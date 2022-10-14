الفحص البصري هو تقنية للكشف عن العيوب بالعين المجردة، للتأكد من أن المعدات تعمل بشكل صحيح أو أن المنتجات المصنعة تتوافق مع المواصفات المطلوبة. يمكن أن يشمل ذلك الفحوصات البصرية التي تتم شخصيا أو عن بعد باستخدام الصور الرقمية.
يعد فحص المعدات والمنتجات والمواد بالعين البشرية أقدم وأبسط أشكال الفحص البصري. ولا يزال يستخدم حتى اليوم في التصنيع وصناعة الطاقة والمجال الطبي لأنه فعّال في الكشف عن العيوب على مستوى السطح.
في حقبة ما قبل العصر الرقمي، كان المفتشون يتدربون على تحديد العيوب، أحياناً بالعين المجردة، وفي حالات أخرى باستخدام أبسط الأدوات، مثل الأضواء والنظارات المكبرة. مع تقدم الكاميرات والطائرات بدون طيار عالية الجودة، تطور الفحص البصري إلى مرحلة جديدة.
اليوم، تقوم الشركات بجمع الصور ومقاطع الفيديو الرقمية للماكينات والمنتجات المصنعة وغيرها من جوانب العمليات المادية لإجراء عمليات الفحص البصري. يمكن إجراء عمليات الفحص باستخدام لقطات الفيديو والصور في الوقت الفعلي من موقع بعيد أو مراجعتها لاحقًا بمجرد استرجاع الكاميرا التي تجمع الصور.
تُستخدم اليوم أيضًا البرامج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لأتمتة الفحص البصري. من خلال "تعليم" الكمبيوتر قراءة الصور وتحديد مدى مطابقتها للمعايير المقبولة، يمكن للشركات أتمتة عملية الفحص البصري، مما يوفر الوقت وأحيانًا يحسّن الدقة. قد يتراوح ذلك من تحديد التآكل على قمم توربينات الرياح إلى تحديد الموصلات المعيبة داخل إلكترونيات المنتجات.
أحد الأمثلة على دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الفحص البصري هو صناعة السيارات. يستخدم مصنعو السيارات اليوم الصور والتعلم العميق لتحديد العيوب بسرعة وثبات في وقت مبكر من عملية الإنتاج.
بفضل هذه التقنية، المعروفة أيضًا باسم عمليات الفحص البصري الذكية، تستطيع المنظمات إجراء الفحوصات بشكل أسرع وأكثر دقة وبتكلفة أقل في مجموعة واسعة من البيئات. من خلال استخدام الآلات لإجراء الفحوصات البصرية، يمكن للشركات إبعاد الأفراد عن المناطق الخطرة والأماكن الضيقة، مثل صهاريج التخزين، مما يعزز سلامة العمال دون التضحية بمزايا الفحص البصري.
الفحص البصري هو أحد أشكال الاختبارات غير المتلفة (NDT). تسمح الأساليب غير المتلفة للمفتشين بتقييم النظام أو العنصر دون إجراء تغييرات دائمة عليه. بالإضافة إلى الفحوصات البصرية، يشمل NDT أيضًا تقنيات أخرى مثل فحص الانبعاثات والتصوير الشعاعي والأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء والفحص بالموجات فوق الصوتية.
غالباً ما يستخدم مصطلح NDT في التصنيع أو العمليات الصناعية؛ ومع ذلك، يمكن أن ينطبق على العديد من الصناعات الأخرى. على سبيل المثال، الأشعة السينية لتقييم ما إذا كان الشخص يعاني من كسر في العظام أو مدقق لغوي يراجع مستندًا ويشير إلى الأخطاء التي تحتاج إلى مراجعات ستكون أيضًا أنواعًا من الاختبارات غير الإتلافية.
نظرًا لأن عمليات الفحص البصري تنظر فقط إلى السطح، فغالبًا ما تستخدمها المؤسسات جنبًا إلى جنب مع طرق الاختبار الأخرى.
كل صناعة ومنظمة لديها عملية خاصة بها لإجراء الفحوصات البصرية. ومع ذلك، هناك قواسم مشتركة في سير عمل الفحص التي غالبًا ما توجد في عمليات الفحص البصري. تشمل هذه القواسم المشتركة ما يلي:
بعد تحديد العملية، قد تستخدم المنظمات طرقا مختلفة لإجراء عمليات الفحص البصري، بما في ذلك:
تم استخدام الفحص البصري لسنوات عديدة لضمان الجودة والسلامة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضا هذه الفوائد:
عندما تكون مراقبة الجودة والسلامة ذات أهمية قصوى، يتم استخدام الفحص البصري، وقد يكون مطلوبًا، بما في ذلك في حالات الاستخدام هذه:
حتى وقت قريب، كان الفحص البصري عملية يصعب أتمتتها. ولم تكن أجهزة الكمبيوتر قد وصلت بعد إلى مستوى العين المجردة. ومع ذلك، فإن أحدث التطورات في قدرات الذكاء الاصطناعي جعلت ميزات الفحص البصري المؤتمت أكثر كفاءة ودقة.
اجه المهندسون تحديًا كبيرًا في معالجة أجهزة الكمبيوتر لمحتويات الصور، وقد ساعدت تقنية رؤية الكمبيوتر في التغلب على هذه المشكلة. تمكّن هذه العملية أجهزة الكمبيوتر من استخلاص معلومات مفيدة من الصور الرقمية ومقاطع الفيديو والمدخلات البصرية الأخرى. لم تعد أجهزة الكمبيوتر قادرة فقط على معالجة الصورة، بل يمكنها أيضًا توليد رؤى بيانات يمكن استخدامها لاتخاذ إجراءات تصحيحية أو تقديم توصيات.
فيما يلي بعض القدرات التي توفرها رؤية الكمبيوتر:
ضع قوة رؤية الكمبيوتر بين أيدي فرق الجودة والفحص لديك. يجعل IBM Maximo Visual Inspection رؤية الكمبيوتر باستخدام التعلم العميق أكثر سهولة بالنسبة لمستخدمي الأعمال باستخدام أدوات الفحص المرئية التي تعزز.
أطلق العنان لقوة الرؤية الحاسوبية بدون تعليمات برمجية للفحص المرئي الآلي باستخدام IBM Maximo Visual Inspection - وهي مجموعة أدوات سهلة الاستخدام لتسمية نماذج رؤية الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها.