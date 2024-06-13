تساعد شركة IBM في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال نهج متعدد التخصصات ومتعدد الأبعاد
تواجه الشركات تعقيدًا متزايدًا وتغيرًا مستمرًا في اللوائح التنظيمية العالمية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. يوازن نهج IBM تجاه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الابتكار والمسؤولية، مما يساعدك على تبني الذكاء الاصطناعي الموثوق به على نطاق واسع.
تعزيز مستقبل تسوده الأخلاق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا
دراسة حالة: بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي
قدم "معايير مصدر البيانات" الجديدة الصادرة عن Data & Trust Alliance (تحالف البيانات والثقة) والذي شاركت IBM في إنشائه، أول تصنيف من نوعه للبيانات الوصفية لدعم الشفافية حول مصدر البيانات.
ويؤكد هذا التقدير على تميّز واختلاف نهج IBM الذي تتبعه الشركة في تقديم نماذج أساس على مستوى المؤسسات، مما يساعد العملاء على تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وإدراجها ضمن سير عمل أعمالهم مع التخفيف من حدة المخاطر المتعلقة بنماذج الأساس.
لقد دشّن قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حقبة جديدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. ما الذي تحتاج إلى معرفته وتنفيذه لتحقيق الامتثال؟
ثلاثة من قادة IBM يقدمون رؤيتهم حول الفرص والتحديات الكبيرة التي تواجه كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي الجدد في أول 90 يومًا من عملهم.
تعرّف على استراتيجيات وأدوات يمكن أن تساعد في التخفيف من المخاطر الفريدة التي تشكلها نماذج الأساس.
تعلم كيف يمكن للتطوير والنشر المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن يكون أفضل للأشخاص والكوكب بأكمله.
يحدد القائدان لدى IBM Christina Montgomery وJoshua New ثلاث أولويات رئيسية لصانعي السياسات للتخفيف من أضرار التزييف العميق.
تؤمن IBM بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يجعلنا جميعًا أفضل في وظائفنا، وأن ميزات عصر الذكاء الاصطناعي يجب أن يشعر بها الكثيرون، وليس فقط النخبة القليلة.
بيانات عملاء IBM ومعارفهم مملوكة لهم. ونحن نؤمن بأن سياسات البيانات الحكومية يجب أن تكون عادلة ومنصفة، وتعطي الأولوية للانفتاح.
يجب على الشركات أن تكون واضحة بشأن من يقوم بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وما البيانات التي تم استخدامها في التدريب، والأهم من ذلك، ما الذي تم إدخاله في توصيات خوارزمياتها.
التصميم الجيد لا يضحي بالشفافية لإنشاء تجربة سلسة.
يمكن للذكاء الاصطناعي، إذا تمّت معايرته بشكل صحيح، أن يساعد البشر على اتخاذ خيارات أكثر إنصافًا.
نظرًا لاستخدام الأنظمة لاتخاذ قرارات حاسمة، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنًا وقويًا.
الشفافية تعزز الثقة، وأفضل طريقة لتعزيز الشفافية هي الإفصاح.
يجب أن تعطي أنظمة الذكاء الاصطناعي الأولوية لحماية خصوصية وبيانات المستهلكين
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تقع القيم الإنسانية في صميم الذكاء الاصطناعي المسؤول.
توفر IBM وData & Trust Alliance معارف حول الحاجة إلى الحوكمة، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكن أن يؤدي اتباع نهج قائم على المخاطر والسياق في تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى التخفيف من المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك التي تشكلها نماذج الأساس.
تم إنشاء مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM كهيئة مركزية متعددة التخصصات لدعم ثقافة الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول والموثوق به في جميع أنحاء المؤسسة.
تتمثل مهمة المجلس، والذي يتشارك في رئاسته كل من Francesca Rossi وChristina Montgomery، في دعم الحوكمة المركزية والتقييمات وعملية اتخاذ القرار لكل ما يتعلق بأخلاقيات IBM من السياسات والممارسات والاتصالات والأبحاث والمنتجات والخدمات. ومن خلال اعتناق مبادئنا الراسخة وتفكيرنا الأخلاقي، فإن مجلس الإدارة هو إحدى الآليات التي من خلالها تُحمّل IBM شركتنا وجميع العاملين في IBM المسؤولية عن قيمنا.
تعرف على المزيد عن التأثير الأخلاقي في تقرير تأثير IBM لعام 2023
ألق نظرة على إطار عمل حوكمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM
تعرف على المزيد عن فرانشيسكا
تعرف على المزيد عن Christina
تدافع شركة IBM عن السياسات التي توازن بين الابتكار والمسؤولية والثقة للمساعدة على بناء مستقبل أفضل للجميع.
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وجهة نظر IBM حول الفرص التي تطرحها نماذج الأساس وكذلك مخاطرها وسبل التخفيف المحتملة.
يعد الوعي بالمخاطر وسبل التخفيف المحتملة خطوة أولى حاسمة نحو بناء واستخدام نماذج الأساس بشكل مسؤول.
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يجب أن تستخدم الشركات إطار عمل سياسة حوكمة قائمة على المخاطر وسياسات موجّهة لتطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
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تلتزم الشركات التي تقوم بجمع البيانات أو تخزينها أو إدارتها أو معالجتها بالتعامل معها بمسؤولية، بما يضمن الملكية والخصوصية والأمن والثقة.
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مع مدخلات من IBM، يكشف التقرير الجديد الصادر عن ائتلاف الشراكة من أجل الذكاء الاصطناعي ضمانات لنماذج الأساس المفتوحة.
توفر خارطة طريق السياسة الجديدة الصادرة عن تحالف Data & Trust Alliance، والتي شاركت شركة IBM في تأليفها، توصيات لتحقيق التوازن بين الابتكار في الذكاء الاصطناعي والأمن في الذكاء الاصطناعي.
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بدعم من Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab، سيتم تنفيذ عشرة مشاريع بحثية في عام 2024.
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استمع إلى تنبؤات الخصوصية من أهم وأبرز قادة المجال، بما في ذلك Christina Montgomery، رئيسة قسم الخصوصية والثقة لدى IBM.
بالتعاون مع شركة IBM، يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث ورقات إحاطة للمساعدة في توجيه التحول المسؤول باستخدام الذكاء الاصطناعي.