفة، بينما تحدِّد النماذج التجميعية كيفية تجميع العناصر في مجموعة بيانات. وتُجري النماذج التنبؤية تقديرات حول الأحداث أو الحالات المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.
تُستخدَم النماذج التمييزية في مهام التعلم الخاضع للإشراف حيث تكون التصنيفات أو الفئات للبيانات معروفة. العديد من النماذج التمييزية هي نماذج تصنيفية تحاول تحديد العلاقات بين السمات والتصنيفات، ثم تعمل على تعيين تصنيفات الفئات للبيانات الجديدة بناءً على الاحتمالية الشرطية لتلك التصنيفات.
على سبيل المثال، يمكن للنموذج التمييزي الذي تم تدريبه للتمييز بين صور الأسماك والطيور التنبؤ بما إذا كانت الصور أكثر احتمالًا أن تكون أسماكًا أو طيورًا. يُعَد التعرُّف على الصور، وهو نوع من التصنيف في التعلم الآلي، من التطبيقات الشائعة للنماذج التمييزية.
على الرغم من أن هناك فروقات واضحة بين النماذج التوليدية والنماذج التمييزية، إلا إنها تعمل معًا في كثير من الأحيان، مثلما يحدث في الشبكة التنافسية التوليدية (GAN).
تُستخدَم نماذج التجميع في مهام التعلم غير الخاضع للإشراف لتجميع السجلات داخل مجموعة بيانات في مجموعات. ويمكنها تحديد العناصر المتشابهة ومعرفة ما يفصل هذه العناصر عن المجموعات الأخرى في مجموعة البيانات.
تفتقر نماذج التجميع إلى المعرفة المسبقة بالعناصر في مجموعة البيانات، بما في ذلك معرفة عدد المجموعات التي قد تكون موجودة. قد يستخدم باحث السوق نموذج تجميع لتحديد شخصيات المشترين ضمن الفئات المستهدفة.
تُعالج النماذج التنبؤية البيانات التاريخية لإجراء تنبؤات حول الأحداث المستقبلية باستخدام التعلم الآلي والتحليل الإحصائي. غالبًا ما يتم استخدامها لمساعدة قادة الأعمال على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. وتعمل النماذج التنبؤية أيضًا على تشغيل خدمات النص التنبؤي وبرامج التعرُّف على الوجه والكشف عن الاحتيال وحلول سلسلة التوريد.
تتلقى النماذج التوليدية بيانات غير مصنفة أثناء التدريب. تُجري النماذج هندسة عكسية لمعايير التصنيف. بالنظر إلى تصنيف معين، ما الميزات التي تتسبب في تلقي نقطة البيانات هذا التصنيف؟ تريد النماذج التوليدية التنبؤ بميزات التصنيف ثم استخدام هذه الميزات لإنشاء أمثلة جديدة لتلك البيانات.
يمكن للنموذج التوليدي المدرَّب على إنشاء صور للحيوانات أن يحاول إنشاء صورة لسمكة بناءً على ما يعتقد أنه يميز السمكة عن الحيوانات الأخرى. ويُعَد إنشاء الصور حالة استخدام شائعة للنماذج التوليدية.
توجد أنواع عديدة من النماذج التوليدية، كلٌّ منها يحتوي على هيكل مميز خاص به: وهو بنية النموذج التي تحدِّد طريقة عمله. تُعَد النماذج التوليدية العميقة نوعًا فرعيًا من النماذج التوليدية التي تستخدم هياكل الشبكات العصبية متعددة الطبقات للتعلم الآلي لفهم العلاقات المعقدة ومتعددة الأوجه بين النقاط في مجموعة البيانات.
تتنبأ نماذج الانحدار الذاتي بنقطة البيانات التالية في تسلسل استنادًا إلى مثيلات البيانات السابقة. تتفوق المحولات في مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) نظرًا لقدرتها المعززة على معالجة السياق.
تُنشئ نماذج الانتشار بيانات جديدة عن طريق إضافة ضوضاء تدريجيًا إلى مجموعة البيانات، ثم معرفة كيفية إزالة الضوضاء وإنتاج مخرجات جديدة.
تعمل شبكات الخصومة التوليدية (GANs) على إقران نموذج تمييزي ونموذج توليدي معًا في المنافسة، والهدف هو أن يقوم التوليدي بإنشاء مخرجات تخدع التمييزي.
تضغط أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) بيانات الإدخال باستخدام وحدة تشفير، ثم تعكس العملية باستخدام وحدة فك تشفير لإنشاء بيانات جديدة مماثلة.
تتعلم النماذج القائمة على التدفق العلاقات بين التوزيعات البسيطة والمعقدة للبيانات من خلال العمليات الرياضية القابلة للعكس.
تتنبأ نماذج الانحدار الذاتي بالعنصر التالي في تسلسل بناءً على العناصر السابقة. ثم تُجري تقييمًا للعناصر في التسلسل لتحديد الارتباط الاحتمالي بينها، ثم تستخدم هذه المعلومات لتحديد عنصر جديد من المحتمل أن يتبعه.
الانحدار الذاتي هو نوع من الانحدار الخطي، وهو تقنية إحصائية تتنبأ بقيمة متغير بناءً على قيم 1 أو أكثر من المتغيرات. يركز الانحدار الذاتي على المتغير المستهدف ويأخذ قيمه عبر الزمن في الاعتبار. كما يختلف الانحدار الذاتي عن الانحدار اللوجستي في أنه يتنبأ بالقيم المحددة بينما الأخير يعطي فرصة مئوية لحدوث حدث معين.
تأخذ نماذج الانحدار الذاتي شكل الشبكات العصبية المتكررة (RNNs) أو بنية المحول.
ظهرت نماذج المحولات لأول مرة في 20171، وسرعان ما تفوقت على الشبكات العصبية المتكررة التي كانت حتى ذلك الحين الشكل الرائد لنموذج الانحدار الذاتي. فقد عالج المحول العديد من نقاط الضعف الواضحة في الشبكات العصبية المتكررة. كانت الشبكات العصبية المتكررة تجد صعوبة في التقاط التبعيات الطويلة المدى، العلاقات بين العناصر المتباعدة في تسلسل، وكانت غير فعَّالة حسابيًا لأنها كانت تعالج العناصر بشكل تسلسلي، واحدًا تلو الآخر.—
قدَّمت نماذج المحولات ابتكارَين بارزين تفوقا على الشبكات العصبية المتكررة، ما جعلها المعمارية الأساسية التي تعتمد عليها النماذج اللغوية الكبيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي:
المعالجة المتوازية: تعالج المحولات جميع العناصر في تسلسل في وقت واحد، ما يحسِّن الكفاءة مقارنةً بالشبكات العصبية المتكررة المتسلسلة. يمكن تدريب المحولات في وقت أقل بكثير، وخاصة مع مجموعات البيانات واسعة النطاق المطلوبة لتعزيز أداء النماذج اللغوية الكبيرة.
آليات الانتباه الذاتي: تستطيع المحولات أخذ الأهمية النسبية لجميع العناصر في التسلسل بعين الاعتبار أثناء معالجة العناصر. يمكِّن الانتباه الذاتي المحولات من التقاط العلاقات الرئيسية بين العناصر البعيدة في السلسلة، ما يوفر فهمًا سياقيًا لم تكن الشبكات العصبية المتكررة تتمتع به. حيث إن القدرة على معالجة السياق عبر تسلسلات إدخال كبيرة تجعل المحولات متميزة في مهام معالجة اللغة الطبيعية مثل توليد النصوص وترجمة اللغة.
من بين الأنواع الثلاثة لنماذج المحولات، أجهزة التشفير وأجهزة فك التشفير وأجهزة التشفير وفك التشفير معًا، يحتوي النوعان الأخيران على عناصر الانحدار الذاتي. تُعَد أدوات فك التشفير هي المكوِّن التوليدي وتستخدم الانحدار التلقائي لتوليد رموز مميزة مستندة إلى رموز مميزة تم إنشاؤها مسبقًا.
