تاريخ النشر: 06 مايو 2024
المساهمون: Jacob Murel (حاصل على دكتوراة) وEda Kavlakoglu
تلخيص النص يعني اختصار نص واحد أو أكثر إلى ملخصات أقل طولًا لتحسين استخراج المعلومات.
أما تلخيص النص (أو تلخيص المستند) التلقائي فهو إحدى طرق معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي يتم فيها تكثيف المعلومات من مستند نصي واحد أو أكثر إلى نص إخراجي أصلي. لا يوجد اتفاق على حجم النص الذي سيظهر في المخرجات — فبعض التعريفات تشير إلى أنه سيتم اختصار النص المدخل إلى 10% فقط، بينما بعض التعريفات الأخرى تشير إلى أنه سيكون 50%.1 وغالبًا ما تستخدم خوارزميات تلخيص النصوص هياكل التعلم العميق - المحوِّلات تحديدًا — لتحليل المستندات وإنشاء ملخصات نصية.
تعرَّف على المعوقات التي تَحُول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، لا سيما عدم تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعدم إيجاد حلول لإدارة المخاطر.
سجِّل للحصول على إرشادات حول نماذج الأساس
يوجد نوعان رئيسيان من التلخيص: التلخيص الاستخراجي والتلخيص التجريدي.
في التلخيص الاستخراجي، يتم استخراج الجمل غير المعدَّلة من مستندات النصوص الأصلية. الفرق الرئيسي بين خوارزميات الاستخراج هو كيفية تسجيل أهمية الجملة مع تقليل التكرار الموضوعي. الاختلافات في تقييم الجمل تحدد الجُمل التي يجب استخراجها والجُمل التي يجب الإبقاء عليها.
أما التلخيص التجريدي فيؤدي إلى إنشاء ملخصات أصلية باستخدام جُمل غير موجودة في مستندات النصوص الأصلية. ويتطلب هذا النوع من التوليد شبكات عصبية ونماذج لغوية كبيرة (LLM) لإنتاج تسلسلات نصية ذات معنى دلالي.
وكما هو ظاهر، يُعتبر التلخيص التجريدي أكثر تكلفة من التلخيص الاستخراجي من الناحية الحسابية، ويتطلب فهمًا أكثر تخصصًا للذكاء الاصطناعي والأنظمة التوليدية. وبطبيعة الحال، قد يستخدم تلخيص النصوص الاستخراجي أيضًا محوِّلات الشبكات العصبية — مثل GPT وBERT وBART — لإنشاء ملخصات. ومع ذلك، فإن الأساليب الاستخراجية لا تتطلب الشبكات العصبية.2
أظهرت التقييمات المقارنة التي أجريت على كل من التلخيص الاستخراجي والتلخيص التجريدي نتائج منوَّعة. على سبيل المثال، تشير بعض الأبحاث إلى أن التلخيص التجريدي أكثر عرضة للتخليط وما يشبه الهلوسة، أي ينتج معلومات مضللة أو كاذبة فعليًا.3 لكن مع ذلك، تشير الأبحاث الإضافية إلى أن الهلوسة التجريدية تتواءم في الواقع مع المعارف العالمية، حيث إنها مستمدة من مادة مصدر التلخيص ذاتها.4 وهناك مقارنات أخرى بين طريقة الاستخراج وطريقة التجريد أظهرت أن لكل طريقة منهما فوائدها النسبية. فبينما يرى المستخدمِون أن الملخصات التجريدية أكثر تماسكًا، يرون أيضًا أن الملخصات الاستخراجية أهم وأفيد.5 وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الجدل الدائر حول موضوع النص يؤثر في كيفية عرض المستخدمين لأنواع الملخصات المختلفة.6 وبالتالي، قد لا تكون هناك مقارنة تقييمية بطريقة واحد لواحد بين هذين النوعين من التلخيص.
كما هو الحال مع مهام معالجة اللغة الطبيعية الأخرى، يتطلب تلخيص النص أن تخضع البيانات النصية أولًا لمعالجة مسبقة. يتضمن ذلك التجزئة إلى رموز مميزة، وإزالة الكلمات غير المرغوب فيها، وتجريد الكلمة وإرجاع الكلمة إلى جذرها اللغوي، بهدف جعل مجموعة البيانات قابلة للقراءة من قِبل نموذج التعلم الآلي. بعد الانتهاء من المعالجة المسبقة، تتبع جميع طرق تلخيص النصوص الاستخراجية ثلاث خطوات عامة مستقلة هي: التمثيل، وتقييم الجملة، واختيار الجملة.
في مرحلة التمثيل، تُقسِّم الخوارزمية البيانات النصية المعالجة مسبقًا وتمثيلها لمقارنتها. إذ تُبنى العديد من هذه التمثيلات من نماذج حقائب الكلمات، والتي تمثل أجزاء النص - الكلمات أو الجُمل - كنقط بيانات في مساحة متجهة. قد تلجأ مجموعات البيانات الكبيرة متعددة المستندات إلى استخدام خوارزميّة "تردّد الكلمة-تردّد المستند العكسيّ" (TF-IDF)، وهو أحد أشكال مجموعة الكلمات التي تزن كل كلمة إذ تعكس مدى أهمية هذه الكلمة ضمن مجموعة نصية معينة. تعد أدوات نمذجة الموضوع مثل التحليل الدلالي الكامن (LSA) طريقة أخرى من طرق التمثيل، إذ تعمل على إنتاج مجموعات من الكلمات الرئيسية التلخيصية المرجَّحة بين كل المستندات. وهناك خوارزميات أخرى، مثل LexRank وTextRank، تستخدم الرسوم البيانية. تمثل هذه الأساليب المبنية على الرسم البياني الجُمل كعُقد (أو رؤوس) متصلة بخطوط وفقًا لدرجات التشابه الدلالي. كيف تقيس الخوارزميات التشابه الدلالي؟7
في مرحلة تقييم الجملة، كما هو واضح من اسم المرحلة، يتم تقييم كل جملة في النص حسب مدى أهميتها لهذا النص. وتنفِّذ التمثيلات المختلفة طرق تقييم مختلفة. على سبيل المثال، تُقيِّم مناهج تمثيل الموضوع كل جملة وفقًا لمدى تعبيرها عن الموضوع الرئيسي بشكل فردي أو دمج الموضوعات الرئيسية. على وجه التحديد، قد يتضمن هذا ترجيح الجُمل وفقًا للتكرار المشترك لكلمات الموضوع الرئيسية. في الطرق المعتمدة على الرسوم البيانية، يتم حساب مركزية الجملة. هذه الخوارزميات تحدد المركزية باستخدام خوارزميّة "تردّد الكلمة-تردّد المستند العكسيّ" (TF-IDF) لحساب مدى بعد عقدة جملة معينة عن مركز ثقل المستند في مساحة المتجه.8
الخطوة العامة الأخيرة في خوارزميات التلخيص الاستخراجي هي اختيار الجملة. من خلال تحديد الجمل حسب الأهمية، تختار الخوارزميات أهم الجمل على مستوى المستند أو على مستوى مجموعة منه. تشتمل هذه الجمل على الملخص الناتج. لكن ماذا لو حدث تداخل دلالي وموضوعي بين هذه الجمل؟ هنا تأتي خطوة اختيار الجملة والتي تهدف إلى تقليل التكرار في الملخصات النهائية. وتستفيد أساليب الأهمية الهامشية القصوى من نهج تكراري. إذ تُعيد حساب درجة أهمية الجملة، تحديدًا، وفق مدى تشابه تلك الجملة مع جُمل محددة بالفعل. تختار طرق الاختيار العمومية مجموعة فرعية من الجُمل الأكثر أهمية لتعظيم الأهمية الإجمالية وتقليل التكرار.9
وكما اتضح لنا من هذه النظرة العامة، يعد تلخيص النص بالطريقة الاستخراجية في نهاية المطاف مسألة تتعلق بترتيب النص (وفي أغلب الأحيان، الجملة). تعمل أساليب التلخيص الاستخراجي على تصنيف المستندات وسلاسلها النصية الاختبارية (للعينة والجُمل) حسب الترتيب أو إنتاج ملخص يتطابق بأفضل شكل ممكن مع الموضوعات المركزية المحددة في النصوص المتوفرة. بهذه الطريقة، يمكن فهم التلخيص الاستخراجي باعتباره شكلًا من أشكال استرجاع المعلومات.10
كما ذكرنا، تستخدم أساليب تلخيص النصوص بالطريقة التجريدية الشبكات العصبية لتوليد نص أصلي يلخص مستندًا واحدًا أو عدة مستندات. بينما توجد أنواع عديدة من أساليب تلخيص النصوص بالطريقة التجريدية، نجد أن المؤلفات والكتابات المنشورة في هذا المجال لا تستخدم أي نظام تصنيف شامل لوصف هذه الأساليب.11 عمومًا لا مانع من إلقاء نظرة عامة على الأهداف العامة لهذه الطرق المتنوعة.
كما هو الحال مع العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يهدف التلخيص التجريدي في النهاية إلى محاكاة الملخصات التي يقوم بها البشر. ومن أهم سمات هذه الطريقة هي ضغط الجملة، وهذا هو عين ما يفعله البشر عند تلخيص النصوص والجمل الطويلة واختصارها إلى جمل أقصر. عمومًا توجد طريقتان لضغط الجملة: الطريقة القائمة على القواعد والطريقة الإحصائية.
تعتمد الطريقة الأولى على المعرفة النحوية لتحليل الأجزاء النحوية. ثم تقوم هذه الأجزاء النحوية باستخدام الكلمات الرئيسية، أو الإشارات النحوية، أو حتى تسميات أجزاء من الكلام لاستخراج أجزاء من النص ثم دمجها معًا، ويتم ذلك وفق قالب محدد مسبقًا غالبًا. ويمكن تكوين وبناء هذا القالب من تحليل نصي آلي إضافي أو من قواعد محددة يضعها المستخدم.2
أما في طريقة الأساليب الإحصائية، فيتعلم النموذج أجزاء الجملة التي يجب إزالتها (سواء تم الحصول على النموذج من تدريب مسبق أو من ضبط دقيق). على سبيل المثال، قد تقوم أداة تحليل شجرة بناء الجملة بتحديد جُمل مماثلة من نص المدخَل وملء جُمل قابلة للمقارنة عبر بنية الشجرة. تعد شجرة التبعية أحد الهياكل التي تقوم بإنشاء نماذج للجمل وفقًا للعلاقة المتصورة بين الكلمات، بما يتواءم مع ترتيبات الفاعل والمُسند. قد تحتوي الجملة في هذا البناء الشجري على الفعل كعُقدة مركزية، وتفريع الفاعل والمفعول به (أي: الأسماء) وحروف العطف. ثم تتفرع الأفعال الإضافية من الأسماء التي ترتبط بها. بمجرد تمثيل النص في بنية شجرية، تختار الخوارزمية بعد ذلك الكلمات أو العبارات الشائعة لاستخدامها بواسطة شبكة توليدية في إنشاء ملخص جديد.12
يمثل دمج المعلومات جانبًا رئيسيًا آخر من التلخيص التجريدي، كما ألمحت إلى ذلك النظرة العامة السابقة على طريقة ضغط الجملة. في العادة يلخص الأشخاص المستندات بربط المعلومات من مقاطع متعددة في جملة أو عِبارة واحدة.2 من الطرق المقترحة لمحاكاة ذلك دمج الجملة في مجموعة متعددة المستندات. إذ تحدد هذه الطريقة العبارات الشائعة في مجموعة مستندات ودمجها باستخدام أسلوب يسمى "الحوسبة الشبكية" لإنتاج ملخص متماسك نحويًا باللغة الإنجليزية.13 وهناك طريقة أخرى مقترحة تستخدم نماذج موضوعية عصبية لتوليد الكلمات الرئيسية التي بدورها توجِّه عملية إنشاء الملخص. إذ تُدمج في هذه الطريقة الكلمات الرئيسية الشائعة التي تتناول النقاط الرئيسية في عدة مستندات واختصارها إلى جملة واحدة أو مجموعة نصوص ملخصة.14
الأمر الأخير الذي يجب الاهتمام به فيما يتعلق بتلخيص النص التجريدي هو ترتيب المعلومات. المعلومات الملخَّصة لا تتبع بالضرورة نفس ترتيب المستند المصدر الأولي. عندما يكتب الأشخاص ملخصات مثلاً، فإنهم غالبًا ما ينظمون المعلومات بشكل ذي علاقة بالفكرة الرئيسية، أي بشكل موضوعي. ومن الطرق المستخدمة للتنظيم الموضوعي المجموعات. إذ يتم تحديدًا تنظيم الجُمل المستخرجة في مجموعات وفقًا للمحتوى الموضوعي (كما يتم تحديده من خلال الكلمات الرئيسية المتزامنة). وعلى هذا المنوال، تشكل نماذج موضوعات الشبكة العصبية نهجًا محتملًا آخر لتنظيم المعلومات موضوعيًا.2
إذ يستخدم المطورون عددًا من مقاييس التقييم لتلخيص النص. وتعتمد الاختلافات في المقاييس بشكل عام على نوع الملخص المطلوب وميزة الملخص التي يريد الشخص قياسها.
