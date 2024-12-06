عندما تسمع كلمة "اصطناعية"، قد تربطها بشيء اصطناعي أو مصطنع. خذ على سبيل المثال الألياف الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون، وهي ألياف اصطناعية مصنوعة من خلال عمليات كيميائية.

على الرغم من أن الألياف الاصطناعية أقل تكلفة وأسهل في الإنتاج بكميات كبيرة، إلا أن جودتها يمكن أن تنافس جودة الألياف الطبيعية. وغالبًا ما يتم تصميمها لتحاكي نظيراتها الطبيعية ويتم تصميمها لاستخدامات محددة - سواء كانت ألياف مرنة من الإيلاستين أو الأكريليك المحتفظ بالحرارة أو البوليستر المتين.

ينطبق الأمر نفسه على البيانات الاصطناعية، حيث يمكن استخدام هذه المعلومات المُولَّدة صناعيًا لإثراء أو حتى استبدال البيانات الحقيقية عند تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) أو اختبارها. وبالمقارنة مع مجموعات البيانات الحقيقية التي قد تكون مكلفة في الحصول عليها، وصعبة الوصول، ويستغرق تصنيفها وقتًا طويلًا، ومحدودة الكمية، يمكن توليد البيانات الاصطناعية من خلال المحاكاة الحاسوبية أو النماذج التوليدية. يُتيح ذلك إنتاجها بتكلفة أقل، وبكميات غير محدودة تقريبًا، وبتخصيص يتناسب مع احتياجات المنظمة.

على الرغم من مزاياها، فإن البيانات الاصطناعية تواجه أيضًا تحديات. قد تكون عملية توليدها معقدة، حيث يجب على علماء البيانات توليد بيانات حقيقية مع الحفاظ على الجودة والخصوصية في الوقت نفسه.

لا تزال البيانات الاصطناعية تلعب دورًا متزايدًا. تتوقع شركة الأبحاث Gartner أن 75% من الشركات ستستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد بيانات عملاء اصطناعية بحلول عام 2026.1

لمساعدة المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من البيانات الاصطناعية، إليك 8 أفضل الممارسات لتوليد البيانات الاصطناعية: