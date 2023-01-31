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إنشاء بيانات اصطناعية باستخدام حلول IBM سجل للتعرف على تحديثات الذكاء الاصطناعي
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ما المقصود بالبيانات الاصطناعية؟

البيانات الاصطناعية هي بيانات يتم إنشاؤها اصطناعيًا من خلال محاكاة الكمبيوتر أو يمكن أن تولدها الخوارزميات لتحل محل بيانات العالم الحقيقي. ويمكن استخدام هذه البيانات كبديل لبيانات العالم الحقيقي أو مكمل لها في حال عدم توفر بيانات العالم الحقيقي بسهولة؛ ويمكنها أن تساعد أيضًا في تجارب علوم البيانات.

يمكن استخدام هذه البيانات الجديدة كعناصر نائبة لمجموعات بيانات الاختبار، ويجري استخدامها بشكل متكرر لتدريب نماذج التعلم الآلي بسبب أهميتها في مجال خصوصية البيانات. أحد الأمثلة على ذلك البيانات الاصطناعية المستخدمة في مجال الرعاية الصحية لحماية بيانات المرضى وتحسين التجارب السريرية. يأتي اهتمام قطاع الرعاية الصحية بهذه البيانات نتيجة للوائح الامتثال المحيطة ببيانات المرضى. فقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPPA) هو قانون فيدرالي يحمي معلومات الأفراد من حالات التمييز، والتي تساعد البيانات الاصطناعية في التغلب عليها من خلال إنشاء البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن البيانات اصطناعية، فإنها تعكس أحداث العالم الحقيقي على أساس رياضي وإحصائي. تكتسب هذه التقنية شعبية من حيث التطوير الإضافي للتعلم العميق والعديد من حالات الاستخدام الأخرى. 

تتوقع Gartner، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، أنه في عام 2024 سيتم صناعيًا إنشاء 60% من البيانات المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي التدريبية.
كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي المناسب

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كيف تعمل البيانات الاصطناعية؟

يتم إنشاء البيانات الاصطناعية برمجيًا باستخدام تقنيات التعلم الآلي لعكس الخصائص الإحصائية لبيانات العالم الحقيقي. ويمكن إنشاء البيانات الاصطناعية بعدة طرق، من دون حدود للحجم أو الوقت أو الموقع. 

يمكن جمع مجموعة البيانات من أحداث أو أشياء أو أشخاص حقيقيين باستخدام محاكاة الكمبيوتر أو الخوارزميات. إحدى طرق إنشاء البيانات الاصطناعية هي أدوات توليد البيانات مفتوحة المصدر، والتي يمكن شراؤها أو الحصول عليها. فأدوات توليد البيانات هي التي تُستخدم لإنشاء تلك البيانات الاصطناعية. عند استخدام الأداة، ومن خلال المرور بعملية البيانات الاصطناعية، يمكن لعلماء البيانات نمذجة المعلومات التي تم إنشاؤها بالفعل بواسطة بيانات العالم الحقيقي والاستفادة منها لإنشاء مجموعة بيانات جديدة. 

أحد الأمثلة على ذلك Synthetic Data Vault (SDV)، الذي تم تطويره في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو نظام بنائي لتوليد البيانات الاصطناعية للمكتبات "يسمح للمستخدمين بسهولة تعلم جدول واحد (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وجدول متعدد (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) ومتوالية زمنية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) لإنشاء بيانات اصطناعية جديدة بالتنسيق والخصائص الإحصائية نفسها مثل مجموعة البيانات الأصلية،" وفقا لنموذج SDV (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).

فيما يلي الأنواع المختلفة لطرق إنشاء البيانات الاصطناعية: 

أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAE): هي نماذج توليدية يتم فيها تدريب أزواج شبكات التشفير وفك التشفير على إعادة بناء توزيعات بيانات التدريب بطريقة تجعل المساحة الكامنة لشبكة التشفير خالية من الخلل.

الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) فيديو (8:22): أنشأ إيان جودفيلو الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) لإنشاء صور مزيفة تشبه الصور الحقيقية. تتمتع الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) بقابلية تطبيق واسعة في تدريب النماذج لإنشاء تمثيلات واقعية مفصلة للغاية.

الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) هي أداة تعلم آلي تستخدم شبكتين عصبيتين في بنيتها. والهدف من شبكة المولدات هو إنشاء مخرجات وهمية. فإذا استخدمنا مثال الأزهار، فإنها تأخذ أزهارًا حقيقية عشوائية وتنتج أزهارًا اصطناعية كمخرجات.
مقارنة بين البيانات الاصطناعية وزيادة البيانات وإخفاء هوية البيانات

مفهوم انتشار البيانات الاصطناعية جديد إلى حد ما، ومن ثَمَّ لا ينبغي الخلط بينه وبين زيادة البيانات أو إخفاء هوية البيانات. لنلقِ نظرة فاحصة على أوجه الاختلاف بين هذه المصطلحات.

