نُشر في: 3 يناير 2024
المشاركون: Jacob Murel Ph.D.، Eda Kavlakoglu
تقنية اكتشاف الأشياء هي تقنية تستخدم الشبكات العصبية لتحديد موقع الأجسام في الصور وتصنيفها، حيث تتسم هذه المهمة المتعلقة برؤية الكمبيوتر بنطاق واسع من التطبيقات، بدءًا من التصوير الطبي إلى السيارات ذاتية القيادة.
تقنية اكتشاف الأشياء هي مهمة رؤية كمبيوتر تهدف إلى تحديد مواقع الأشياء في الصور الرقمية. وبذلك، تُعد نوعًا من الذكاء الاصطناعي والتي تتضمن تدريب أجهزة الكمبيوتر على الرؤية كما يفعل البشر، تحديدًا من خلال التعرف على الأشياء وتصنيفها وفقًا للفئات الدلالية،1 حيث يُعد تحديد موقع الأشياء تقنية لتحديد موقع أشياء معينة في الصورة عن طريق تمييز الشيء/الكائن باستخدام صندوق تحديد، كما يُعد تصنيف الأشياء تقنية أخرى تحدد الفئة التي ينتمي إليها الشيء/الكائن المكتشف؛ فمهمة اكتشاف الأشياء تدمج بين المهام الفرعية لتحديد موقع الشيء/الكائن وتصنيفه لتقدير موقع ونوع حالات الأجسام في صورة أو أكثر بشكل متزامن.2
تتداخل تقنية اكتشاف الأشياء مع تقنيات رؤية الكمبيوتر الأخرى، لكن المطورين يعاملونها كجهد منفصل،
حيث يهدف تصنيف الصور (أو التعرف على الصور) إلى تصنيف الصور وفقًا لفئات محددة. ومثال بسيط على ذلك هو اختبارات كابتشا (CAPTCHA) للصور، حيث يمكن تنظيم مجموعة من الصور كصور تحتوي على إشارات توقف وصور بدونها، حيث يُعيّن تصنيف الصور تسمية واحدة للصورة بالكامل.
وعلى النقيض، تُميز تقنية اكتشاف الأشياء الأشياء الفردية في الصورة وفقًا للفئات المحددة، وبينما تقوم تقنية تصنيف الصور بتقسيم الصور بين تلك التي تحتوي على إشارات توقف وتلك التي لا تحتوي عليها، تقوم تقنية اكتشاف الأشياء بتحديد مواقع جميع إشارات الطرق في الصورة، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل السيارات والأشخاص.
يشبه تقسيم الصور (أو التقسيم الدلالي) اكتشاف الأشياء، ولكنه أكثر دقة. فمثل اكتشاف الأشياء، يقوم التقسيم بتحديد الأشياء في الصورة وفقًا للفئات الدلالية. ولكن بدلاً من تحديد الأشياء باستخدام صناديق، يقوم التقسيم بتمييز الأشياء على مستوى البيكسل.
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فهم الآليات الداخلية لتقنية اكتشاف الأشياء يتطلب أساسًا في رؤية الكمبيوتر ومعالجة الصور الرقمية بشكل عام. يُوفر هذا القسم لمحة عامة حول الأمر.
في رؤية الكمبيوتر، تُعبر الصور كدوال مستمرة على مستوى إحداثي ثنائي الأبعاد (2D) يمثل بـ f(x,y). فعند تحويل الصور إلى صور رقمية، تخضع الصور لعمليتين رئيسيتين هما أخذ العينات والتكميم، اللتين باختصار، تقومان معًا بتحويل الدالة المستمرة للصورة إلى بنية شبكية منفصلة من عناصر البكسل. وبعد ذلك، يُمكن للكمبيوتر تقسيم الصورة إلى مناطق منفصلة وفقًا للتشابه البصري والقرب بين البكسلات.3
من خلال وضع علامات على الصور باستخدام واجهة التعليقات التوضيحية، يقوم المستخدمون بتعريف شيء معين كمنطقة تحتوي على ميزات محددة على مستوى البكسل (على سبيل المثال، المساحة، القيمة الرمادية، وما إلى ذلك). فعند تقديم صورة مدخلة، يتعرف نموذج اكتشاف الأشياء على المناطق ذات الميزات المشابهة لتلك المُعرفة في مجموعة البيانات التدريبية على أنها نفس الشيء. وبهذه الطريقة، يعد اكتشاف الأشياء شكلاً من أشكال التعرف على الأنماط، حيث لا يتعرف نموذج اكتشاف الأشياء على الأشياء بحد ذاتها، بل على مجموعات من الخصائص مثل الحجم، والشكل، واللون، وما إلى ذلك، ويُصنف المناطق وفقًا للأنماط البصرية المستنتجة من بيانات التدريب التي تم وضع تعليقات توضيحية عليها يدويًا.4
على سبيل المثال، لا يتعرف نموذج اكتشاف الأشياء في السيارة الذاتية القيادة على المشاة بل على مجموعة من الميزات التي تشكل النمط العام الذي يميز الأشياء الممثلة للمشاة (كما هو محدد في بيانات التدريب).
