نُشِّر في: 29 نوفمبر2023
المساهمون: جاكوب موريل (دكتوراه)، إيدا كافلاك أوغلو
إن التجذير أحد أساليب ضبط النص العديدة التي تحوِّل بيانات النص الخام إلى تنسيق قابل للقراءة لمهام معالجة اللغة الطبيعية.
يُعد التجذير أسلوبًا من أساليب المعالجة المسبقة للنص في مجال معالجة اللغة الطبيعية (NLP). وتعني، على وجه التحديد، عملية إرجاع الشكل المصرَّف للكلمة إلى ما يسمى "الجذع" أو جذر الكلمة، ويُعرف أيضًا باسم "كلمة الأساس" في علم اللغة.1 وهي واحدة من طريقتين أساسيتين، والطريقة الأخرى هي تجريد الكلمة، ويحدث في التجذير تقليل المتغيرات التصريفية ضمن مجموعة بيانات نصية إلى مفردة (وحدة معجمية) مورفولوجية واحدة. ومن خلال القيام بذلك، يهدف التجذير إلى تحسين معالجة النص فيالتعلم الآلي وأنظمة استرجاع المعلومات.
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تعالج الآلاتُ، بدءًا من وظائف البحث والعثور إلى نماذج التعلم العميق، كلمات اللغة إلى حد كبير وفقًا لشكل الكلمة، ويرى العديد من الباحثين أن أجهزة الكمبيوتر لا يمكنها فهم المعنى في اللغة.2 وبينما توجد نقاشات معارضة للبعض على هذه النقطة الأخيرة، إلا أن نماذج التعلم الآلي تحتاج إلى التدريب على التعرف على الكلمات المختلفة كمتغيرات مورفولوجية لكلمة أساسية واحدة. على سبيل المثال، في محركات البحث أو فهارس المكتبات، يمكن للمستخدمين إرسال استعلام بكلمة واحدة (على سبيل المثال، investing) لكن عليهم توقع ظهور نتائج تستخدم أي شكل من أشكال الكلمات المصرَّفة (على سبيل المثال، invest، وinvestment، وinvestments، وغيره). ومن خلال ردِّ أشكال الكلمات المشتقة إلى أصل الكلمة وهو جذع واحد، يساعد التجذير أنظمة استرجاع المعلومات في مساواة الكلمات ذات الصلة من الناحية المورفولوجية (تشكُّليًّا).3
إن التجذير، ضمن كثير من مهام التنقيب في البيانات النصية التي تشمل تصنيف النص، والتجميع، والفهرسة، والمزيد، يساعد في تحسين الدقة عن طريق تقليص أبعاد خوارزميات التعلم الآلي وتجميع الكلمات وفقًا للمفهوم. إذ يؤدي تقليل أبعاد الخوارزمية إلى تحسين دقة وإحكام نماذج البرمجة اللغوية العصبية (NLP)، مثل نماذج المواضيع وتضمين الكلمات.4 وبالتالي، يؤدي التجذير إلى تحسين الدقة عند تنفيذ مهام البرمجة اللغوية العصبية المختلفة، مثل تحليل المشاعر عند تصنيف أقسام الكلام. وبهذه الطريقة، يعد التجذير خطوة مهمة في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة.
إن التجذير مرحلة واحدة في مسار التنقيب في البيانات النصية الذي يحوِّل بيانات النص الخام إلى تنسيق منظم للمعالجة الآلية. إذ يزيل التجذير في الأساس اللواحق من الكلمات، فلا يتبقى سوى أساس الكلمة.5 ويؤدي هذا إلى إزالة الأحرف من الرموز المميزة لنهاية الكلمة. ومع ذلك، وبعيدًا عن هذا التشابه الأساسي، تختلف خوارزميات التجذير كثيرًا.
لاستكشاف الاختلافات بين عمليات الخوارزمية الناشئة، يمكننا معالجة سطر مقتبس من مسرحية شكسبير A Midsummer Night’s Dream: وهو السطر: “Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.” قبل التجذير، على المستخدمين ترميز بيانات النص الخام برموز مميزة. يُخرج الرمز المميز المدمج في مجموعة أدوات لغة Python الطبيعية (NLTK) النص المقتبس على النحو التالي:
Tokenized: ['Love', 'looks', 'not', 'with', 'the', 'eyes', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'therefore', 'is', 'winged', 'Cupid', 'painted', 'blind', '.']
ومن خلال تشغيل المخرجات المميزة عبر وحدات فرعية متعددة، يُمكننا ملاحظة مدى اختلاف خوارزميات التجذير.
