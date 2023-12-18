هناك عدد من الأساليب في التعلم الآلي لمهام اكتشاف الأشياء، حيث تشمل الأمثلة إطار عمل Viola-Jones8 والمخطط الإحصائي للمدرجات الموجهة.9 ومع ذلك، ركزت أبحاث وتطوير اكتشاف الأشياء الحديثة بشكل كبير على الشبكات العصبية التلافيفية (CNN). وبالتالي، يركز هذا القسم على نوعين من الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) التي تُناقش بشكل أكبر في أبحاث اكتشاف الأشياء. لاحظ أن هذه النماذج تُختبر وتُقارن باستخدام مجموعات بيانات معيارية، مثل مجموعة بيانات Microsoft COCO أو ImageNet.

تُعد الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) كاشفًا ذا مرحلتين يستخدم طريقة تُسمى اقتراحات المناطق لتوليد 2000 تنبؤ بمنطقة لكل صورة. ثم تقوم الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) بتحويل المناطق المستخرجة إلى حجم موحد وتشغيل هذه المناطق عبر شبكات منفصلة لاستخراج الميزات والتصنيف، فكل منطقة تُصنف وفقًا لثقة تصنيفها. ثم ترفض الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) المناطق التي لها تداخل تقاطع على الاتحاد (IoU) معين مع منطقة أخرى مصنفة بتقييم أعلى. وتكون المناطق المتبقية التي لا تتداخل والتي حصلت على أعلى التقييمات المصنفة هي الناتج النهائي للنموذج.10 وكما هو متوقع، فإن هذه البنية مكلفة حسابيًا وبطيئة. تُعد الشبكة العصبية التلافيفية السريعة القائمة على المنطقة (R-CNN) والشبكة العصبية التلافيفية الأسرع القائمة على المنطقة (R-CNN) تعديلات لاحقة تقلل من حجم بنية الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN)، وبالتالي تقلل من وقت المعالجة مع زيادة الدقة أيضًا.11

تُعد خوارزمية اكتشاف الأشياء المعروفة بـ "أنت تنظر مرة واحدة فقط (يولو-YOLO)" هي مجموعة من بنى اكتشاف الأشياء أحادية المرحلة، وهي قائمة على Darknet، إطار عمل الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) مفتوحة المصدر. فقد طُورت بنية يولو (YOLO) لأول مرة في عام 2016، وهي تُعطي الأولوية للسرعة. وفي الواقع، تُفضَّل بنية يولو (YOLO) في اكتشاف الأشياء في الوقت الفعلي بفضل سرعتها، مما أكسبها وصفًا شائعًا بأنها "الكاشف المتقدم للأشياء"، كما تختلف بنية يولو (YOLO عن الشبكة العصبية التلافيفية القائمة على المنطقة (R-CNN) في عدة نواحٍ، فبينما تُمرر شبكة (R-CNN) المناطق المستخرجة من الصور عبر شبكات متعددة تستخرج الميزات وتصنف الصور بشكل منفصل، تُدمج بنية يولو (YOLO) هذه العمليات في شبكة واحدة. وثانيًا، مقارنةً بحوالي 2000 اقتراح لمنطقة في (R-CNN)، تقوم بينة يولو (YOLO) بإجراء أقل من 100 توقع لصندوق محيط لكل صورة. وإضافةً إلى كونها أسرع من شبكة (R-CNN)، تُنتج بنية يولو (YOLO) أيضًا عددًا أقل من القيم الإيجابية الخاطئة في الخلفية، على الرغم من أنها تحتوي على معدل خطأ أعلى في التحديد الموضعي.12 وقد شهدت بنية يولو (YOLO) كثير من التحديثات منذ بدايتها، مع التركيز عمومًا على السرعة والدقة.13

على الرغم من أنه تم تطوير شبكة (R-CNN) وبنية يولو (YOLO) في الأصل لاكتشاف الأشياء، إلا أن الإصدارات الأحدث منهما يمكنها أيضًا تدريب نماذج التصنيف والتجزئة. فعلى وجه التحديد، تجمع الشبكة العصبية التلافيفية السريعة القائمة على المنطقة ذات القناع (Mask R-CNN) بين اكتشاف الأشياء والتجزئة، بينما يمكن للإصدار الخامس من يولو (YOLOv5) تدريب نماذج منفصلة للتصنيف والاكتشاف والتجزئة.

وبالطبع، هناك كثير من بُنى النماذج الأخرى بخلاف شبكة (R-CNN) وبنية يولو (YOLO). يُعد الكاشف أحادي اللقطة (SSD) وRetinanet نموذجان إضافيان يستخدمان بنية مبسطة مشابهة لبنية يولو (YOLO).14 وبنية (DETR) هي بنية أخرى طُورت بواسطة شركة "Facebook" (والتي تُعرف الآن بـ "Meta") والتي تجمع بين الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) ونموذج التحول، وتظهر أداءً مقاربًا للشبكة العصبية التلافيفية الأسرع القائمة على المنطقة (Faster R-CNN).15