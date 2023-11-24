تعد Lovins Stemmer أول خوارزمية تجذير منشورة. وهي تعمل في الأساس بصفتها وظيفة بحث واستبدال ذات معلمات كبيرة. فهي تقارن كل رمز إدخال مميز بقائمة من اللواحق الشائعة، حيث تكون كل لاحقة مشروطة بواحدة من 29 قاعدة. فعند العثور على إحدى لاحقات القائمة في رمز مميز، وكان إزالة اللاحقة لا يؤدي إلى مخالفة أي شرط من شروط اللاحقة المرتبطة، فإن الخوارزمية تزيل تلك اللاحقة من الرمز المميز. ثم بعد ذلك تشغيل الرمز المميز من خلال مجموعة أخرى من القواعد، لتصحيح أي تشوش شائع حدوثه في الجذور التي تم ردها إلى أصلها، كالحروف المزدوجة (على سبيل المثال، كلمة hopping تصبح hopp ثم تصبح hop).6

الرمز التالي يستخدم مكتبة Python الخاصة بتجذير الكلمات،7 لتجذير النص المقتبس من مسرحية شكسبير:

from stemming.lovins import stem from nltk.tokenize import word_tokenize text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stem(word) for word in words]

مخرجات الرمز:

Stemmed: ['Lov', 'look', 'not', 'with', 'th', 'ey', 'but', 'with', 'th', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'Cupid', 'paint', 'blind', '.']

يظهر لنا من خلال الناتج كيف حولت خوارزمية Lovins stemmer جيدًا الاقترانات والأزمنة إلى أشكال أساسية (على سبيل المثال، كلمة painted أصبحت paint) مع التخلص من الجمع (على سبيل المثال، كلمة eyes أصبحت eye). لكن خوارزمية تجذير Lovins أرجعت أيضًا عددًا من الجذور غير الصحيحة، مثل lov، وth، وey. هذه الكلمات الجذرية المشوهة نتجت عن إزالة عدد كبير جدًا من الأحرف. وكما هو الحال غالبًا في التعلم الآلي، تساعد مثل هذه الأخطاء في الكشف عن العمليات الأساسية.

عند مقارنتها بقائمة لواحق Lovins stemmer، سنجد أن أطول لاحقة تناسب كلاً من love وthe هي الحرف المفرد e-. الشرط الوحيد المرتبط بهذه اللاحقة هو "No restrictions on stem"، مما يعني أنه يمكن إزالة الجذر e- بغض النظر عن طول الجذر المتبقي. لكن لسوء الحظ، لا الجذر lov ولا الجذر th يحتوي على أي من الخصائص التي تستخدمها خوارزمية Lovins للتعرّف على الكلمات المشوهة، مثل الحروف المزدوجة أو الجمع غير القياسي.8

عندما تفلت مثل هذه الجذور المشوهة من الخوارزمية، يمكن لخوارزمية Lovins stemmer أن تقلل الكلمات غير المرتبطة لغويًا إلى نفس الجذر—على سبيل المثال، سيتم ردّ كل من الكلمات the وthese وthis إلى th. وبطبيعة الحال، هذه الكلمات الثلاث كلها أسماء إشارة، وبالتالي فإنها تشترك في وظيفة نحوية واحدة. أما أسماء الإشارة الأخرى، مثلthat وthose، لا تُرد إلى th. وهذا يعني أن الجذور المُنشأة في خوارزمية Lovins لا تمثل مجموعات الكلمات جيدًا.