تعد Lovins Stemmer أول خوارزمية تجذير منشورة. وهي تعمل في الأساس بصفتها وظيفة بحث واستبدال ذات معلمات كبيرة. فهي تقارن كل رمز إدخال مميز بقائمة من اللواحق الشائعة، حيث تكون كل لاحقة مشروطة بواحدة من 29 قاعدة. فعند العثور على إحدى لاحقات القائمة في رمز مميز، وكان إزالة اللاحقة لا يؤدي إلى مخالفة أي شرط من شروط اللاحقة المرتبطة، فإن الخوارزمية تزيل تلك اللاحقة من الرمز المميز. ثم بعد ذلك تشغيل الرمز المميز من خلال مجموعة أخرى من القواعد، لتصحيح أي تشوش شائع حدوثه في الجذور التي تم ردها إلى أصلها، كالحروف المزدوجة (على سبيل المثال، كلمة hopping تصبح hopp ثم تصبح hop).6
الرمز التالي يستخدم مكتبة Python الخاصة بتجذير الكلمات،7 لتجذير النص المقتبس من مسرحية شكسبير:
from stemming.lovins import stem from nltk.tokenize import word_tokenize text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stem(word) for word in words]
مخرجات الرمز:
Stemmed: ['Lov', 'look', 'not', 'with', 'th', 'ey', 'but', 'with', 'th', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'Cupid', 'paint', 'blind', '.']
يظهر لنا من خلال الناتج كيف حولت خوارزمية Lovins stemmer جيدًا الاقترانات والأزمنة إلى أشكال أساسية (على سبيل المثال، كلمة painted أصبحت paint) مع التخلص من الجمع (على سبيل المثال، كلمة eyes أصبحت eye). لكن خوارزمية تجذير Lovins أرجعت أيضًا عددًا من الجذور غير الصحيحة، مثل lov، وth، وey. هذه الكلمات الجذرية المشوهة نتجت عن إزالة عدد كبير جدًا من الأحرف. وكما هو الحال غالبًا في التعلم الآلي، تساعد مثل هذه الأخطاء في الكشف عن العمليات الأساسية.
عند مقارنتها بقائمة لواحق Lovins stemmer، سنجد أن أطول لاحقة تناسب كلاً من love وthe هي الحرف المفرد e-. الشرط الوحيد المرتبط بهذه اللاحقة هو "No restrictions on stem"، مما يعني أنه يمكن إزالة الجذر e- بغض النظر عن طول الجذر المتبقي. لكن لسوء الحظ، لا الجذر lov ولا الجذر th يحتوي على أي من الخصائص التي تستخدمها خوارزمية Lovins للتعرّف على الكلمات المشوهة، مثل الحروف المزدوجة أو الجمع غير القياسي.8
عندما تفلت مثل هذه الجذور المشوهة من الخوارزمية، يمكن لخوارزمية Lovins stemmer أن تقلل الكلمات غير المرتبطة لغويًا إلى نفس الجذر—على سبيل المثال، سيتم ردّ كل من الكلمات the وthese وthis إلى th. وبطبيعة الحال، هذه الكلمات الثلاث كلها أسماء إشارة، وبالتالي فإنها تشترك في وظيفة نحوية واحدة. أما أسماء الإشارة الأخرى، مثلthat وthose، لا تُرد إلى th. وهذا يعني أن الجذور المُنشأة في خوارزمية Lovins لا تمثل مجموعات الكلمات جيدًا.
عند مقارنتها بخوارزمية Lovins Stemmer، نجد أن خوارزمية Porter Stemmer تستخدم خوارزمية متخصصة في الرياضيات أكثر. في الأساس، يصنف هذا الجذر كل حرف في رمز معين على أنه حرف ساكن (c) أو حرف متحرك (v)، ويجمع الحروف الساكنة اللاحقة على أنها C وحروف العلة اللاحقة على أنها V. وبالتالي فإن الجذر يمثل كل رمز مميز للكلمة على أنه مزيج من مجموعات الحروف الساكنة والمتحركة. وبمجرد الانتهاء من التعداد بهذه الطريقة، تشغّل الخوارزمية كل رمز مميز للكلمة من خلال قائمة من القواعد التي تحدد أحرف النهاية المطلوب إزالتها وفقًا لعدد مجموعات الحروف المتحركة والساكنة في الرمز المميز.9 ولأن اللغة الإنجليزية نفسها تتبع قواعد معجمية عامة وليست مطلقة، فإن المعيار المنهجي لخوارزمية Porter Stemmer لتحديد إزالة اللاحقة يمكن أن يُرجع أخطاء.
يحتوي Python NLTK على وظيفة Porter Stemmer مضمنة. يؤدي هذا الرمز إلى نشر خوارزمية التجذير Porter وتطبيقه على نص شكسبير المقتبس:
from nltk.stem import PorterStemmer from nltk.tokenize import word_tokenize porter_stemmer = PorterStemmer() text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [porter_stemmer.stem(word) for word in words]
هذا الرمز يُرجع ما يلي:
Stemmed: ['love', 'look', 'not', 'with', 'the', 'eye', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'cupid', 'paint', 'blind', '.']