يعد معيار BLEU(معيار التقييم ثنائي اللغة) أحد مقاييس التقييم ويُستخدم عادةً في الترجمة الآلية. إذ يقيس مدى التشابه بين الحقيقة الأساسية ومخرجات النموذج لتسلسل مكون من عدد n من الكلمات، والمعروفة باسم سلاسل n-gram. في حالة تلخيص النصوص، يقيس معيار BLEU مدى تكرار ومدى تداخل سلاسل n-gram في الملخص التلقائي ويقارنها بتلك الموجودة في الملخص الذي تم إنشاؤه بواسطة إنسان حقيقي، مع مراعاة التكرار المغلوط للكلمات في الطريقة الأولى. ثم تُستخدم درجات الدقة هذه لكل سلسلة n-gram فردية لحساب دقة النص الإجمالية، والمعروفة باسم دقة المتوسط الهندسي. تتراوح هذه القيمة النهائية بين 0 و1، إذ يشير الرقم الثاني إلى التوافق المثالي بين ملخصات النصوص التي يتم إنشاؤها بواسطة الآلة والبشر.15
تم اشتقاق مقياس ROUGE (التقييم الموجَّه نحو الاستدعاء لتقييم التلخيص) من مقياس BLEU لتقييم مهام التلخيص تحديدًا. ومثله مثل مقياس BLEU، فإنه يقارن ملخصات الآلة بالملخصات التي يكتبها الإنسان، وذلك باستخدام سلاسل n-gram. لكن بينما يقيس BLEU دقة الآلة، نجد أن ROUGE يقيس استدعاء الآلة. أو بعبارة أخرى، يحسب مقياس ROUGE دقة الملخص التلقائي وفقًا لعدد سلاسل n-gram من الملخص الذي تم إنشاؤه بواسطة الإنسان والموجود في الملخص التلقائي. يُعدُّ مقياس ROUGE، مثل مقياس BLEU، أي قيمة بين 0 و1، إذ تشير القيمة الأخيرة إلى التوافق المثالي بين ملخصات النصوص التي يتم إنشاؤها بواسطة الآلة والبشر.16
لاحظ أن هذه المقاييس تقوم بتقييم الناتج النهائي للنص الملخص. وهي تختلف عن طرق تقييم الجُمل العديدة المستخدمة في خوارزميات تلخيص النصوص التي تختار الجُمل والكلمات الرئيسية المناسبة لإنتاج الناتج الملخص النهائي.
وهناك عدد من المكتبات يتيح للمستخدمين تنفيذ أدوات تلخيص النص بسهولة في لغة Python. على سبيل المثال، تأتي مكتبة HuggingFace Transformers محمَّلة بـ BART، وهي بنية محوِّل ترميز وفك تشفير، لتوليد ملخصات نصية. توفر واجهة مهارات اللغة Language Skills API من OneAI أدوات لإنشاء ملخصات نصية بسهولة كذلك.
