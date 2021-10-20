ما المقصود بقاعدة البيانات العلائقية؟

عادة ما يتم تنظيم البيانات عبر جداول متعددة، والتي يمكن ربطها معًا باستخدام مفتاح أساسي أو مفتاح أجنبي. توضِّح هذه المعرِّفات الفريدة العلاقات المختلفة الموجودة بين الجداول، وعادةً ما يتم توضيح هذه العلاقات من خلال أنواع مختلفة من نماذج البيانات. يستخدِم المحللون استعلامات SQL للجمع بين نقاط البيانات المختلفة وتلخيص الأداء، ما يسمح للمؤسسات باكتساب الرؤى وتحسين سير العمل وتحديد الفرص الجديدة.

على سبيل المثال، تخيل أن شركتك تحتفظ بجدول قاعدة بيانات يحتوي على معلومات العميل، والتي تحتوي على بيانات الشركة على مستوى الحساب. قد يكون هناك أيضًا جدول مختلف يصف جميع الحركات الفردية التي تتوافق مع هذا الحساب. يمكن أن توفِّر هذه الجداول معًا معلومات حول الصناعات المختلفة التي تشتري منتج برمجيات معين.

قد تتضمّن الأعمدة (أو الحقول) في جدول العملاء ما يلي: معرِّف العميل، واسم الشركة، وعنوان الشركة، والقطاع، وغير ذلك؛ أما جدول المعاملات فقد يحتوي على أعمدة مثل: تاريخ المعاملة، ومعرِّف العميل، وقيمة المعاملة، وطريقة الدفع، وغير ذلك. يمكن ربط الجداول معًا باستخدام حقل معرِّف العميل المشترك. وبالتالي، يمكنك الاستعلام عن الجدول لإنتاج تقارير قيّمة، مثل تقارير المبيعات حسب الصناعة أو الشركة، والتي يمكن أن تساهم في توجيه الرسائل للعملاء المحتملين.

ترتبط قواعد البيانات العلائقية أيضًا عادةً بقواعد بيانات المعاملات، التي تنفِّذ الأوامر أو المعاملات بشكل جماعي. ومن الأمثلة الشائعة المستخدمة لتوضيح ذلك التحويل المصرفي. يتم سحب مبلغ محدد من حساب، ثم يتم إيداعه في حساب آخر. يتم سحب المبلغ الكامل وإيداعه، ولا يمكن تنفيذ هذه المعاملة بشكل جزئي بأي حال. المعاملات لها خصائص محددة. ممثَّلة بالاختصار ACID، تُعرَّف خصائص ACID على النحو التالي:

الذَرية: يتم تنفيذ كافة تغييرات البيانات كما لو كانت عملية واحدة. أي أنه يتم تنفيذ جميع التغييرات، أو لا يتم تنفيذ أي منها.

الاتساق: تظل البيانات في حالة اتساق من البداية إلى النهاية، ما يعزز سلامة البيانات.

العزل: لا تكون الحالة الوسيطة للمعاملة مرئية للمعاملات الأخرى، ونتيجةً لذلك، تبدو المعاملات المتزامنة وكأنها تُنفَّذ بشكل تسلسلي.

المتانة: بعد إكمال المعاملة بنجاح، تستمر التغييرات على البيانات ولا يتم التراجع عنها، حتى في حالة فشل النظام.

تُتيح هذه الخصائص معالجة المعاملات بشكل موثوق به.