زيادة البيانات هي تقنية تستخدم البيانات الأصلية مع بعض التغييرات الطفيفة وتنشئ نسخًا معدلة. والغرض منها هو زيادة مجموعة البيانات اصطناعيًا. أحد الاستخدامات الشائعة هو تكبير الصور باستخدام الفلاتر، مثل التشويه والتدوير، لإنشاء إصدارات جديدة من الصور أو الإطارات الحالية. على سبيل المثال، تعمل هذه التقنية على تفتيح الصورة أو تدويرها لإنشاء صورة جديدة. 

إخفاء هوية البيانات هو أسلوب يساعدك على حماية البيانات الحساسة، مثل معلومات التعريف الشخصية أو بيانات العمل المقيدة لتجنب مخاطر تعرض المعلومات السرية للخطر. ويتم تعريفه في قواعد السياسة التي يتم تطبيقها على أحد الأصول. وبحسب طريقة إخفاء هوية البيانات، يتم تنقيح البيانات أو إخفاؤها أو استبدالها في معاينة الأصل.

على عكس التقنيات المذكورة أعلاه، تستخدم البيانات الاصطناعية التعلم الآلي لتوليد بيانات جديدة اصطناعيًا بدلاً من تغيير بيانات العالم الحقيقي أو تعديلها.
أنواع البيانات الاصطناعية

تزداد شعبية البيانات الاصطناعية بسبب دقتها وقدرتها على إنشاء مجموعات بيانات تدريبية ضخمة لتدريب الشبكات العصبية من دون متاعب أو جهد أو تكلفة مرتبطة بتصنيف البيانات يدويًا. كما أنها تتميز بعدد كبير من الاستخدامات، وثمة العديد من الطرق التي يجب مراعاتها.

فيما يلي بعض أنواع البيانات الاصطناعية:

  • اصطناعية بالكامل: لا يتم استخدام بيانات حقيقية مع هذه التقنية. ومع ذلك، فقد يستخدم برنامج الكمبيوتر خصائص بيانات العالم الحقيقي لتضييق نطاق المعلمات الواقعية وتقديرها. عادة ما يحدد منشئ البيانات لهذه التقنية دالة الكثافة للميزات الموجودة في البيانات الحقيقية ثم تقدير المعلمات. ثم يتم إنشاء البيانات عشوائيًا، ولهذا السبب فهي يوفر حماية قوية للخصوصية. حيث يتم إخفاء البيانات المحمية بالخصوصية فقط باستخدام هذه التقنية.
  • اصطناعية جزئيًا: تحل هذه التقنية محل جزء من بعض الميزات الحساسة المحددة بقيم اصطناعية، وتحتفظ ببعض البيانات الحقيقية أو البيانات غير المهيكلة القائمة. وتُعد هذه التقنية مفيدة عندما يحاول علماء البيانات سد الثغرات في البيانات الأصلية، ويتم إجراؤها للحفاظ على الخصوصية في البيانات التي تم إنشاؤها حديثًا. تتضمن التقنيات المستخدمة لتوليد هذا النوع من البيانات تقنيات متعددة تستند إلى النماذج والتضمين.
  • هجينة: مزيج من البيانات الحقيقية والاصطناعية التي تأخذ سجلات عشوائية من مجموعة بيانات حقيقية وتقرنها بسجلات اصطناعية قريبة. تتمتع هذه التقنية بمزايا كل من البيانات الاصطناعية الكاملة والجزئية. ففي حين أنها تحافظ على الخصوصية بشكل جيد، فإن عيبها هو أنها تستغرق مدة معالجة أطول وتشغل مساحة ذاكرة أكبر.
فوائد البيانات الاصطناعية وتحدياتها

من المهم النظر إلى كل من الفوائد الجذابة والتحديات المرتبطة باستخدام البيانات الاصطناعية مع زيادة شعبيتها. يجب توفر متخصصي الذكاء الاصطناعي ذوي المهارات العالية الذين يفهمون مدى تعقيد كيفية عمل البيانات عند إنشاء بيانات اصطناعية. ويجب على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في استخدام البيانات الاصطناعية أيضًا إنشاء إطار عمل للتحقق من دقة مشاريع توليد البيانات الخاصة بها. 