ويعد البحث السريع التطبيق الأكثر وضوحًا لتلخيص النصوص. وله استخدامات محتملة في مجموعة متنوعة من المجالات، كالمجال القانوني والأكاديمي والتسويقي. وأظهر الباحثون أيضًا كيف يمكن لمحوِّلات تلخيص النصوص أن تؤدي مهامًا إضافية.
الأخبارتشكل المقالات الإخبارية مجموعة بيانات مشتركة لاختبار ومقارنة طرق وأساليب تلخيص النصوص. ومع ذلك، فإن التلخيص ليس دومًا هو الهدف النهائي. ظهرت مجموعة من الدراسات تبحث في دور ملخصات النصوص المستمدة من المحوِّل كطريقة لاستخراج الميزات لتشغيل نماذج اكتشاف الأخبار المزيفة.17 ومثل هذا البحث يُظهر إمكانات واعدة ويوضح كيف يمكن اعتماد ملخصات النصوص لاستخدامات أكثر شمولًا من مجرد توفير الوقت في قراءة نصوص متعددة.
ويعد تلخيص نص مكتوب بلغات مختلفة فرعًا من فروع تلخيص النصوص الذي يتداخل مع الترجمة الآلية. ومن المؤكد أن هذا ليس مجالًا بحثيًّا كبيرًا كمجال التلخيص في حد ذاته أو الترجمة في حد ذاتها. عمومًا نجد أن هدف الحصول على تلخيص نص مكتوب بلغة مصدر أو مجموعة نصوص مكتوبة بلغة مستهدفة مختلفة يفرض مجموعة من التحديات الجديدة.18 ويستكشف أحد الأبحاث المنشورة التلخيص بين اللغات باستخدام النصوص التاريخية. إذ يتم في هذه المهمة التعامل مع المتغيرات اللغوية التاريخية (على سبيل المثال، الصينية القديمة في مقابل الصينية الحديثة، أو اليونانية الأتيكية في مقابل اليونانية الحديثة) كلغات مميزة. وتستخدم التجربة المحددة تضمينات الكلمات إلى جانب التلخيص الاستخراجي والتلخيص التجريدي وطرق التعلّم القائم على نقل المهام (TL) لإنتاج تلخيصات حديثة لوثائق مكتوبة من آلاف السنين بلغات قديمة.19
تجمع معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بين اللغويات الحاسوبية والنماذج الإحصائية ونماذج التعلم الآلي لتمكين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية من التعرُّف على النص والكلام وفهمهما وإنشائهما.
شاهد العرض التوضيحي لترى كيف يمكن لمنصة watsonx.ai تحويل نص كثيف إلى نظرة عامة تنفيذية مخصصة حسب احتياجاتك، وتسجيل النقاط الرئيسية من التقارير المالية ونصوص الاجتماعات وغير ذلك الكثير.
استخدم التلخيص الاستخراجي لتقليل وقت القراءة، وتسهيل عملية الاختيار، وتحسين كفاءة الفهرسة.
يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئ الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
1 Juan-Manuel Torres-Moreno, Automatic Text Summarization, Wiley, 2014.
2 Aggarwal, Machine Learning for Text, Springer. Bettina Berendt, “Text Mining for News and Blogs Analysis,” Encyclopedia of Machine Learning and Data Science, Springer, 2020.
3 Haopeng Zhang, Xiao Liu, and Jiawei Zhang, “Extractive Summarization via ChatGPT for Faithful Summary Generation,” Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, https://aclanthology.org/2023.findings-emnlp.214/ .
4 Meng Cao, Yue Dong, and Jackie Cheung, “Hallucinated but Factual! Inspecting the Factuality of Hallucinations in Abstractive Summarization,” Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2022, https://aclanthology.org/2022.acl-long.236/ .
5 Jonathan Pilault, Raymond Li, Sandeep Subramanian, and Chris Pal, “On Extractive and Abstractive Neural Document Summarization with Transformer Language Models,” Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2020, https://aclanthology.org/2020.emnlp-main.748/.
