حقيبة n-grams. استخدام الـ n-grams بدلًا من الكلمات يمكن أن يصحح عددًا من العيوب المتأصلة في نماذج حقيبة الكلمات. فبدلًا من إنشاء نموذج حيث تكون كل كلمة ميزة، يمكن استخدام الـ n-grams كميزات للمتجهات. وفي هذا السياق، يشير n إلى عدد الكلمات التي تعامل كوحدة دلالية واحدة، ولعل الأكثر شيوعًا في حقيبة الـ n-grams هو الـ bigrams (أي كلمتين). تعتبر الـ word-bigrams مفيدة لأنها يمكن أن تأخذ في الاعتبار الكلمات المركبة، مثل New York أو Eiffel Tower. بالطبع، ليست كل الـ word-bigrams مفيدة، مثل on the أو of the. ومع ذلك، فإن هذه تُعد إحدى الطرق للتعامل مع مشكلات مثل الكلمات المركبة والارتباط بين الكلمات.7

تقنيات تطبيع النصوص. قد يكون من الضروري تطبيع بيانات النص غير المنسق لتحسين هيكلية ووظيفة نماذج حقيبة الكلمات. فعند إنشاء نموذج حقيبة الكلمات أو حقيبة الـ n-grams، قد تكون الكلمات مثل الأدوات (مثل: a، the، وما إلى ذلك) وحروف الجر (مثل: from، of، on، وما إلى ذلك) هي الأكثر تكرارًا. وهذه الكلمات لا توفر كثير من المعلومات حول محتوى المستند أو نوعه، وبالتالي فهي غير مجدية إلى حدٍ كبير في مهام التصنيف. فتقنيات معالجة النصوص المسبقة مثل إزالة كلمات التوقف (التي تُستخدم غالبًا في التجذير) يمكن أن تساعد في إزالة الكلمات غير ذات الصلة من مجموعات بيانات النص لتحسين هيكلية نماذج حقيبة الكلمات. ولحسن الحظ، تأتي كثير من مكتبات وحزم بايثون، مثل مجموعة أدوات اللغة الطبيعية (NLTK) أو sklearn، مع وظائف لتنفيذ تقنيات المعالجة المسبقة الشائعة.

التجزئة. تُحول ميزة "التجزئة" الكلمات الفردية من بيانات النص المدخلة إلى مجموعة رقمية بحجم ثابت، حيث يُستخدم هذا النطاق الثابت من الأرقام لبناء مساحة المتجهات لنموذج حقيبة الكلمات. ويُساعد تحديد نطاق الأرقام -وبالتالي أبعاد النموذج- بحجم ثابت في منع ندرة البيانات والبُعد العالي. وتعتبر التصادمات أحد العيوب الرئيسية للتجزئة، حيث يحدث تصادم التجزئة عندما يتم تعيين رمزين مميزين غير مرتبطتين إلى نفس الرقم الصحيح. ومن عيوب التجزئة الأخرى أنها لا تأخذ في الاعتبار الكلمات متعددة المعاني.8