وكما هو الحال مع خوارزمية Lovins، تُغيِّر خوارزمية Porter تصريفات الأفعال وجمع الأسماء على نحوٍ صحيح. ورغم عدم وجود جذور Lovins الأخرى المشوهة (مثل ردّ love إلى lov)، فإن خوارزمية تجذير Porter تزيل على نحوٍ خاطئ e- من نهاية كلمة therefore.
ووفقًا لطريقة تجميع الحروف الساكنة والحروف المتحركة في Porter، تُمثّل therefore على أنها CVCVCVCV، أو C(VC)3V مع إشارة الأس إلى تكرار مجموعات الحروف الساكنة والحروف المتحركة.
تنص إحدى الخطوات النهائية للخوارزمية على أنه إذا لم تخضع الكلمة لأي عملية تقسيم وكانت قيمة الأس أكبر من 1، فسيتم إزالة e- من نهاية الكلمة (إذا كانت موجودة). قيمة الأس لكلمة Therefore تساوي 3، ولا تحتوي على أي من اللواحق المدرجة في الشروط الأخرى للخوارزمية.10 وبالتالي، فإن كلمة therefore ستصبح therefor.
وهذا هو الخطأ الوحيد الذي ارتكبته خوارزمية Porter Stemmer، باعتراف الجميع، ولعل هذا هو ما يثبت أنها خوارزمية التجذير الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع. في الواقع، كانت خوارزمية Porter Stemmer بمثابة الأساس لخوارزميات التجذير التي ظهرت لاحقًا.
تعد خوارزمية Snowball Stemmer نسخة محدَّثة من خوارزمية Porter Stemmer. ورغم أنها تهدف إلى فرض مجموعة قواعد أقوى لتحديد إزالة اللواحق، إلا أنها ظلت عرضة للعديد من الأخطاء ذاتها. تشبه مكتبة Python NLTK إلى حد كبير خوارزمية Porter Stemmer، وتحتوي على دالة Snowball Stemmer مدمجة:
from nltk.stem.snowball import SnowballStemmer from nltk.tokenize import word_tokenize stemmer = SnowballStemmer("english", True) text = "There is nothing either good or bad but thinking makes it so." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stemmer.stem(word) for word in words]
وينتج الناتج ذاتها الذي حصلنا عليها من نص شكسبير عند استخدام خوارزمية Porter stemmer، إذ تقلصت كلمة therefore على نحوٍ غير صحيح إلى therefor:
Stemmed: ['love', 'look', 'not', 'with', 'the', 'eye', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'therefor', 'is', 'wing', 'cupid', 'paint', 'blind', '.']
لكن تختلف خوارزمية Snowball stemmer عن Porter في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى: بينما تنبع جذور Lovins و Porter من الكلمات الإنجليزية فقط، نجد أن جذور Snowball يمكن أن تنبع من نصوص لغات رومانية أخرى، كالهولندية والألمانية والفرنسية بل وحتى الروسية. النقطة الثانية: يمكن لخوارزمية Snowball Stemmer عند تنفيذها عبر مكتبة Python NLTK أن تتجاهل كلمات الإيقاف. وكلمات الإيقاف هي مجموعة غير عمومية من الكلمات تُزال من مجموعة البيانات في أثناء المعالجة المسبقة. وتحتوي قائمة الإيقاف المحددة مسبقًا لخوارزمية Snowball Stemmer على كلمات ليس لها تعريف مفاهيمي مباشر، وتخدم كوظيفة نحوية أكثر من كونها وظيفة دلالية. وتتضمن كلمات الإيقاف المدرجة في قائمة كلمات التوقف الإنجليزية الخاصة بخوارزمية Snowball stemmer الكلمات the وa وbeing ونحوها من الكلمات.11
تصف العديد من المصادر Lancaster stemmer، المعروفة أيضًا باسم Paice Stemmer، باعتبارها الخوارزمية الأكثر قوة بين كل خوارزميات تجذير كلمات اللغة الإنجليزية. إذ تحتوي Lancaster Stemmer على قائمة تضم أكثر من 100 قاعدة تحدد سلاسل الأحرف النهائية، إن وجدت، لاستبدالها بسلاسل أخرى، إن وجدت. وتكرر خوارزمية التجذير كل رمز مميز للكلمة، ويتحقق منها وفقًا لجميع القواعد. فإذا ما تطابقت سلسلة نهاية الرمز المميز مع سلسلة قاعدة ما، تفعّل الخوارزمية العملية الموصوفة للقاعدة ثم تشغّل الكلمة الجديدة المحوَّلة لتمر على كل القواعد مرة أخرى. وتتكرر خوارزمية التجذير خلال جميع القواعد حتى يجتاز الرمز المميز المحدد جميع القواعد دون تحويله.12
ورغم أن خوارزمية Lancaster Stemmer غير متوفرة في مكتبة Python NLTK، إلا أنها متاحة في مكتبة التجذير:13
from stemming.paicehusk import stem from nltk.tokenize import word_tokenize text = "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." words = word_tokenize(text) stemmed_words = [stem(word) for word in words]
يتم في هذا الرمز تجذير نص فقرة شكسبير المميزة على النحو التالي:
Stemmed: ['Lov', 'look', 'not', 'with', 'the', 'ey', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'theref', '', 'wing', 'Cupid', 'paint', 'blind', '.']