  • جودة البيانات: على عكس بيانات العالم الحقيقي، تزيل البيانات الاصطناعية عدم الدقة أو الأخطاء التي يمكن أن تحدث عند العمل مع البيانات التي يتم تجميعها في العالم الحقيقي. يمكن أن توفر البيانات الاصطناعية بيانات عالية الجودة ومتوازنة إذا تم تزويدها بمتغيرات مناسبة. كما أن البيانات التي تم إنشاؤها اصطناعيًا قادرة أيضًا على ملء القيم المفقودة وإنشاء تسميات يمكن أن تتيح تنبؤات أكثر دقة لشركتك أو أعمالك.  

يُعد تصنيف البيانات عملية مستهلكة للوقت في رحلة التعلم الآلي، ومن ثَمَّ تزيل البيانات الاصطناعية هذه الخطوة المملة. فهي توفر الوقت وتخفض التكلفة. تم بالفعل إنشاء البيانات الاصطناعية اصطناعيًا، ومن ثَمَّ فقد تم تصنيفها بالفعل بشكل صحيح. 

  • قابلية التوسع: يتطلب استخدام التعلّم الآلي بشكل صحيح كميات هائلة من البيانات، وهنا يأتي دور البيانات الاصطناعية. في كثير من الأحيان، يصعب الحصول على حجم البيانات اللازمة لتدريب النموذج التنبئي واختباره، حيث يمكن للبيانات الاصطناعية أن تساعد وتملأ الفجوات لتكملة بيانات العالم الحقيقي وتحقيق نطاق مدخلات أكبر. 

ثمة فائدة أخرى للبيانات الاصطناعية وهي أنها مفيدة في الحصول على بيانات التدريب لحالات الحافة. هذه هي الأحداث أو المثيلات التي يمكن أن تحدث بشكل غير متكرر ولكنها حيوية لنموذج الذكاء الاصطناعي لديك. تسمح قدرة البيانات الاصطناعية على توفير البيانات لحالات الحافة للشركات بالابتكار بشكل أسرع في مجالات مختلفة لأنها لا تضطر إلى الانتظار حتى يتم إنشاء نقاط بيانات جديدة ونادرة.

هناك أيضًا بعض حالات الاستخدام التي قد تكون جديدة تمامًا ولا توجد بها بيانات حقيقية، حيث يمكن أن تؤدي البيانات المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي دورًا. أحد الأمثلة على ذلك هو إعداد مجموعات البيانات للتأثير المحتمل لوباء عالمي قد لا تتوفر لدينا بيانات حقيقية بخصوصه بالفعل.

  • سهولة الاستخدام: في كثير من الأحيان مع البيانات الواقعية توجد العديد من العوامل الخارجية التي يجب مراعاتها مثل الخصوصية وأخطاء التصفية واحتمال الاضطرار إلى تحويل البيانات لكي تتطابق التنسيقات. في حين أنه من الأسهل إنشاء البيانات غير الدقيقة والتكرارات وحذفها باستخدام البيانات الاصطناعية. وهذا يضمن حصول جميع البيانات على تنسيق وتصنيف موحدين، وهو أمر ضروري عند العمل باستخدام كميات هائلة من البيانات. 
  • التحيز: من فوائد البيانات الاصطناعية أنها يمكن أن تساعدنا في الحد من التحيزات لأنها يمكن أن تساعدنا في إنشاء مجموعات بيانات أكثر توازنًا. بينما تستند البيانات الاصطناعية إلى بيانات العالم الحقيقي، يمكن لنماذج التعلم الآلي التخفيف من تلك التحيزات التي تظهر. 

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاصطناعية ليست حلاً مثاليًا للقضاء على التحيز، كما هو موضح في أبحاث البيانات الاصطناعية عندما يتعلق الأمر بالمجال الطبي. حيث تُظهر الأبحاث أن بعض مجموعات المرضى يمكن أن تكون ممثلة تمثيلاً ناقصًا في بيانات العالم الحقيقي، ومن ثَمَّ يمكن أن يستمر التحيز في التعلم الآلي. 

