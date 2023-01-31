ما المقصود بالبيانات الاصطناعية؟

يمكن استخدام هذه البيانات الجديدة كعناصر نائبة لمجموعات بيانات الاختبار، ويجري استخدامها بشكل متكرر لتدريب نماذج التعلم الآلي بسبب أهميتها في مجال خصوصية البيانات. أحد الأمثلة على ذلك البيانات الاصطناعية المستخدمة في مجال الرعاية الصحية لحماية بيانات المرضى وتحسين التجارب السريرية. يأتي اهتمام قطاع الرعاية الصحية بهذه البيانات نتيجة للوائح الامتثال المحيطة ببيانات المرضى. فقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPPA) هو قانون فيدرالي يحمي معلومات الأفراد من حالات التمييز، والتي تساعد البيانات الاصطناعية في التغلب عليها من خلال إنشاء البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن البيانات اصطناعية، فإنها تعكس أحداث العالم الحقيقي على أساس رياضي وإحصائي. تكتسب هذه التقنية شعبية من حيث التطوير الإضافي للتعلم العميق والعديد من حالات الاستخدام الأخرى.

تتوقع Gartner، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، أنه في عام 2024 سيتم صناعيًا إنشاء 60% من البيانات المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي التدريبية.

