أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

تساعد شركة IBM في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال نهج متعدد التخصصات ومتعدد الأبعاد

تعرف على أخلاقيات نموذج الأساس
لقد حان وقت الذكاء الاصطناعي المسؤول

تواجه الشركات تعقيدًا متزايدًا وتغيرًا مستمرًا في اللوائح التنظيمية العالمية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. يوازن نهج IBM تجاه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الابتكار والمسؤولية، مما يساعدك على تبني الذكاء الاصطناعي الموثوق به على نطاق واسع.
نماذج الأساس: الفرص والمخاطر وعمليات التخفيف من آثار المخاطر.

تعزيز مستقبل تسوده الأخلاق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا

دراسة حالة: بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي
آخر التحديثات
تعزيز المزيد من الشفافية عبر النظام البنائي للبيانات

قدم "معايير مصدر البيانات" الجديدة الصادرة عن Data & Trust Alliance (تحالف البيانات والثقة) والذي شاركت IBM في إنشائه، أول تصنيف من نوعه للبيانات الوصفية لدعم الشفافية حول مصدر البيانات.
تم منح نماذج IBM Granite لقب "الأقوى أداءً" في The Forrester Wave™

ويؤكد هذا التقدير على تميّز واختلاف نهج IBM الذي تتبعه الشركة في تقديم نماذج أساس على مستوى المؤسسات، مما يساعد العملاء على تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي وإدراجها ضمن سير عمل أعمالهم مع التخفيف من حدة المخاطر المتعلقة بنماذج الأساس.
ثلاث خطوات حساسة نحو الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي

لقد دشّن قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حقبة جديدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي. ما الذي تحتاج إلى معرفته وتنفيذه لتحقيق الامتثال؟
كيف يمكن لكبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي الجدد تحقيق التوازن بين الثقة والابتكار؟

ثلاثة من قادة IBM يقدمون رؤيتهم حول الفرص والتحديات الكبيرة التي تواجه كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي الجدد في أول 90 يومًا من عملهم.
منظور محدّث حول نماذج الأساس

تعرّف على استراتيجيات وأدوات يمكن أن تساعد في التخفيف من المخاطر الفريدة التي تشكلها نماذج الأساس.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الاستدامة

تعلم كيف يمكن للتطوير والنشر المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن يكون أفضل للأشخاص والكوكب بأكمله.
ما الذي يمكن أن يفعله صانعو السياسات بشأن التزييف العميق، في الوقت الحالي

يحدد القائدان لدى IBM Christina Montgomery وJoshua New ثلاث أولويات رئيسية لصانعي السياسات للتخفيف من أضرار التزييف العميق.
مبادئنا وركائزنا تُعد "مبادئ الثقة والشفافية" هي القيم الإرشادية التي تميز نهج IBM في التعامل مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. قراءة مبادئ الثقة والشفافية الغرض من الذكاء الاصطناعي هو تعزيز الذكاء البشري

تؤمن IBM بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يجعلنا جميعًا أفضل في وظائفنا، وأن ميزات عصر الذكاء الاصطناعي يجب أن يشعر بها الكثيرون، وليس فقط النخبة القليلة.

 البيانات والمعارف مملوكة لمنشئها

بيانات عملاء IBM ومعارفهم مملوكة لهم. ونحن نؤمن بأن سياسات البيانات الحكومية يجب أن تكون عادلة ومنصفة، وتعطي الأولوية للانفتاح.

 يجب أن تتسم التقنية بالشفافية والقابلية للتفسير

يجب على الشركات أن تكون واضحة بشأن من يقوم بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وما البيانات التي تم استخدامها في التدريب، والأهم من ذلك، ما الذي تم إدخاله في توصيات خوارزمياتها.
هذه المبادئ مدعومة "بركائز الثقة"، وهي الخصائص الأساسية التي نعتمد عليها لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. إمكانية التفسير

التصميم الجيد لا يضحي بالشفافية لإنشاء تجربة سلسة.

 AI Explainability 360 الإنصاف

يمكن للذكاء الاصطناعي، إذا تمّت معايرته بشكل صحيح، أن يساعد البشر على اتخاذ خيارات أكثر إنصافًا.

 AI Fairness 360 القوة

نظرًا لاستخدام الأنظمة لاتخاذ قرارات حاسمة، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنًا وقويًا.

 Adversarial Robustness 360 الشفافية

الشفافية تعزز الثقة، وأفضل طريقة لتعزيز الشفافية هي الإفصاح.

 AI FactSheets 360 الخصوصية

يجب أن تعطي أنظمة الذكاء الاصطناعي الأولوية لحماية خصوصية وبيانات المستهلكين
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مجموعة أدوات AI Privacy 360

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي

عندما يتم تصميم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أخلاقي وطرحه بشكل مسؤول في الأسواق، فإنه يدعم فرصًا غير مسبوقة لاستفادة الأعمال والمجتمع على حد سواء.
نماذج الأساس: الفرص والمخاطر وعمليات التخفيف اقرأ المستند البحثي
دليل المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي: المنصات والبيانات والحوكمة والأخلاقيات

تقع القيم الإنسانية في صميم الذكاء الاصطناعي المسؤول.

 الحاجة الملحّة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

توفر IBM وData & Trust Alliance معارف حول الحاجة إلى الحوكمة، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 دليل صانعي السياسات لنماذج الأساس

يمكن أن يؤدي اتباع نهج قائم على المخاطر والسياق في تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى التخفيف من المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك التي تشكلها نماذج الأساس.
وضع المبادئ موضع التنفيذ على مستوى المؤسسة

تم إنشاء مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM كهيئة مركزية متعددة التخصصات لدعم ثقافة الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول والموثوق به في جميع أنحاء المؤسسة.

