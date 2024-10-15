تشير زيادة البيانات بمعناها العام إلى طرق لاستكمال ما يسمى بمجموعات البيانات غير المكتملة من خلال توفير نقاط بيانات مفقودة من أجل زيادة قابلية تحليل مجموعة البيانات.1 يتجلى هذا في التعلم الآلي من خلال إنشاء نسخ معدلة من البيانات الموجودة مسبقًا لزيادة حجم وتنوع مجموعة البيانات. وبالتالي، فيما يتعلق بالتعلّم الآلي، يمكن فهم البيانات المعززة على أنها بيانات مصطنعة توفر بيانات العالم الحقيقي الغائبة المحتملة.

تعمل زيادة البيانات على تحسين تطوير نموذج التعلم الآلي وتعميمه. وبعبارة أخرى، يمكن لزيادة البيانات أن تقلل من فرط التخصيص وتحسن من فعالية النموذج.2 يعد افتراض أن مجموعات البيانات الكبيرة والمتنوعة تساوي أداءً أفضل للنموذج أمر بديهي للتعلم الآلي. ومع ذلك، لعدد من الأسباب—بدءًا من المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات والخصوصية ووصولاً إلى الجهد الذي يستغرق وقتًا طويلاً لتجميع البيانات الضرورية يدويًا—فقد يكون الحصول على بيانات كافية أمرًا صعبًا. توفر زيادة البيانات وسيلة فعالة لزيادة حجم مجموعة البيانات وتنوعها. في الواقع، يستخدم الباحثون زيادة البيانات على نطاق واسع لتصحيح مجموعات البيانات غير المتوازنة.3

توفر العديد من إطارات عمل التعلم العميق، مثل PyTorch وKeras وTensorflow وظائف لزيادة البيانات، وخاصةً مجموعات البيانات التي تتكون من الصور. كما اعتُمدت حزمة Ablumentations من Python (متوفرة على Github) في العديد من مشاريع المصدر المفتوح. يتيح Albumentations زيادة بيانات الصور والنصوص.