يتم استخدام نماذج الانحدار الذاتي، وخاصةً المحولات، على نطاق واسع اليوم. فالعديد من النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي التوليدي هي محولات، بما في ذلك GPT وGPT-4o من OpenAI، وClaude من Anthropic، وLlama من Meta، وGemini من Google، وGranite من IBM.
تتضمن حالات استخدام نموذج الانحدار الذاتي ما يلي:
معالجة اللغة الطبيعية: يمكن للمحولات معالجة استعلامات اللغة الطبيعية المعقدة والاستجابة بشكل محادثة من خلال إنشاء النص الآلي، ما يجعلها مثالية للاستخدام كروبوتات محادثة. على سبيل المثال، ChatGPT هو تطبيق روبوت المحادثة الخاص بشركة OpenAI لنموذج GPT التوليدي الخاص بها. تشمل تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية الأخرى تحليل المشاعر والتعرُّف على الكلام وتطبيقات تحويل النص إلى صوت وتلخيص المستندات.
دعم البرمجة: قدرات الانحدار الذاتي نفسها التي تمكِّن المحولات من التفوق في إنشاء النص تُتيح لها أيضًا تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية وإنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية.
التنبؤ بالسلاسل الزمنية: يمكن تطبيق الانحدار الذاتي بسهولة على توقعات السلاسل الزمنية، حيث يتنبأ النموذج بالقيم المستقبلية بناء على التوجهات السابقة. يتم تطبيق توقعات السلاسل الزمنية بشكل متكرر على النمذجة المالية وتنبؤات السوق والتنبؤ بالطقس.
التعلم المعزز: بدأت المحولات في رؤية الاستخدام في التعلم المعزز، وهي تقنية تدريب على التعلم الآلي تعلِّم كيفية اتخاذ القرار المستقل. يتم تطبيق المحولات أيضًا على مهام التصنيف.
تعمل نماذج الانتشار على إخفاء أو نشر بيانات الإدخال تدريجيًا عن طريق إضافة ضوضاء، ثم تحسين الفوضى التي أحدثتها وتحويلها إلى بيانات جديدة مماثلة. وتولِّد هذه النماذج بيانات جديدة عن طريق تعلم كيفية تحسين الضوضاء وتحويلها إلى بيانات مماثلة لمجموعات البيانات التدريبية الخاصة بها. وتعمل نماذج الانتشار من خلال عملية مكونة من ثلاث مراحل:
الخطوة 1: الانتشار: أثناء التدريب، يقوم النموذج تدريجيًا بإدخال ضوضاء إلى بيانات الإدخال الخاصة به حتى تصبح البيانات غير قابلة للتعرُّف عليها. يضيف النموذج قدرًا صغيرًا من الضوضاء الغاوسية إلى بيانات الإدخال في كل خطوة في عملية رياضية تُعرف باسم سلسلة ماركوف.
تخيَّل عملية الانتشار مثل عازف جيتار يقوم بزيادة قوة الصوت تدريجيًا على جهاز التضخيم حتى يصبح صوت جيتاره عبارة عن جدار من الضوضاء الصافية. هذه هي الطريقة التي يحصل بها عازفو الروك على الصوت المشوّش في موسيقاهم، على الرغم من أن ذلك لا يحدث عادةً إلى هذا الحد.
الخطوة 2: التعلم: يتتبع النموذج تطور البيانات التي تم إتلافها لفهم كيفية تغييرها خلال عملية إضافة الضوضاء. وتكرِّر نماذج الانتشار هذه العملية في كل مرحلة من مراحل إضافة الضوضاء.