بينما تستخدم مجموعات النماذج المختلفة بنى مختلفة، تتبع نماذج التعلم العميق لاكتشاف الأشياء بنية عامة، حيث تتكون هذه النماذج من العمود الفقري، والعنق، والرأس.
يستخرج العمود الفقري الميزات من الصورة المدخلة. وغالبًا ما يكون العمود الفقري مشتقًا من جزء من نموذج تصنيف مدرب مسبقًا. ينتج استخراج الميزات مجموعة متنوعة من خرائط الميزات ذات الدقة المختلفة التي يمررها العمود الفقري إلى العنق. ويدمج هذا الجزء الأخير من الهيكل خرائط الميزات لكل صورة. وبعد ذلك، تُمرر البنية خرائط الميزات المتعددة الطبقات إلى الرأس، الذي يتنبأ بمربعات الاحتواء ودرجات التصنيف لكل مجموعة ميزات.
تقوم الكاشفات ذات المرحلتين بفصل تحديد موقع الشيء وتصنيفه في الرأس، بينما تدمج الكاشفات أحادية المرحلة هذه المهام. وبشكل عام، توفر الكاشفات ذات المرحلتين دقة أعلى في تحديد الموقع، بينما تعمل الكاشفات ذات المرحلة الواحدة بشكل أسرع.5
مقياس التقاطع على الاتحاد (IoU) هو مقياس تقييم شائع يستخدم في نماذج اكتشاف الأشياء. ومربع الاحتواء هو الناتج المحدد الذي يميز الشيء المكتشف كما تنبأ به النموذج، حيث يحسب مقياس التقاطع على الاتحاد (IoU) نسبة مساحة تقاطع مربعين (أي مساحة الأجزاء المتداخلة من المربعات) إلى مساحة اتحادهما (أي المساحة الكلية للمربعين معًا):6
يمكننا تصور هذه المعادلة كما يلي:
تستخدم النماذج مقياس التقاطع على الاتحاد (IoU) لقياس دقة التنبؤ عن طريق حساب التقاطع على الاتحاد (IoU) بين مربع مُتنبئ به ومربع الحقيقة الأرضية، كما تستخدم بنى النماذج مقياس التقاطع على الاتحاد (IoU) لتوليد التنبؤات النهائية لمربعات الاحتواء. ونظرًا لأن النماذج غالبًا ما تولد عدة مئات من تنبؤات مربعات الاحتواء لشيء واحد مكتشف، تستخدم النماذج مقياس التقاطع على الاتحاد (IoU) لتقييم تنبؤات مربعات الاحتواء وتوحيدها في مربع واحد لكل شيء مكتشف.
قد تُستخدم مقاييس أخرى لتقييمات مختلفة لنماذج اكتشاف الأشياء، حيث يُعد التقاطع المعمم على الاتحاد (GIoU) نسخة معدلة من مقياس التقاطع على الاتحاد (IoU) والذي يأخذ في الاعتبار تحسينات في تحديد موقع الشيء حيث يمكن أن يعود مقياس التقاطع على الاتحاد (IoU) الأساسي بقيمة صفرية (فارغة)،7 كما تستخدم أبحاث اكتشاف الأشياء مقاييس استرجاع المعلومات الشائعة، مثل متوسط الدقة والاستدعاء.
هناك عدد من الأساليب في التعلم الآلي لمهام اكتشاف الأشياء، حيث تشمل الأمثلة إطار عمل Viola-Jones8 والمخطط الإحصائي للمدرجات الموجهة.9 ومع ذلك، ركزت أبحاث وتطوير اكتشاف الأشياء الحديثة بشكل كبير على الشبكات العصبية التلافيفية (CNN). وبالتالي، يركز هذا القسم على نوعين من الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) التي تُناقش بشكل أكبر في أبحاث اكتشاف الأشياء. لاحظ أن هذه النماذج تُختبر وتُقارن باستخدام مجموعات بيانات معيارية، مثل مجموعة بيانات Microsoft COCO أو ImageNet.
تُعد الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) كاشفًا ذا مرحلتين يستخدم طريقة تُسمى اقتراحات المناطق لتوليد 2000 تنبؤ بمنطقة لكل صورة. ثم تقوم الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) بتحويل المناطق المستخرجة إلى حجم موحد وتشغيل هذه المناطق عبر شبكات منفصلة لاستخراج الميزات والتصنيف، فكل منطقة تُصنف وفقًا لثقة تصنيفها. ثم ترفض الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) المناطق التي لها تداخل تقاطع على الاتحاد (IoU) معين مع منطقة أخرى مصنفة بتقييم أعلى. وتكون المناطق المتبقية التي لا تتداخل والتي حصلت على أعلى التقييمات المصنفة هي الناتج النهائي للنموذج.10 وكما هو متوقع، فإن هذه البنية مكلفة حسابيًا وبطيئة. تُعد الشبكة العصبية التلافيفية السريعة القائمة على المنطقة (R-CNN) والشبكة العصبية التلافيفية الأسرع القائمة على المنطقة (R-CNN) تعديلات لاحقة تقلل من حجم بنية الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN)، وبالتالي تقلل من وقت المعالجة مع زيادة الدقة أيضًا.11
تُعد خوارزمية اكتشاف الأشياء المعروفة بـ "أنت تنظر مرة واحدة فقط (يولو-YOLO)" هي مجموعة من بنى اكتشاف الأشياء أحادية المرحلة، وهي قائمة على Darknet، إطار عمل الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) مفتوحة المصدر. فقد طُورت بنية يولو (YOLO) لأول مرة في عام 2016، وهي تُعطي الأولوية للسرعة. وفي الواقع، تُفضَّل بنية يولو (YOLO) في اكتشاف الأشياء في الوقت الفعلي بفضل سرعتها، مما أكسبها وصفًا شائعًا بأنها "الكاشف المتقدم للأشياء"، كما تختلف بنية يولو (YOLO عن الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) في عدة نواحٍ، فبينما تُمرر شبكة (R-CNN) المناطق المستخرجة من الصور عبر شبكات متعددة تستخرج الميزات وتصنف الصور بشكل منفصل، تُدمج بنية يولو (YOLO) هذه العمليات في شبكة واحدة. وثانيًا، مقارنةً بحوالي 2000 اقتراح لمنطقة في (R-CNN)، تقوم بينة يولو (YOLO) بإجراء أقل من 100 توقع لصندوق محيط لكل صورة. وإضافةً إلى كونها أسرع من شبكة (R-CNN)، تُنتج بنية يولو (YOLO) أيضًا عددًا أقل من القيم الإيجابية الخاطئة في الخلفية، على الرغم من أنها تحتوي على معدل خطأ أعلى في التحديد الموضعي.12 وقد شهدت بنية يولو (YOLO) كثير من التحديثات منذ بدايتها، مع التركيز عمومًا على السرعة والدقة.13
على الرغم من أنه تم تطوير شبكة (R-CNN) وبنية يولو (YOLO) في الأصل لاكتشاف الأشياء، إلا أن الإصدارات الأحدث منهما يمكنها أيضًا تدريب نماذج التصنيف والتجزئة. فعلى وجه التحديد، تجمع الشبكة العصبية التلافيفية السريعة القائمة على المنطقة ذات القناع (Mask R-CNN) بين اكتشاف الأشياء والتجزئة، بينما يمكن للإصدار الخامس من يولو (YOLOv5) تدريب نماذج منفصلة للتصنيف والاكتشاف والتجزئة.
وبالطبع، هناك كثير من بُنى النماذج الأخرى بخلاف شبكة (R-CNN) وبنية يولو (YOLO). يُعد الكاشف أحادي اللقطة (SSD) وRetinanet نموذجان إضافيان يستخدمان بنية مبسطة مشابهة لبنية يولو (YOLO).14 وبنية (DETR) هي بنية أخرى طُورت بواسطة شركة "Facebook" (والتي تُعرف الآن بـ "Meta") والتي تجمع بين الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) ونموذج التحول، وتظهر أداءً مقاربًا للشبكة العصبية التلافيفية الأسرع القائمة على المنطقة (Faster R-CNN).15
في كثير من الحالات الاستخدام، لا يعد التعرف على الأشياء غاية في حد ذاته، بل مرحلة واحدة ضمن مهمة أكبر في رؤية الكمبيوتر.
تعتمد السيارات ذاتية القيادة بشكل واسع على اكتشاف الأشياء للتعرف عليها مثل السيارات والمشاة. وإحدى الأمثلة على ذلك هي الذكاء الاصطناعي للطيار الآلي في تسلا. ونظرًا لسرعتها العالية، تُعتبر البنى البسيطة مثل بنية يولو (YOLO) وSimpleNet أكثر مثالية للقيادة الذاتية.16
يمكن أن يُساعد اكتشاف الأشياء في مهام الفحص البصري. فعلى سبيل المثال، يبحث جزء كبير من أبحاث اكتشاف الأشياء في المقاييس والنماذج لتحديد المؤشرات الفسيولوجية للأمراض في الصور الطبية مثل الأشعة السينية وصور الرنين المغناطيسي. وفي هذا المجال، ركزت كثير من الأبحاث على تحسين توازن مجموعات البيانات نظرًا لندرة مثل هذه الصور الطبية للأمراض.17
قد تستخدم مراقبة الفيديو اكتشاف الأشياء في الوقت الفعلي لتتبع الأشياء المرتبطة بالجريمة، مثل الأسلحة أو السكاكين في لقطات كاميرات المراقبة. ومن خلال اكتشاف هذه الأشياء، يمكن لأنظمة الأمان التنبؤ بالجريمة ومنعها. فقد طور الباحثون خوارزميات لاكتشاف الأسلحة باستخدام الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) وبنية يولو (YOLO).18
تعد مجموعات البيانات غير المتوازنة إحدى المشاكل التي تواجه مهام اكتشاف الأشياء، حيث تفوق العينات السلبية (أي الصور التي لا تحتوي على الشيء المراد اكتشافه) بشكل كبير العينات الإيجابية في كثير من مجموعات البيانات الخاصة بمجالات معينة. وهذه مشكلة خاصة في الصور الطبية، حيث يصعب الحصول على عينات إيجابية للأمراض، حيث تستفيد الأبحاث الحديثة من تكبير البيانات لتوسيع وتنويع مجموعات البيانات المحدودة لتحسين أداء النموذج.19
ركزت التطورات السابقة في اكتشاف الأشياء بشكل كبير على الصور ثنائية الأبعاد. وفي الآونة الأخيرة، تحول الباحثون إلى تطبيقات اكتشاف الأشياء للصور ثلاثية الأبعاد والفيديو. فقد تسبب طمس الحركة وتحول تركيز الكاميرا في مشاكل في تحديد الأشياء عبر إطارات الفيديو، حيث استكشف الباحثون مجموعة متنوعة من الأساليب والبنى للمساعدة في تتبع الأشياء عبر الإطارات على الرغم من هذه الظروف، مثل بنية الشبكة العصبية المتكررة/الدورية "الذاكرة الطويلة القصيرة-الأمد" (LSTM)20 والنماذج القائمة على المحولات.21 فقد استُخدمت المحولات لتسريع نماذج اكتشاف الأشياء لمهام الاكتشاف في الوقت الفعلي، كما تُشكل تقنيات المعالجة المتوازية مجالًا بارزًا آخر في هذا المسعى.22
يقترح باحثو IBM طريقة غير خاضعة للإشراف لاكتشاف الأشياء واسترجاعها بدون وسم يدوي.
يُقدم مطورو IBM نظرة عامة على مهام رؤية الكمبيوتر، بما في ذلك اكتشاف الأشياء للصور ومقاطع الفيديو.
يعرض باحثو IBM وحدة إدخال بسيطة وفعالة في استخدام المعلمات لتدريب كاشفات الأشياء أحادية المرحلة من الصفر.
اضبط نموذج اكتشاف الأشياء المدرب مسبقًا ضبطًا دقيقًا.
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