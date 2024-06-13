تعزيز المزيد من الشفافية عبر النظام البنائي للبيانات قدم "معايير مصدر البيانات" الجديدة الصادرة عن Data & Trust Alliance (تحالف البيانات والثقة) والذي شاركت IBM في إنشائه، أول تصنيف من نوعه للبيانات الوصفية لدعم الشفافية حول مصدر البيانات.

تم منح نماذج IBM Granite لقب "الأقوى أداءً" في The Forrester Wave™ ويؤكد هذا التقدير على تميّز واختلاف نهج IBM الذي تتبعه الشركة في تقديم نماذج أساس على مستوى المؤسسات، مما يساعد العملاء على تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وإدراجها ضمن سير عمل أعمالهم مع التخفيف من حدة المخاطر المتعلقة بنماذج الأساس.

ثلاث خطوات حساسة نحو الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي لقد دشّن قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حقبة جديدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. ما الذي تحتاج إلى معرفته وتنفيذه لتحقيق الامتثال؟

كيف يمكن لكبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي الجدد تحقيق التوازن بين الثقة والابتكار؟ ثلاثة من قادة IBM يقدمون رؤيتهم حول الفرص والتحديات الكبيرة التي تواجه كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي الجدد في أول 90 يومًا من عملهم.

منظور محدّث حول نماذج الأساس تعرّف على استراتيجيات وأدوات يمكن أن تساعد في التخفيف من المخاطر الفريدة التي تشكلها نماذج الأساس.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الاستدامة تعلم كيف يمكن للتطوير والنشر المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن يكون أفضل للأشخاص والكوكب بأكمله.