الخطوة 3: الانتشار العكسي: من خلال فهم كيفية تأثير الضوضاء على البيانات، يتعلم نموذج الانتشار عكس عملية إضافة الضوضاء لإعادة بناء البيانات الأصلية. يهدف الانتشار العكسي إلى العودة عبر سلسلة ماركوف، مع إزالة الضوضاء الغاوسية تدريجيًا حتى تتبقى فقط البيانات النقية. يمكن تشبيه ذلك بعازف الجيتار في الخطوة الأولى الذي تلقى توبيخًا من زملائه في الفرقة وقام بتقليل مستوى الصوت إلى مستوى مقبول.
يتم تطبيق الخطوتين 1 و2 لتدريب نماذج الانتشار. بعد التدريب، تُنشئ نماذج الانتشار البيانات عن طريق الانتشار العكسي للضوضاء العشوائية "للعثور" على البيانات المحددة في مطالبة المستخدم.
غالبًا ما تُستخدم نماذج الانتشار في توليد الصور، ولها حالات استخدام بارزة أخرى أيضًا. وتشمل تطبيقات نموذج الانتشار ما يلي:
إنشاء الصور: تُستخدم نماذج الانتشار في تشغيل الأدوات الشائعة لإنشاء الصور وتكوينها مثل Midjourney وStable Diffusion وDALL-E 2 من OpenAI. تعمل هذه النماذج على توليد الصور استجابةً لطلبات المستخدمين. يمكن لنماذج الانتشار إنشاء صور عالية الجودة وواقعية، بما في ذلك صور لوجوه بشرية.
قضى مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي في عام 2023 بأنه لا يحق للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الحصول على حماية حقوق الطبع والنشر. وفي الوقت نفسه، ستحدد العديد من القضايا القانونية الجارية2 في النهاية إذا ما كانت الصور التي أنشأها الذكاء الاصطناعي تُدُّ انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.
الترميم والتوسيع: الترميم هو عملية تعديل الصورة من خلال إضافة أو إزالة محتوى داخلها، بينما التوسيع يعني توسيع الصورة لتتجاوز حدودها الأصلية.
النمذجة ثلاثية الأبعاد: تُعَد Google’s DreamFusion وNVIDIA’s Magic3D نماذج انتشار تُستخدَم لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد اعتمادًا على مدخلات نصية.
أبحاث السوق: تُظهر نماذج الانتشار كيفية تطور الأشياء بمرور الوقت، ما يجعلها مفيدة لفهم كيفية تفاعل المستهلكين مع منتج معين.
الكشف عن حالات الخلل: نظرًا لقدرتها على تعلم كيفية تغير البيانات بمرور الوقت، يمكن لنماذج الانتشار تحديد النقاط التي لا تتماشى مع الاتجاهات السائدة. تشمل تطبيقات الكشف عن حالات الخلل مجالات مثل الأمن الإلكتروني، ومنع الاحتيال، واكتشاف الأمراض.
تم تقديم الشبكات التنافسية التوليدية (GANs) في عام 2014، وهي من أوائل أنواع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تجمع بين نموذجين في منافسة. يُنشئ النموذج التوليدي مخرجات يجب على النموذج التمييزي تحديد إذا ما كانت حقيقية أو مزيفة. الهدف من هذه المنافسة هو أن يُنشئ المولِّد محتوى يمر باعتباره حقيقيًا عند تقييمه بواسطة النموذج التمييزي.
إذا كان المولِّد هو مزوّر الأعمال الفنية، فإن المميِّز هو الموثِّق الفني. قد يحصل تاجر الأعمال الفنية على عمل فني مزوّر ويحاول بيعه إلى المتحف، ولكن ليس قبل أن يجتاز العمل عملية التوثيق. وبينما يصبح المزوّر أفضل في تقليد الأساتذة العظماء، فقد يجد الموثق صعوبة في الكشف عن التزوير اللاحق. وسرعان ما يستضيف المتحف معرضًا مليئًا بالأعمال المزورة.
يمكن أن تؤدي عملية التدريب نفسها التي تؤدي إلى نتائج واقعية إلى انهيار النمط أيضًا: عندما يترك المولِّد بعض بيانات تدريبه ويقتصر على نطاق ضيق من أنواع العينات. تتطلب الشبكات التنافسية التوليدية (GANs)، وكذلك نماذج الانتشار والمحولات، مجموعات بيانات تدريب ضخمة لأداء فعِّال.
غالبًا ما تكون كلتا الشبكتين في GAN عبارة عن الشبكات العصبية التلافيفية (CNNs)، وهو نوع مبكر من الشبكات العصبية يتميز بأدائه القوي في مهام رؤية الكمبيوتر.
تُستخدم شبكات GAN بشكل أساسي في مجال رؤية الكمبيوتر والمهام الأخرى المتعلقة بالرسومات.
رؤية الكمبيوتر: رؤية الكمبيوتر هي استخدام التعلم الآلي لمعالجة المعلومات المستخلصة من الصور. تشمل مهام رؤية الكمبيوتر الشائعة اكتشاف الكائنات وتصنيفها، والتعرُّف على الوجوه، وترجمة لغة الإشارة، وتتبُّع الكائنات.
تعزيز البيانات: يمكن أن يُسهم تعزيز البيانات، وهو استخدام البيانات الموجودة مسبقًا لإنشاء المزيد من عينات البيانات، في تعزيز أداء رؤية الكمبيوتر بشكل أكبر باستخدام شبكات CNN. تختلف هذه العملية عن البيانات الاصطناعية من حيث أنها تتوسع في البيانات الحقيقية، بدلًا من إنشاء شيء من البداية.
تضغط أجهة التشفير الذاتي المتغيرة (VAEs) البيانات المدخلة، ثم تعمل على توسيع أو فك تشفير هذا الضغط لتوليد بيانات جديدة مشابهة. تتعلم أجهزة VAEs توزيع مجموعة البيانات التدريبية وتطبِّق تلك التوقعات عند توليد بيانات جديدة من العينات المشفرة. مثل جميع أجهزة التشفير الذاتي، تتكون VAEs من عنصرين: جهاز تشفير وجهاز فك تشفير.
تتمثل مهمة جهاز التشفير في معرفة المتغيرات الكامنة في مجموعة البيانات. المتغيرات الكامنة غير قابلة للملاحظة بشكل مباشر ولكن لها دورًا مهمًا في توزيع البيانات. يُعَد Latent space هو الاسم الجماعي لجميع المتغيرات الكامنة في مجموعة البيانات. يقوم جهاز التشفير بنمذجة المساحة الكامنة بطريقة تلتقط المعلومات اللازمة لإعادة بناء البيانات بدقة. ويتم حذف جميع المتغيرات الأخرى.
تستلم وحدة فك التشفير التمثيل المضغوط للبيانات، المعروف باسم عنق الزجاجة، وتُعيد بناءَه ليطابق الشكل الأصلي للبيانات. يُنتج جهاز فك التشفير الفعَّال مخرجات مشابهة للبيانات الأصلية قبل الضغط.
تواجه برامج التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) صعوبةً في مهام توليد الصور مقارنةً بنماذج الانتشار وشبكات GAN، لكنها تتفوق في مجالات أخرى.
إنشاء الصور: تُستخدم الشبكات التلقائية المتغيرة (VAEs) في إنشاء الصور، لكن نماذج الانتشار حلت محلها بشكل كبير في التطبيقات الشائعة لإنشاء الصور. بالمقارنة مع أدوات إنشاء الصور الأخرى، تميل الشبكات التلقائية المتغيرة إلى إنتاج صور أكثر ضبابية بسبب "توسيطها" للمجال الكامن.
علم الجينوم: تساعد الشبكات التلقائية المتغيرة علماء الوراثة على حساب قيم التربية، أي القيمة المتوقعة التي سيقدمها الحيوان من خلال نسله، وكذلك في تحديد درجات مخاطر الأمراض.
كشف حالات الخلل: تُعَد الشبكات التلقائية المتغيرة أقل تكلفة وأسهل تدريبًا مقارنةً بالشبكات التوليدية التنافسية (GANs) ونماذج الانتشار، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمهام كشف حالات الخلل. تتم مقارنة البيانات المُعاد إنشاؤها بالبيانات الأصلية لعزل الحالات التي تنحرف عن التوزيع المتوقع.
إكمال البيانات: يمكن لنماذج التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) توليد بيانات جديدة لاستبدال البيانات المفقودة واستعادة الملفات التالفة. تشمل الأمثلة تحسين جودة الملفات الصوتية، وإزالة الضوضاء من الفيديوهات، بالإضافة إلى تحسين الصور الطبية. وعلى الرغم من أن نماذج VAE تميل إلى إنتاج صور ضبابية عند توليدها من الصفر، إلا إنها قادرة على استعادة الصور الضبابية الموجودة مسبقًا عبر إزالة الضوضاء منها.
التعلم شبه الخاضع للإشراف: تساعد نماذج التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs) على تدريب المصنِّفات عن طريق استيعاب توزيع البيانات في مجموعات البيانات ذات التسمية غير المكتملة. كما تستطيع تنفيذ تعزيز البيانات لتوليد عينات تدريب إضافية للمصنِّف.
تعتمد النماذج القائمة على التدفق على تعلم توزيع البيانات من خلال سلسلة من التحويلات الرياضية القابلة للعكس. يمكن للبيانات أن تمر بشكل غير مفقود عبر هذا المسار، المعروف باسم التدفق الطبيعي، في أي اتجاه. وعلى عكس VAEs وGANs التي تقدِّر توزيعات البيانات، تتعلم النماذج القائمة على التدفق دالة الكثافة الاحتمالية لمجموعة البيانات بشكل صريح.
في مجموعة بيانات معينة، تصف دالة كثافة الاحتمال كيفية توزيع البيانات. تنتقل التدفقات الطبيعية من توزيعات بسيطة إلى توزيعات معقدة حتى يتم تحديد دالة كثافة الاحتمال للمتغير المستهدف.
يمكن للنماذج القائمة على التدفق توليد عينات بيانات جديدة تحافظ على الخصائص الإحصائية نفسها لمجموعة البيانات الأولية. ومثل جميع النماذج التوليدية، تعتمد العملية على مفهوم استخلاص عينات من بيانات التدريب وتطبيق عمليات رياضية إحصائية معقدة لإنتاج نتائج جديدة متشابهة.
تتألق النماذج القائمة على التدفق في الحالات التي يكون فيها التقييم الدقيق لتوزيع البيانات أمرًا بالغ الأهمية.
إنشاء الصور: تعمل النماذج المعتمدة على التدفقات على إنشاء الصور من خلال تمرير ضوضاء مُختارة عشوائيًا عبر تدفقات التطبيع لإنتاج صورة نقية. يُعَد PixelCNN نموذجًا بارزًا تم تطويره في عام 2016 لتوليد الصور، حيث يعتمد على الانحدار الذاتي لسلسلة التحويلات، ما يُتيح نمذجة الصور بكسلًا تلو الآخر.
تقدير الكثافة بدقة: يشير تقدير الكثافة إلى التحدي المتمثل في تحديد دالة كثافة الاحتمال لمجموعة بيانات بناءً على البيانات التي يمكن ملاحظتها. وعلى الرغم من قدرة النماذج القائمة على التدفقات على تمثيل التوزيعات البيانية المعقدة بدقة، إلا إنها تواجه صعوبة في استيعاب الاعتمادات بعيدة المدى مقارنةً بالمحولات.
إنشاء الرسوم البيانية الجزيئية: تُستخدَم النماذج القائمة على التدفقات في توليد الرسوم البيانية الجزيئية، حيث تتم نمذجة البنى الجزيئية الجديدة كرسوم بيانية بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويُعَد توليد الرسوم البيانية الجزيئية أداة مهمة تساعد العلماء والمهندسين على اكتشاف أدوية ومواد جديدة.