من الواضح أن النهج التكراري لخوارزمية Lancaster Stemmer هو الأكثر قوة من بين كل خوارزميات التجذير كما هو واضح من خلال الكلمة theref. أولاً، تمتلك خوارزمية Lancaster Stemmer القاعدة "<e1". إذ تُزيل هذه القاعدة الحرف المفرد e- دون استبدال. ثم بعد أن تُزيل الخوارزمية e- من الكلمة therefor، تُشغّل كلمة therefor الجديدة لتمر على كل قاعدة. والكلمة المحوَّلة حديثًا تناسب القاعدة "<ro2". فتؤدي هذه القاعدة إلى إزالة اللواحق المكونة من حرفين or- دون استبدالها. ولا يتناسب الجذر الناتج theref مع أي من قواعد الخوارزمية الأخرى، وبالتالي يتم إرجاعه كالجذر الأساسي. إذن على عكس خوارزمية Lovins، لا تمتلك خوارزمية Lancaster وسيلة لحساب الكلمات ذات التكوين غير الصحيح.
يوجد العديد من خوارزميات تجذير كلمات اللغة الإنجليزية، إضافة إلى خوارزميات تجذير لكلمات لغات رومانية أخرى. وفي الآونة الأخيرة، اتجهت الأبحاث نحو تطوير وتقييم خوارزميات تجذير كلمات لغات غير رومانية. وقد تكون اللغة العربية، على وجه الخصوص، صعبة بسبب مورفولوجيتها المعقدة وتنويعاتها الإملائية. وتقارن مجموعة من الدراسات فاعلية الجذور العربية المختلفة فيما يتعلق بمهام مثل التصنيف.14 وعلاوة على ذلك، يحقق الباحثون في دقة الجذور في تحسين مهام استرجاع المعلومات في اللغة التاميلية15 والسنسكريتية.16
بينما أثبتت الأبحاث دور التجذير في تحسين دقة مهام البرمجة اللغوية العصبية، لكن التجذير له مشكلتان أساسيتان يحتاج المستخدمون إلى الحذر منهما. يحدث التجذير بشكل زائد عن الحد عند اختزال كلمتين مختلفتين لغويًا إلى نفس الجذر، وبالتالي يتم دمجهما. بينما يشير التجذير على نحوٍ ناقص عن الحد إلى عدم إرجاع كلمتين مرتبطتين دلاليًا إلى نفس الجذر.17 من الأمثلة على التجذير على نحوٍ زائد عن الحد اختزال خوارزمية Lancaster Stemmer كلمة wander إلى wand، وهما مصطلحان متميزان دلاليًا في اللغة الإنجليزية. أما خوارزميات التجذير Porter وLovins فلا تؤدي إلى أي تبديل وتغيير في كلمة wander. من الأمثلة على التجذير على نحوٍ ناقص عن الحد عدم اختزال خوارزمية تجذير Porter كلمة knavish إلى knavish واختزال كلمة knave إلى knave، واللتان تشتركان في نفس الجذر الدلالي. أما خوارزمية تجذير Lovins فتختصر كلتا الكلمتين إلى knav.
رغم وجود استخدامات وأهداف مماثلة، إلا أن التجذير وتجريد الكلمة يختلفان في نقاط بسيطة وليست رئيسية. وغالبًا ما تصف المنشورات المختصة التجذير بأنه إرشادي ومساعد على الكشف أكثر، إذ يُجرِّد أساسًا اللواحق الشائعة من الكلمات لإنتاج جذر الكلمة. بينما تجريد الكلمة يُجري تحليلاً مورفولوجيًا أكثر تفصيلاً لكلمات مختلفة لتحديد أساس الكلمة المعجمي، ولا يزيل اللواحق فحسب، بل البادئات أيضًا. ورغم أن عملية التجذير أسرع وأكثر سهولة في التنفيذ، إلا أن العديد من مطوري أدوات التعلم العميق يفضلون عملية تجريد الكلمة لكونها أكثر دقة.
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