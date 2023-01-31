ما المقصود بالبيانات الاصطناعية؟

البيانات الاصطناعية هي بيانات يتم إنشاؤها اصطناعيًا من خلال محاكاة الكمبيوتر أو يمكن أن تولدها الخوارزميات لتحل محل بيانات العالم الحقيقي. ويمكن استخدام هذه البيانات كبديل لبيانات العالم الحقيقي أو مكمل لها في حال عدم توفر بيانات العالم الحقيقي بسهولة؛ ويمكنها أن تساعد أيضًا في تجارب علوم البيانات.
يمكن استخدام هذه البيانات الجديدة كعناصر نائبة لمجموعات بيانات الاختبار، ويجري استخدامها بشكل متكرر لتدريب نماذج التعلم الآلي بسبب أهميتها في مجال خصوصية البيانات. أحد الأمثلة على ذلك البيانات الاصطناعية المستخدمة في مجال الرعاية الصحية لحماية بيانات المرضى وتحسين التجارب السريرية. يأتي اهتمام قطاع الرعاية الصحية بهذه البيانات نتيجة للوائح الامتثال المحيطة ببيانات المرضى. فقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPPA) هو قانون فيدرالي يحمي معلومات الأفراد من حالات التمييز، والتي تساعد البيانات الاصطناعية في التغلب عليها من خلال إنشاء البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من أن البيانات اصطناعية، فإنها تعكس أحداث العالم الحقيقي على أساس رياضي وإحصائي. تكتسب هذه التقنية شعبية من حيث التطوير الإضافي للتعلم العميق والعديد من حالات الاستخدام الأخرى.
تتوقع Gartner، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، أنه في عام 2024 سيتم صناعيًا إنشاء 60% من البيانات المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي التدريبية.
استخدم إطار عمل تحديد النماذج هذا لاختيار النموذج الأنسب مع تحقيق التوازن بين متطلبات الأداء في مؤسستك، واحتياجات التكلفة، والنشر، والمخاطر.
التسجيل للحصول على المستند التقني حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
يتم إنشاء البيانات الاصطناعية برمجيًا باستخدام تقنيات التعلم الآلي لعكس الخصائص الإحصائية لبيانات العالم الحقيقي. ويمكن إنشاء البيانات الاصطناعية بعدة طرق، من دون حدود للحجم أو الوقت أو الموقع.
يمكن جمع مجموعة البيانات من أحداث أو أشياء أو أشخاص حقيقيين باستخدام محاكاة الكمبيوتر أو الخوارزميات. إحدى طرق إنشاء البيانات الاصطناعية هي أدوات توليد البيانات مفتوحة المصدر، والتي يمكن شراؤها أو الحصول عليها. فأدوات توليد البيانات هي التي تُستخدم لإنشاء تلك البيانات الاصطناعية. عند استخدام الأداة، ومن خلال المرور بعملية البيانات الاصطناعية، يمكن لعلماء البيانات نمذجة المعلومات التي تم إنشاؤها بالفعل بواسطة بيانات العالم الحقيقي والاستفادة منها لإنشاء مجموعة بيانات جديدة.
أحد الأمثلة على ذلك Synthetic Data Vault (SDV)، الذي تم تطويره في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو نظام بنائي لتوليد البيانات الاصطناعية للمكتبات "يسمح للمستخدمين بسهولة تعلم جدول واحد (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وجدول متعدد (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) ومتوالية زمنية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) لإنشاء بيانات اصطناعية جديدة بالتنسيق والخصائص الإحصائية نفسها مثل مجموعة البيانات الأصلية،" وفقا لنموذج SDV (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
فيما يلي الأنواع المختلفة لطرق إنشاء البيانات الاصطناعية:
أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAE): هي نماذج توليدية يتم فيها تدريب أزواج شبكات التشفير وفك التشفير على إعادة بناء توزيعات بيانات التدريب بطريقة تجعل المساحة الكامنة لشبكة التشفير خالية من الخلل.
الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) فيديو (8:22): أنشأ إيان جودفيلو الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) لإنشاء صور مزيفة تشبه الصور الحقيقية. تتمتع الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) بقابلية تطبيق واسعة في تدريب النماذج لإنشاء تمثيلات واقعية مفصلة للغاية.
الشبكات التوليدية التنافسية (GANs) هي أداة تعلم آلي تستخدم شبكتين عصبيتين في بنيتها. والهدف من شبكة المولدات هو إنشاء مخرجات وهمية. فإذا استخدمنا مثال الأزهار، فإنها تأخذ أزهارًا حقيقية عشوائية وتنتج أزهارًا اصطناعية كمخرجات.
مفهوم انتشار البيانات الاصطناعية جديد إلى حد ما، ومن ثَمَّ لا ينبغي الخلط بينه وبين زيادة البيانات أو إخفاء هوية البيانات. لنلقِ نظرة فاحصة على أوجه الاختلاف بين هذه المصطلحات.