إن العمليات نفسها التي تؤدي غالبًا إلى نتائج مذهلة هي أيضًا السبب وراء هلوسة النماذج التوليدية: وذلك عندما تقدِّم معلومات غير صحيحة أو مضللة. تحدث الهلوسة أو التلفيقات عندما ترى النماذج أنماطًا في مجموعات بيانات التدريب لا وجود لها في الواقع.
على سبيل المثال، عند توجيه السؤال إلى ChatGPT-4o mini: "في أي حلقة من مسلسل Seinfeld يذهب Kramer إلى بنجلاديش؟"، كانت الإجابة كالتالي:
يسافر كرامر إلى بنجلاديش في الحلقة بعنوان "The Little Jerry"، وهي الحلقة 145 من Seinfeld. وهي الحلقة رقم 145 [مكرر] من العرض، وقد تم عرضها في الأصل خلال الموسم الثامن. في هذه الحلقة، يشارك كرامر في مخطط لاستيراد لعبة من بنجلاديش.
في حين أن The Little Jerry هي الحلقة رقم 145 من مسلسل Seinfeld وتم بثها خلال الموسم الثامن، إلا إنها تتضمن قيام كرامر بشراء وتدريب ديك - الذي يحمل اسم "ليتل جيري". وقد أدى طرح السؤال نفسه على روبوت المحادثة مرة أخرى إلى ظهور هلوسة ثانية مختلفة:
يسافر كرامر إلى بنجلاديش في الحلقة التي تحمل عنوان "The Maldives"، وهي الحلقة 18 من الموسم التاسع. في هذه الحلقة، يحاول بدء حياة جديدة بعد رحلته، وتدور القصة حول فكرة تحوله إلى صياد "بنجلاديشي".
في الواقع، الحلقة 18 من الموسم التاسع من مسلسل Seinfeld هي الحلقة The Frogger، وفيها لا يذهب كرامر إلى أبعد من مركز الشرطة. لا توجد حلقة من مسلسل Seinfeld بعنوان The Maldives، ولا يذهب كرامر إلى بنجلاديش في أي وقت من أوقات عرض المسلسل بالكامل.
مثلما من المعروف أن النماذج الانحدار الذاتي مثل GPT تهلوس بالحقائق المختلقة، يمكن أن تهلوس أنواع أخرى من النماذج بطريقتها الخاصة. تصوِّر نماذج الانتشار المستخدمة في إنشاء الصور أحيانًا كائنات العالم الحقيقي بطرق لا تتطابق مع الواقع.
على الرغم من أنه لا يمكن حتى الآن القضاء تمامًا على احتمالية هلوسة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا إنَّ أفضل الممارسات لتقليل هذه الهلوسة تشمل ما يلي:
الإرشادات الواضحة: كلما كان توجيه المستخدم أكثر وضوحًا، كانت إجابة الذكاء الاصطناعي أكثر تركيزًا. امنح الذكاء الاصطناعي مساحة ضمن التوجيه لتقديم إجابة تفصيلية.
التوجيه الواضح: تحديد دور واضح للذكاء الاصطناعي وتوجيهه لتقديم معلومات دقيقة وقابلة للتحقق يساعد على ضمان انعكاس الواقع بشكل أفضل في إجاباته.
البيانات عالية الجودة: كلما كانت بيانات التدريب الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي حديثة وذات صلة، انخفض احتمال أن تكون إجاباته متحيزة.
التحقق البشري: لا ينبغي استخدام النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون التحقق منها أولًا بواسطة أشخاص ذوي خبرة.
تقنية التوليد المعزّز بالاسترجاع (RAG) والضبط الدقيق: يُعَد استخدام تقنية RAG لتعزيز الذكاء الاصطناعي ببيانات موثوق بها وتحسين النماذج لتصبح أكثر تخصصًا في المجالات طريقتان فعَّالتان في تقليل الهلاوس.
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