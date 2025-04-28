تعزيز التدرج هو خوارزمية تعلّم آلي قوية ومستخدمة على نطاق واسع في علم البيانات وتستخدم لمهام التصنيف. فهي جزء من عائلة من طرق أساليب التعلم التجميعية، بجانب طريقة التعبئة، والتي تجمع بين تنبؤات العديد من النماذج الأبسط لتحسين الأداء العام. حيث يستخدم الانحدار المعزز بالتدرج تعزيز التدرج لتوليد بيانات الإخراج بشكل أفضل استنادًا إلى الانحدار الخطي. فمصنِّف التعزيز المتدرج، الذي سنستكشفه معًا في هذا البرنامج التعليمي، يستخدم تعزيز التدرج لتصنيف بيانات الإدخال بأفضل شكل ممكن على أنها تنتمي إلى فئتين مختلفتين أو أكثر.

تعزيز التدرج هو تحديث لخوارزمية adaboost التي تستخدم جذوع القرار بدلًا من الأشجار. وتشبه جذوع القرار هذه الأشجار الموجودة في غابة عشوائية لكن لها عقدة واحدة وورقتين فقط. وتقوم خوارزمية تعزيز التدرج ببناء نماذج بالتتابع، وتحاول كل خطوة تصحيح أخطاء التكرار السابق. وتبدأ عملية التدريب غالبًا بإنشاء نموذج تعلم ضعيف مثل شجرة القرار لبيانات التدريب. وبعد هذا التدريب الأولي، تقوم خوارزمية تعزيز التدرج بحساب الخطأ بين القيم الفعلية والمتوقعة (غالبًا ما يُطلق عليه اسم المتبقيات) ثم تقوم بتدريب مُقدِّر جديد للتنبؤ بهذا الخطأ. وتتم إضافة هذه الشجرة الجديدة إلى المجموعة التجميعية لتحديث التنبؤات لإنشاء متعلم قوي. ويظل تعزيز التدرج يكرر هذه العملية حتى يتوقف التحسين أو الوصول إلى عدد ثابت من التكرارات. والتعزيز بحد ذاته يشبه الانحدار التدرجي (النزول الاشتقاقي) لكنه 'ينحدر' في التدرج عن طريق إدخال نماذج جديدة.

ويتميز التعزيز بالعديد من المزايا؛ فهو يتمتع بأداء جيد على البيانات المجدوَلة ويمكنه التعامل مع كل من البيانات الرقمية والفئوية. ويعمل بشكل جيد حتى مع المعلمات الافتراضية وهو قوي وحصين تجاه القيم الخارجية في مجموعة البيانات. ومع ذلك، قد يكون التدريب بطيئًا وغالبًا ما يكون حساسًا جدًا للمعلمات الفائقة المحددة لعملية التدريب. وقد يؤدي الحفاظ على عدد الأشجار التي تم إنشاؤها بشكل أصغر إلى تسريع عملية التدريب عند العمل مع مجموعة بيانات كبيرة. ويتم عادة تنفيذ هذه الخطوة من خلال معلمة العمق الأقصى. وتعزيز التدرج عرضة أيضًا للإفراط في التجهيز إذا لم يتم ضبطه الدقيق بشكل صحيح. لمنع الإفراط في التجهيز، يمكنك تكوين معدل التعلم لعملية التدريب. وهذه العملية هي نفسها تقريبًا بالنسبة للمصنِّف أو الانحدار المعزز للتدرج وتستخدم في xgboost الشهير، والذي يعتمد على تعزيز التدرج عن طريق إضافة التنظيم.

في هذا البرنامج التعليمي، ستتعلم كيفية استخدام لغتين مختلفتين للبرمجة ومكتبات تعزيز التدرج لتصنيف مجموعات طائر البطريق باستخدام مجموعة بيانات Palmer Penguins الشهيرة.

يمكنك تنزيل دفتر الملاحظات لهذا البرنامج التعليمي من Github.