زيادة البيانات هي تقنية تستخدم البيانات الأصلية مع بعض التغييرات الطفيفة وتنشئ نسخًا معدلة. والغرض منها هو زيادة مجموعة البيانات اصطناعيًا. أحد الاستخدامات الشائعة هو تكبير الصور باستخدام الفلاتر، مثل التشويه والتدوير، لإنشاء إصدارات جديدة من الصور أو الإطارات الحالية. على سبيل المثال، تعمل هذه التقنية على تفتيح الصورة أو تدويرها لإنشاء صورة جديدة.
إخفاء هوية البيانات هو أسلوب يساعدك على حماية البيانات الحساسة، مثل معلومات التعريف الشخصية أو بيانات العمل المقيدة لتجنب مخاطر تعرض المعلومات السرية للخطر. ويتم تعريفه في قواعد السياسة التي يتم تطبيقها على أحد الأصول. وبحسب طريقة إخفاء هوية البيانات، يتم تنقيح البيانات أو إخفاؤها أو استبدالها في معاينة الأصل.
على عكس التقنيات المذكورة أعلاه، تستخدم البيانات الاصطناعية التعلم الآلي لتوليد بيانات جديدة اصطناعيًا بدلاً من تغيير بيانات العالم الحقيقي أو تعديلها.
تزداد شعبية البيانات الاصطناعية بسبب دقتها وقدرتها على إنشاء مجموعات بيانات تدريبية ضخمة لتدريب الشبكات العصبية من دون متاعب أو جهد أو تكلفة مرتبطة بتصنيف البيانات يدويًا. كما أنها تتميز بعدد كبير من الاستخدامات، وثمة العديد من الطرق التي يجب مراعاتها.
فيما يلي بعض أنواع البيانات الاصطناعية:
من المهم النظر إلى كل من الفوائد الجذابة والتحديات المرتبطة باستخدام البيانات الاصطناعية مع زيادة شعبيتها. يجب توفر متخصصي الذكاء الاصطناعي ذوي المهارات العالية الذين يفهمون مدى تعقيد كيفية عمل البيانات عند إنشاء بيانات اصطناعية. ويجب على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في استخدام البيانات الاصطناعية أيضًا إنشاء إطار عمل للتحقق من دقة مشاريع توليد البيانات الخاصة بها.
يُعد تصنيف البيانات عملية مستهلكة للوقت في رحلة التعلم الآلي، ومن ثَمَّ تزيل البيانات الاصطناعية هذه الخطوة المملة. فهي توفر الوقت وتخفض التكلفة. تم بالفعل إنشاء البيانات الاصطناعية اصطناعيًا، ومن ثَمَّ فقد تم تصنيفها بالفعل بشكل صحيح.
ثمة فائدة أخرى للبيانات الاصطناعية وهي أنها مفيدة في الحصول على بيانات التدريب لحالات الحافة. هذه هي الأحداث أو المثيلات التي يمكن أن تحدث بشكل غير متكرر ولكنها حيوية لنموذج الذكاء الاصطناعي لديك. تسمح قدرة البيانات الاصطناعية على توفير البيانات لحالات الحافة للشركات بالابتكار بشكل أسرع في مجالات مختلفة لأنها لا تضطر إلى الانتظار حتى يتم إنشاء نقاط بيانات جديدة ونادرة.
هناك أيضًا بعض حالات الاستخدام التي قد تكون جديدة تمامًا ولا توجد بها بيانات حقيقية، حيث يمكن أن تؤدي البيانات المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي دورًا. أحد الأمثلة على ذلك هو إعداد مجموعات البيانات للتأثير المحتمل لوباء عالمي قد لا تتوفر لدينا بيانات حقيقية بخصوصه بالفعل.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاصطناعية ليست حلاً مثاليًا للقضاء على التحيز، كما هو موضح في أبحاث البيانات الاصطناعية عندما يتعلق الأمر بالمجال الطبي. حيث تُظهر الأبحاث أن بعض مجموعات المرضى يمكن أن تكون ممثلة تمثيلاً ناقصًا في بيانات العالم الحقيقي، ومن ثَمَّ يمكن أن يستمر التحيز في التعلم الآلي.
الخدمات المصرفية: حقق القطاع المالي فوائد من وراء البيانات الاصطناعية بفضل قدرتها على كشف النشاط الاحتيالي على بطاقات الائتمان والخصم. حيث يمكن اكتشاف مدفوعات بطاقات الائتمان التي قد تبدو مثل بيانات المعاملات العادية باستخدام تقنيات البيانات الاصطناعية. يمكن استخدام البيانات الاصطناعية لاختبار أنظمة الكشف عن الاحتيال للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح و/أو إنشاء طرق جديدة للمضي قدمًا في عملية الاكتشاف.
في حين زادت شعبية البيانات الاصطناعية في العديد من الصناعات المختلفة، إلا أن أبرز حالات استخدامها في IBM تشمل ما يلي:
جرِّب نماذج الأساس لبناء نماذج التعلّم الآلي تلقائيًا في استوديو الجيل التالي الذي نوفره لمنشئي الذكاء الاصطناعي.
يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئ الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.