6 Giuseppe Carenini and Jackie C. K. Cheung, “Extractive vs. NLG-based Abstractive Summarization of Evaluative Text: The Effect of Corpus Controversiality,” Proceedings of the Fifth International Natural Language Generation Conference, 2008, https://aclanthology.org/W08-1106/ .
7 Ani Nenkova and Kathleen McKeown, “A Survey of Text Summarization Techniques,” Text Mining Data, Springer, 2012. Wafaa S. El-Kassas, Cherif R. Salama, Ahmed A. Rafea, and Hoda K. Mohamed, “Automatic text summarization: A comprehensive survey,” Expert Systems with Applications, 165, 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417420305030 .
8 Ani Nenkova and Kathleen McKeown, “A Survey of Text Summarization Techniques,” Text Mining Data, Springer, 2012. Steven Shearing, Abigail Gertner, Benjamin Wellner, and Liz Merkhofe, “Automated Text Summarization: A Review and Recommendations,” Technical Report, MITRE Corporation, 2020.
9 Ani Nenkova and Kathleen McKeown, “A Survey of Text Summarization Techniques,” Text Mining Data, Springer, 2012.
10 Jade Goldsteiny, Mark Kantrowitz, Vibhu Mittal, and Jaime Carbonell, “Summarizing Text Documents: Sentence Selection and Evaluation Metrics,” Proceedings of the 22nd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, 1999, pp. 121-128, https://www.cs.cmu.edu/~jgc/publication/Summarizing_Text_Documents_Sentence_SIGIR_1999.pdf .
11 Som Gupta and S.K. Gupta, “Abstractive summarization: An overview of the state of the art,” Expert Systems With Applications, 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417418307735 . Wafaa S. El-Kassas, Cherif R. Salama, Ahmed A. Rafea, and Hoda K. Mohamed, “Automatic text summarization: A comprehensive survey,” Expert Systems With Applications, 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417420305030 . Hui Lin and Vincent Ng, “Abstractive Summarization: A Survey of the State of the Art,” Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 33, No. 1, 2019, pp. 9815-9822, https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5056.
12 Som Gupta and S.K. Gupta, “Abstractive summarization: An overview of the state of the art,” Expert Systems With Applications, 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417418307735. Regina Barzilay and Kathleen R. McKeown, “Sentence Fusion for Multidocument News Summarization,” Computational Linguistics, Vol. 31, No. 3, 2005, pp. 297-328, https://aclanthology.org/J05-3002/.
13 Regina Barzilay and Kathleen R. McKeown, “Sentence Fusion for Multidocument News Summarization,” Computational Linguistics, Vol. 31, No. 3, 2005, pp. 297-328, https://aclanthology.org/J05-3002/.
14 Peng Cui and Le Hu, “Topic-Guided Abstractive Multi-Document Summarization,” Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021, https://aclanthology.org/2021.findings-emnlp.126/ .
15 Kishore Papineni, Salim Roukos, Todd Ward, and Wei-Jing Zhu, “Bleu: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation,” Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2002, https://aclanthology.org/P02-1040/ .
16 Chin-Yew Lin, “ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries,” Text Summarization Branches Out, https://aclanthology.org/W04-1013/.
17 Soheil Esmaeilzadeh, Gao Xian Peh, and Angela Xu, “Neural Abstractive Text Summarization and Fake News Detection,” 2019, https://arxiv.org/abs/1904.00788. Philipp Hartl and Udo Kruschwitz, “Applying Automatic Text Summarization for Fake News Detection,” Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference, 2022, https://aclanthology.org/2022.lrec-1.289/.
18 Jiaan Wang, Fandong Meng, Duo Zheng, Yunlong Liang, Zhixu Li, Jianfeng Qu, and Jie Zhou, “A Survey on Cross-Lingual Summarization,” Transactions of the Association for Computational Linguistics, Vol. 10, 2022, https://aclanthology.org/2022.tacl-1.75/ .
19 Xutan Peng, Yi Zheng, Chenghua Lin, and Advaith Siddharthan, “Summarising Historical Text in Modern Languages,” Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, 2021, https://aclanthology.org/2021.eacl-main.273/.