يوجد نوعان رئيسيان من التلخيص: التلخيص الاستخراجي والتلخيص التجريدي.

في التلخيص الاستخراجي، يتم استخراج الجمل غير المعدَّلة من مستندات النصوص الأصلية. الفرق الرئيسي بين خوارزميات الاستخراج هو كيفية تسجيل أهمية الجملة مع تقليل التكرار الموضوعي. الاختلافات في تقييم الجمل تحدد الجُمل التي يجب استخراجها والجُمل التي يجب الإبقاء عليها.

أما التلخيص التجريدي فيؤدي إلى إنشاء ملخصات أصلية باستخدام جُمل غير موجودة في مستندات النصوص الأصلية. ويتطلب هذا النوع من التوليد شبكات عصبية ونماذج لغوية كبيرة (LLM) لإنتاج تسلسلات نصية ذات معنى دلالي.

وكما هو ظاهر، يُعتبر التلخيص التجريدي أكثر تكلفة من التلخيص الاستخراجي من الناحية الحسابية، ويتطلب فهمًا أكثر تخصصًا للذكاء الاصطناعي والأنظمة التوليدية. وبطبيعة الحال، قد يستخدم تلخيص النصوص الاستخراجي أيضًا محوِّلات الشبكات العصبية — مثل GPT وBERT وBART — لإنشاء ملخصات. ومع ذلك، فإن الأساليب الاستخراجية لا تتطلب الشبكات العصبية.2