تتمثل مهمة المجلس، والذي يتشارك في رئاسته كل من Francesca Rossi وChristina Montgomery، في دعم الحوكمة المركزية والتقييمات وعملية اتخاذ القرار لكل ما يتعلق بأخلاقيات IBM من السياسات والممارسات والاتصالات والأبحاث والمنتجات والخدمات. ومن خلال اعتناق مبادئنا الراسخة وتفكيرنا الأخلاقي، فإن مجلس الإدارة هو إحدى الآليات التي من خلالها تُحمّل IBM شركتنا وجميع العاملين في IBM المسؤولية عن قيمنا.

تعرف على المزيد عن التأثير الأخلاقي في تقرير تأثير IBM لعام 2023

ألق نظرة على إطار عمل حوكمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM

 
Francesca Rossi

تعرف على المزيد عن فرانشيسكا

 Christina Montgomery

تعرف على المزيد عن Christina

مواقعنا

تدافع شركة IBM عن السياسات التي توازن بين الابتكار والمسؤولية والثقة للمساعدة على بناء مستقبل أفضل للجميع.

زيارة IBM Policy Lab ->

أفضل خمس ممارسات تقدمها IBM لتضمين وموازنة الرقابة البشرية والوكالة والمساءلة على القرارات طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

تعرف على المزيد

وجهة نظر IBM حول الفرص التي تطرحها نماذج الأساس وكذلك مخاطرها وسبل التخفيف المحتملة.

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 يعد الوعي بالمخاطر وسبل التخفيف المحتملة خطوة أولى حاسمة نحو بناء واستخدام نماذج الأساس بشكل مسؤول.

اقرأ الآن

مستند فني يوضح سبع توصيات حول مخاطر نماذج الأعمال القائمة على البيانات لصانعي السياسات.

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يجب أن تستخدم الشركات إطار عمل سياسة حوكمة قائمة على المخاطر وسياسات موجّهة لتطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.

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المستندات الفنية حول مخاطر خصوصية واجهات الدماغ والحاسوب.

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تلتزم الشركات التي تقوم بجمع البيانات أو تخزينها أو إدارتها أو معالجتها بالتعامل معها بمسؤولية، بما يضمن الملكية والخصوصية والأمن والثقة.

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لم تعد شركة IBM تنتج برامج التعرف على الوجوه أو تحليلها. نحن نؤمن بإطار عمل حوكمة يستمد مبادئه من التنظيم الدقيق.

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خمس أولويات لتعزيز تبني استخدام استراتيجيات الاختبار والتقييم والتخفيف بغرض الحد من التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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ورقة رائدة حول المساءلة والامتثال والأخلاقيات في عصر الآلات الذكية.

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وجهة نظر IBM حول حماية المجموعات المعرضة للخطر في تدقيق التحيز في الذكاء الاصطناعي.

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watsonx.governance تسريع مهام سير عمل البيانات والذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف والقابل للتفسير. تعرف على المزيد احصل على الكتاب الإلكتروني لحوكمة الذكاء الاصطناعي
الشراكات والتعاون
توليد قيمة استباقية باستخدام أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

خبراء من IBM وجامعة نوتردام يحددون توصيات للحصول على أفضل عائد استثمار في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
يشارك ائتلاف الشراكة من أجل الذكاء الاصطناعي استراتيجيات تخفيف المخاطر لسلسلة القيمة لنموذج الأساس المفتوحة

مع مدخلات من IBM، يكشف التقرير الجديد الصادر عن ائتلاف الشراكة من أجل الذكاء الاصطناعي ضمانات لنماذج الأساس المفتوحة.
يقدم تحالف Data & Trust Alliance سياسة جديدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

توفر خارطة طريق السياسة الجديدة الصادرة عن تحالف Data &amp; Trust Alliance، والتي شاركت شركة IBM في تأليفها، توصيات لتحقيق التوازن بين الابتكار في الذكاء الاصطناعي والأمن في الذكاء الاصطناعي.

تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكار المفتوح

في Futurist Summit، تناقش رئيس قسم الخصوصية والثقة Christina Montgomery والرئيس التنفيذي لائتلاف الشراكة من أجل الذكاء الاصطناعي Rebecca Finley العلاقة الحساسة بين الابتكار المفتوح وسلامة الذكاء الاصطناعي.
شراكة بين جامعة نوتردام و IBM للبحث في التحديات الأخلاقية للنماذج اللغوية الكبيرة

بدعم من Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab، سيتم تنفيذ عشرة مشاريع بحثية في عام 2024.
Pulitzer Center يطلق برنامجًا لتدريب 1000 صحفي على إعداد التقارير الصحفية في مجال الذكاء الاصطناعي

بدعم من Notre Dame-IBM Technology Ethics Lab، أطلق Pulitzer Center سلسلة إلقاء الضوء على الذكاء الاصطناعي وهي مبادرة تدريبية عالمية.
شركة IBM و Meta تطلقان The AI Alliance

أطلقت شركتا IBM وMeta تحالف الذكاء الاصطناعي (AI Alliance) بالتعاون مع أكثر من 50 عضوًا مؤسسًا ومتعاونًا على مستوى العالم.
يوم خصوصية البيانات IAPP وتوقعات عام 2024

استمع إلى تنبؤات الخصوصية من أهم وأبرز قادة المجال، بما في ذلك Christina Montgomery، رئيسة قسم الخصوصية والثقة لدى IBM.
تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI Governance Alliance) يصدر سلسلة أوراق إحاطة

بالتعاون مع شركة IBM، يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث ورقات إحاطة للمساعدة في توجيه التحول المسؤول باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الخطوات التالية

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