  • الخصوصية: يتم التخلص من مخاوف الخصوصية الناجمة عن استخدام البيانات الحقيقية بشكل أو بآخر عند استخدام البيانات الاصطناعية، وهي فائدة كبيرة بالنسبة إلى الشركات. يمكن أن تكون البيانات المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي مماثلة لبيانات العالم الحقيقي، ومع ذلك لا يمكن إرجاعها إلى أي مجموعة أصلية واحدة. حيث توصف هذه التقنية كحل بديل لبيانات معلومات التعريف الشخصية التي لن تكون صالحة للاستخدام عادة. 
حالات استخدام مجال البيانات الاصطناعية  
  • مقدمو الرعاية الصحية: اكتسب استخدام البيانات الاصطناعية من خلال الشبكات التنافسية التوليدية (GANs) لنظام الذكاء الاصطناعي الكثير من الاهتمام بسبب قدرته على إنشاء "بيانات مزيفة عالية الدقة"، وفقًا لتقرير The Lancet (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). واكتسبت البيانات الاصطناعية شعبية لأنها يمكن أن تكون وسيلة لحماية خصوصية المرضى وتعزيز الأبحاث السريرية من دون تعرض السجلات الطبية للمرضى للخطر. "البيانات الاصطناعية لديها القدرة على إنشاء سجلات مزيفة للمرضى وتصوير طبي مزيف لا يمكن التعرف عليه حقًا لأن البيانات لا تتعلق بشخص حقيقي. فالبيانات الاصطناعية مشتقة من بيانات حقيقية أصلية، ومع ذلك لا يمكن أن تعزى أي نقطة بيانات اصطناعية إلى نقطة بيانات حقيقية واحدة"، وفقًا لما ذكرته The Lancet. 
  • المركبات ذاتية القيادة: تستخدم الشركات المنتجة للمركبات ذاتية القيادة بيانات اصطناعية للمساعدة في اختبار المركبات بأمان من خلال محاكاة واقعية. يمكن إنشاء البيانات الاصطناعية لتدريب المركبات ذاتية القيادة على التنقل في موقف سيارات وحول المشاة بطريقة المحاكاة. تساعد هذه التقنية على إحداث ثورة في مجال السيارات ذاتية القيادة، ويمكن أن تكون أحد أكبر الأسباب وراء وصولها إلى الطريق في العالم الحقيقي. تتطلب الطرق التقليدية لجمع البيانات وقوع حوادث أو تصادمات طرق مؤسفة في الوقت الفعلي، ولكن مع البيانات الاصطناعية، يمكن إنشاء المعلومات اصطناعيًا من دون وقوع أي حوادث.

  • الخدمات المصرفية: حقق القطاع المالي فوائد من وراء البيانات الاصطناعية بفضل قدرتها على كشف النشاط الاحتيالي على بطاقات الائتمان والخصم. حيث يمكن اكتشاف مدفوعات بطاقات الائتمان التي قد تبدو مثل بيانات المعاملات العادية باستخدام تقنيات البيانات الاصطناعية. يمكن استخدام البيانات الاصطناعية لاختبار أنظمة الكشف عن الاحتيال للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح و/أو إنشاء طرق جديدة للمضي قدمًا في عملية الاكتشاف. 
إسهامات IBM في البيانات الاصطناعية 

في حين زادت شعبية البيانات الاصطناعية في العديد من الصناعات المختلفة، إلا أن أبرز حالات استخدامها في IBM تشمل ما يلي:

  • التدريب على نموذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي: يتم استخدام البيانات الاصطناعية بشكل متزايد للتدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على ذلك الصور الاصطناعية المصممة لمهام ذكاء اصطناعي بعينها. حيث يتم إنشاء صور اصطناعية باستخدام الكمبيوتر لتبدو حقيقية، ولكنها لا تتطلب الأذونات التي تتطلبها بيانات العالم الحقيقي. إحدى طرق القيام بذلك هي استخدام النماذج التوليدية. لقد طور باحثو IBM، بالتعاون مع زملائهم في جامعة بوسطن ، نموذج Task2Sim (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يتعلم إنشاء بيانات مزيفة خاصة بمهمة محددة لنماذج تصنيف الصور المدربة مسبقًا. يقول روجيريو فيريس، الباحث لدى IBM الذي شارك في تأليف التقريرين: "يكمن جمال الصور الاصطناعية في إمكانية التحكم في معاييرها؛ الخلفية والإضاءة وطريقة عرض مكوناتها". "يمكنك إنشاء بيانات تدريب غير محدودة، وستحصل على تصنيفات مجانًا".
  • النماذج اللغوية: سلطت IBM الضوء على تقرير بحثي في المؤتمر الدولي لتمثيلات التعلم عام 2022، حيث أظهر الباحثون أن "التدريب المسبق للنموذج اللغوي على لغة مصطنعة ترتكز على الصور يمكن أن يسهِّل إتقان لغة منخفضة الموارد مثل اللغة الأردية"، وفقًا لما جاء في منشور على مدونة IBM. يقول يانغ تشانغ، الباحث لدى IBM في مختبر MIT-IBM Watson AI Lab: "عندما يتعلم الإنسان التحدث، فإنه يربط الكلمات بالمفاهيم البصرية. "ونحن نحاول هنا محاكاة هذا المفهوم".

 
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